Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

WEC Barcelona

Peugeot asciende al piloto de pruebas Alex Quinn a titular para el WEC de 2027

El recién coronado campeón de la categoría LMP2 de la IMSA dará el salto al WEC con Peugeot el año que viene

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
AQuinn1

Alex Quinn

Foto de: Peugeot Sport

Peugeot ha anunciado que Alex Quinn ocupará un asiento oficial en el Campeonato del Mundo de Resistencia de 2027, como parte de una importante reorganización de su plantilla de pilotos.

Quinn se incorporará al equipo de la categoría Hypercar del fabricante francés tras haber impresionado a Peugeot en su papel de piloto de pruebas y desarrollo este año. El británico dio sus primeras vueltas al volante del 9X8 durante la prueba para novatos celebrada en Bahréin el pasado mes de noviembre, antes de ser incorporado oficialmente al programa de Peugeot como "séptimo piloto". 

Desde entonces, se le ha estado preparando para un posible salto a un asiento de competición, siguiendo una trayectoria similar a la de su predecesor, Malthe Jakobsen.

La noticia del nombramiento de Quinn se hizo oficial el jueves, apenas unos días después de que se hiciera con el título de LMP2 en el Campeonato IMSA SportsCar con CrowdStrike by APR.

"Convertirme en piloto oficial del equipo Peugeot TotalEnergies en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA es un sueño hecho realidad", declaró Quinn, que cumplirá 26 años en diciembre.

"Ha sido fantástico trabajar con el equipo a lo largo de este año, tanto en la fábrica como durante los programas de pruebas. 

"Dar el salto a un puesto de piloto a tiempo completo es algo que me ilusiona muchísimo y para lo que me siento preparado tras mis recientes éxitos en otros campeonatos. Y lo más importante: estoy enormemente agradecido a todo el equipo del Team Peugeot por esta oportunidad, y espero que este sea el comienzo de una emocionante aventura juntos".

Alex Quinn, Peugeot 9X8

Alex Quinn, Peugeot 9X8

Foto: Peugeot Sport

Quinn comenzó su carrera en las competiciones de monoplazas, donde ganó carreras en la F3 británica y en la Renault Eurocup antes de dar el salto a la Fórmula Regional Europa en 2021.

En 2023 dio el salto a las carreras de coches de turismo y, desde entonces, ha cosechado numerosos éxitos tanto en la IMSA como en la European Le Mans Series.

Aunque es nuevo en el WEC, ha participado activamente en las 24 Horas de Le Mans durante las últimas tres temporadas y este año se ha alzado con la victoria en la subcategoría LMP2 Pro/Am.

"Estamos encantados de ascender a Alex de su puesto de piloto de pruebas y desarrollo a piloto de competición a tiempo completo en 2027. Alex ha demostrado una gran habilidad al volante durante las pruebas con nosotros y ha vuelto a lograr éxitos deportivos en LMP2 esta temporada", afirmó el director del equipo Peugeot, Emmanuel Esnault.

"El palmarés de Alex es realmente impresionante: ganador de Le Mans en LMP2 Pro-Am, ganador de la Rolex Daytona en LMP2 y ganador de carreras de la IMSA y la ELMS. 

Esta es la segunda vez que, en Peugeot, ascendemos a un joven talento procedente del panorama de la LMP2 a piloto de competición en la LMH, y estamos deseando correr con él el año que viene al volante del PEUGEOT 9X8 mejorado".

Reorganización en Peugeot

La alineación de pilotos de Peugeot sufrirá una importante reorganización en 2027, tras la salida de Stoffel Vandoorne del equipo tras la prueba de Fuji del mes pasado y la marcha de Theo Pourchaire a finales de año para centrarse en sus nuevos compromisos con Opel en la Fórmula E.

Asimismo, se da por hecho que Jakobsen también abandonará Peugeot para correr con McLaren, que el año que viene entrará en la categoría Hypercar con un nuevo prototipo LMDh.

Con tres plazas por cubrir, Peugeot ya ha confirmado los fichajes de Quinn y Robert Shwartzman, mientras que también se espera que Jean-Eric Vergne vuelva a ocupar un asiento de competición tras haberse centrado este año en las pruebas.

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Mike Conway, ganador de carreras en Le Mans e IndyCar, anuncia su retiro.

Comentarios destacados
Más de
Rachit Thukral

Las cifras que demuestran cómo Gigi Dall’Igna convirtió a Ducati en una potencia de MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Las cifras que demuestran cómo Gigi Dall’Igna convirtió a Ducati en una potencia de MotoGP

Mike Conway, ganador de carreras en Le Mans e IndyCar, anuncia su retiro.

WEC
WEC
Mike Conway, ganador de carreras en Le Mans e IndyCar, anuncia su retiro.

Acosta sufre en Motegi: un fallo “extraño” lo hunde al séptimo tras saborear la gloria

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Acosta sufre en Motegi: un fallo “extraño” lo hunde al séptimo tras saborear la gloria
Más de
Peugeot Sport

Pourchaire abre la puerta a un programa doble en la Fórmula E y el WEC con Peugeot

WEC
WEC
Pourchaire abre la puerta a un programa doble en la Fórmula E y el WEC con Peugeot

Peugeot en 2026: ¿Llegará al fin la victoria en el WEC o será otro año de transición?

WEC
WEC
Prólogo de Losail
Peugeot en 2026: ¿Llegará al fin la victoria en el WEC o será otro año de transición?

Vandoorne regresará a Peugeot en el WEC 2026 para reemplazar a Vergne

WEC
WEC
Bahrein
Vandoorne regresará a Peugeot en el WEC 2026 para reemplazar a Vergne

Últimas noticias

Checo Pérez y Cadillac ven en Singapur: "la última oportunidad de algo importante"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Checo Pérez y Cadillac ven en Singapur: "la última oportunidad de algo importante"

Casey Stoner quiere "luchar" para que Phillip Island regrese al calendario de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Japón
Casey Stoner quiere "luchar" para que Phillip Island regrese al calendario de MotoGP

Williams Racing demanda al dueño de un taller local por un millón de libras esterlinas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Williams Racing demanda al dueño de un taller local por un millón de libras esterlinas

Peugeot asciende al piloto de pruebas Alex Quinn a titular para el WEC de 2027

WEC
WEC WEC
Barcelona
Peugeot asciende al piloto de pruebas Alex Quinn a titular para el WEC de 2027