Peugeot asciende al piloto de pruebas Alex Quinn a titular para el WEC de 2027

Peugeot ha anunciado que Alex Quinn ocupará un asiento oficial en el Campeonato del Mundo de Resistencia de 2027, como parte de una importante reorganización de su plantilla de pilotos.

Quinn se incorporará al equipo de la categoría Hypercar del fabricante francés tras haber impresionado a Peugeot en su papel de piloto de pruebas y desarrollo este año. El británico dio sus primeras vueltas al volante del 9X8 durante la prueba para novatos celebrada en Bahréin el pasado mes de noviembre, antes de ser incorporado oficialmente al programa de Peugeot como "séptimo piloto".

Desde entonces, se le ha estado preparando para un posible salto a un asiento de competición, siguiendo una trayectoria similar a la de su predecesor, Malthe Jakobsen.

La noticia del nombramiento de Quinn se hizo oficial el jueves, apenas unos días después de que se hiciera con el título de LMP2 en el Campeonato IMSA SportsCar con CrowdStrike by APR.

"Convertirme en piloto oficial del equipo Peugeot TotalEnergies en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA es un sueño hecho realidad", declaró Quinn, que cumplirá 26 años en diciembre.

"Ha sido fantástico trabajar con el equipo a lo largo de este año, tanto en la fábrica como durante los programas de pruebas.

"Dar el salto a un puesto de piloto a tiempo completo es algo que me ilusiona muchísimo y para lo que me siento preparado tras mis recientes éxitos en otros campeonatos. Y lo más importante: estoy enormemente agradecido a todo el equipo del Team Peugeot por esta oportunidad, y espero que este sea el comienzo de una emocionante aventura juntos".

Alex Quinn, Peugeot 9X8 Foto: Peugeot Sport

Quinn comenzó su carrera en las competiciones de monoplazas, donde ganó carreras en la F3 británica y en la Renault Eurocup antes de dar el salto a la Fórmula Regional Europa en 2021.

En 2023 dio el salto a las carreras de coches de turismo y, desde entonces, ha cosechado numerosos éxitos tanto en la IMSA como en la European Le Mans Series.

Aunque es nuevo en el WEC, ha participado activamente en las 24 Horas de Le Mans durante las últimas tres temporadas y este año se ha alzado con la victoria en la subcategoría LMP2 Pro/Am.

"Estamos encantados de ascender a Alex de su puesto de piloto de pruebas y desarrollo a piloto de competición a tiempo completo en 2027. Alex ha demostrado una gran habilidad al volante durante las pruebas con nosotros y ha vuelto a lograr éxitos deportivos en LMP2 esta temporada", afirmó el director del equipo Peugeot, Emmanuel Esnault.

"El palmarés de Alex es realmente impresionante: ganador de Le Mans en LMP2 Pro-Am, ganador de la Rolex Daytona en LMP2 y ganador de carreras de la IMSA y la ELMS.

Esta es la segunda vez que, en Peugeot, ascendemos a un joven talento procedente del panorama de la LMP2 a piloto de competición en la LMH, y estamos deseando correr con él el año que viene al volante del PEUGEOT 9X8 mejorado".

Reorganización en Peugeot

La alineación de pilotos de Peugeot sufrirá una importante reorganización en 2027, tras la salida de Stoffel Vandoorne del equipo tras la prueba de Fuji del mes pasado y la marcha de Theo Pourchaire a finales de año para centrarse en sus nuevos compromisos con Opel en la Fórmula E.

Asimismo, se da por hecho que Jakobsen también abandonará Peugeot para correr con McLaren, que el año que viene entrará en la categoría Hypercar con un nuevo prototipo LMDh.

Con tres plazas por cubrir, Peugeot ya ha confirmado los fichajes de Quinn y Robert Shwartzman, mientras que también se espera que Jean-Eric Vergne vuelva a ocupar un asiento de competición tras haberse centrado este año en las pruebas.