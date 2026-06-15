Los pilotos de BMW admiten que la derrota en Le Mans 2026 “duele” porque “estuvimos cerca”

Los pilotos de BMW admitieron sentirse “dolidos” por su estrecha derrota ante Toyota en las 24 Horas de Le Mans, después de haber liderado varios tramos de la carrera.

El BMW M Hybrid V8 oficial #20 compartido por Robin Frijns, Sheldon van der Linde y Rene Rast terminó segundo en la 94.ª edición del clásico de resistencia, a solo 10,9 s del Toyota TR010 Hybrid ganador #7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway y Nyck de Vries.

El fabricante alemán se mantuvo en la lucha por el liderato durante toda la prueba de dos vueltas al reloj, peleando por la primera posición con los dos Toyota y el Cadillac #12 en una batalla a cuatro.

La balanza se inclinó de un lado a otro en medio de los cambios de temperatura y los periodos de precaución, pero BMW no tuvo el ritmo el domingo por la tarde para lograr una primera victoria absoluta en La Sarthe desde 1999.

Frijns también perdió un tiempo crucial en una vuelta de entrada desordenada cuando quedaban tres horas en el reloj, aunque pudo adelantar al Toyota #8 de Sebastien Buemi en el stint final para asegurar el segundo puesto.

Aunque Frijns dijo que BMW puede estar orgulloso de lo que logró en su tercera participación en Le Mans con su prototipo LMDh, dadas las dificultades previas del coche, al final se mostró frustrado por quedarse sin la victoria.

“Por supuesto, la decepción es un poco mayor que la felicidad”, dijo. “Ha sido una larga carrera de 24 horas. Muchos altibajos. Fuimos muy fuertes al principio, tomando la salida y tomando el liderato directamente y alejándonos ligeramente del resto, así que éramos muy optimistas.

“Luego tuvimos algunos… no diría problemas, pero el ritmo cayó un poco. Y en la noche volvimos y Toyota de repente estaba ahí.

“Así que, creo que en general fue una buena carrera para que los aficionados la vieran. Nunca fue realmente aburrida. Pero es un poco doloroso terminar P2 en una carrera donde solo cuenta P1, incluso cuando estás a 10 segundos del líder.

“Es como es. Tenemos que volver el próximo año. Pero definitivamente estoy orgulloso de toda la gente de BMW. Nos dieron un coche para competir en la parte delantera del pelotón, y creo que deberíamos estar contentos.”

Winners #7 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries, second place #20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Robin Frijns, Rene Rast, Sheldon Van Der Linde, third place #8 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: Marc Fleury

BMW entró en la clase Hypercar en 2024 después de centrar todos sus esfuerzos en la clase GTP de IMSA en su primera temporada con el M Hybrid. Sin embargo, el programa tuvo un éxito limitado al principio, y no fue hasta la ronda de Spa del mes pasado que BMW logró su primera victoria de primer nivel en el WEC.

“Por un lado, es un enorme éxito para nuestro proyecto porque hasta hoy nunca habíamos terminado en Le Mans sin un problema técnico.

"Vinimos aquí con un objetivo claro. Queríamos terminar entre los cinco primeros. Ahora incluso llegamos al podio. Estuvimos cerca incluso de ganar la carrera, así que es un enorme éxito.

“Por otro lado, si puedes ganar Le Mans, quieres ganar Le Mans. Estuvimos cerca y eso duele porque nunca sabes cuándo volverás a tener esta oportunidad en tu vida. Ya pueden ver que ya no soy el más joven.”

Van der Linde se hizo eco de los comentarios de su compañero de equipo al decir: “Es nuestro primer podio en Le Mans, así que podemos estar muy orgullosos de eso. Pero al mismo tiempo, perder por 10 segundos duele.

“Simplemente no teníamos suficiente en reserva en los últimos stints, por desgracia. Pero estamos ansiosos por volver.”

El jefe de BMW Motorsport, Andreas Roos, no tenía “ningún arrepentimiento” por terminar segundo, pero sintió que el despliegue del segundo coche de seguridad cuando quedaban seis horas comprometió las opciones de la tripulación del #20.

“Durante los dos coches de seguridad, tuvimos bastante mala suerte”, explicó. “El coche de seguridad final nos complicó un poco las cosas, porque ahí quedamos un poco en desventaja.

“Poco antes del coche de seguridad, teníamos una ventaja bastante grande en posición en pista, pero teníamos una pequeña desventaja en energía.

“Pero el coche de seguridad básicamente eliminó por completo esa ventaja de posición en pista, dejándola en cero, y solo nos quedó la desventaja en energía.

“Y luego tuvimos que ver cómo volvíamos al mismo ritmo que los demás en términos de energía. Así que entonces vuelves a hacer stints de 13 vueltas y así sucesivamente.”

Pero al ser preguntado si BMW habría ganado sin los coches de seguridad, respondió: “No, no diría eso porque sería demasiado. Nos habría llevado a una situación diferente. Pero nunca se puede decir que por eso habríamos ganado.”