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Peugeot abandona el WEC, Citroen y Opel pondrán fin gradualmente a sus programas de Fórmula E

Stellantis pone fin de forma gradual a todos los programas oficiales como parte de un importante ejercicio de reducción de costes, dejando sin empleo a varios pilotos de primer nivel y a cientos de empleados

Rachit Thukral

Publicado: 23 nov 2026, 15:13

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#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy

Foto de: JEP

Peugeot se ha retirado del Campeonato Mundial de Resistencia con efecto inmediato, mientras que sus marcas hermanas Citroen y Opel abandonarán la Fórmula E después de la temporada 2027, en un momento en que uno de los mayores grupos automovilísticos del mundo da la espalda al automovilismo.

El lunes, Stellantis anunció que está cerrando progresivamente toda su división de automovilismo en Satory, lo que afecta a todos los programas de fábrica operados desde Europa. Solo el proyecto de rallies enfocado en clientes de Lancia sobrevive al recorte, mientras que la entrada de Dodge en la NASCAR Cup Series en 2027 tampoco se ve afectada, ya que ese programa es gestionado de forma independiente por Stellantis North America.

La noticia, que fue adelantada por Motorsport.com y varios otros medios la semana pasada, se hizo oficial después de que Stellantis celebrara varias reuniones extraordinarias de los comités de empresa con representantes de su división de automovilismo.

Sin embargo, aunque inicialmente se esperaba que todos los esfuerzos de competición de fábrica fueran terminados de inmediato, las marcas de Stellantis podrán permanecer en la Fórmula E hasta el final de la primera temporada Gen4, prevista para julio de 2027.

El momento del anuncio llega por sorpresa, ya que el grupo con sede en Países Bajos había invertido recursos significativos en sus programas de competición de cara a la temporada 2027.

En el WEC, Peugeot había estado trabajando en una importante actualización del 9X8 LMH en un intento por corregir las debilidades persistentes del coche y cerrar la brecha con los de delante. El hypercar con motor V6 se encontraba en una fase avanzada de desarrollo, con varias pruebas más previstas en Europa durante el invierno, cuando el consejo de Stellantis tomó la decisión de abandonar el campeonato.

La marca francesa también había completado su alineación de pilotos para 2027, fichando a varios nuevos pilotos tanto de dentro como de fuera de su plantel después de que Malthe Jakobsen se marchara a McLaren y tanto Stoffel Vandoorne como Théo Pourchaire dejaran el equipo para competir en la Fórmula E.

Theo Pourchaire, Opel GSE Formula E Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Del mismo modo, Citroen y Opel se habían estado preparando para el inicio de la era Gen4 de la Fórmula E, con Stellantis habiendo desarrollado una unidad de potencia completamente nueva conforme al reglamento. Mientras que el equipo conocido actualmente como Citroen ya llevaba varios años compitiendo en la Fórmula E, aunque anteriormente bajo la marca Maserati, Opel tiene previsto competir en el campeonato el próximo año como un equipo completamente nuevo.

El consejo de Stellantis había aprobado previamente la entrada de Opel en la Fórmula E tras la salida prevista de DS, proporcionando recursos al fabricante para construir sus operaciones desde cero en lugar de asociarse con una estructura existente.

Opel había incorporado al exas de Jaguar Mitch Evans para formar pareja con Pourchaire, mientras que Citroen ya contaba con dos pilotos estrella en la forma de Nick Cassidy y Jean-Eric Vergne, ambos previstos también para competir con Peugeot en Hypercar la próxima temporada.

Dados los recursos necesarios para construir unidades de potencia completamente nuevas para Gen4, Stellantis había adquirido un compromiso a largo plazo con competir en la Fórmula E. Pero ahora abandonará el campeonato apenas un año después del inicio del nuevo ciclo.

Impacto en el WEC y la Fórmula E

La decisión de Stellantis llega en un momento en que la industria automovilística tiene dificultades para recuperar su inversión en tecnologías eléctricas, con el grupo europeo-estadounidense entre muchos que han amortizado decenas de miles de millones de dólares en los últimos años. El debilitamiento de las ventas en China y los aranceles en EE. UU. han agravado la situación de los fabricantes tradicionales de coches en un momento en que se enfrentan a una mayor competencia de fabricantes de vehículos eléctricos puros de China, así como de Tesla.

Stellantis había sido uno de los mayores apoyos del automovilismo, pero su retirada es otro recordatorio de la naturaleza de auge y caída de los programas respaldados por fabricantes.

Incluso con McLaren y Ford uniéndose a la clase principal del WEC el próximo año, el número de fabricantes que compiten en Hypercar se mantendrá en ocho, con Alpine habiendo anunciado su salida meses antes que Peugeot.

La Fórmula E también sufrirá las consecuencias, ya que Stellantis había sido uno de los mayores apoyos del campeonato. Aunque no habrá un impacto inmediato el próximo año, la parrilla de 2028 podría contar con solo 20 coches, frente a una parrilla máxima de 24.

El equipo que actualmente opera como Citroen aún podría tener futuro, ya que su inscripción es propiedad de Monaco Sports Group (MSG) y no de Stellantis en sí. Stellantis sí posee, sin embargo, la inscripción del equipo de Opel.

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