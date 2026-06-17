¿Podrá el WEC terminar su temporada 2026 ante la crisis en el Medio Oriente?

La semana de las 24h de Le Mans, como es tradición, proporcionado varios temas interesantes sobre el presente y el futuro del FIA World Endurance Championship, con la gran novedad que afecta al calendario 2027, ampliado a 9 eventos por primera vez tras varios años.

Ya se sabía desde hacía tiempo que Silverstone recuperaría su lugar en la lista de carreras, tras haber hecho las pruebas preliminares acogiendo la ELMS, por lo que no es una sorpresa ver a Gran Bretaña incluida en el fin de semana del 23-25 de abril, con gran expectación por parte inglesa por ver en casa a Aston Martin y McLaren luchar por el éxito en la clase Hypercar.

"Nuestra historia con el FIA WEC y sus predecesores es profunda, con más de 50 años de algunas de las mejores carreras de resistencia que este deporte haya visto jamás", comentó Stuart Pringle, CEO del Circuito de Silverstone.

"Este es un campeonato único y emocionante, y estamos orgullosos de darle nuevamente la bienvenida en un circuito que exige lo máximo de los pilotos y crea una atmósfera que hay que vivir para creer. El espectáculo del WEC es único en su género. Estamos deseando volver a verlo en Silverstone en 2027, y lo mismo vale para nuestros aficionados".

Frédéric Lequien, CEO del WEC, añade: "Estamos entusiasmados por volver a Silverstone la próxima temporada y me gustaría dar las gracias a Stuart y al British Racing Drivers’ Club por hacer posible este regreso. Es un circuito lleno de historia en el mundo del automovilismo y cuenta con una larga tradición de carreras de resistencia de alto nivel, entre ellas ocho eventos WEC de gran éxito desde 2012 hasta 2019".

"Es un circuito muy querido por los pilotos y, desde el punto de vista de la conducción y de la ingeniería, representa un desafío extraordinario. No solo eso, sino que los aficionados británicos son notoriamente entusiastas y entendidos en este deporte, y nos alegra que puedan volver a disfrutar de cerca la indescriptible emoción de una prueba del Campeonato del Mundo en casa".

Arranque de las 6 Horas de Silverstone. Photo by: JEP / Motorsport Images

Imola apunta a nuevas cotas

Antes de Silverstone, tendrá lugar la cita de Imola, confirmada de nuevo en el mes de abril, los días 9-11, como segunda prueba del calendario.

Tras el récord de más de 92.000 asistentes registrado este año, el deseo de todos los implicados del Enzo e Dino Ferrari es consolidarse como la 'pequeña Le Mans', tanto es así que ya está activa la fase de prelación para la compra de entradas reservada a los espectadores que estuvieron presentes en el autódromo para la 6h 2026, así como la venta libre para quien quiera venir a Emilia-Romagna por primera vez.

“La oficialización de la 6h para el WEC 2027 representa una noticia de gran valor para el Autódromo, para la ciudad y para todo el territorio. Es un campeonato que ha crecido de forma extraordinaria en los últimos años, por calidad deportiva, interés del público, presencia de los fabricantes, visibilidad internacional y capacidad de generar repercusiones positivas", subraya el alcalde de Imola, Marco Panieri, recién reelegido para el próximo mandato.

"Imola está orgullosa y honrada de acogerlo por cuarto año consecutivo, confirmando un vínculo cada vez más sólido entre nuestro circuito y una de las competiciones más prestigiosas del motorsport mundial. Los más de 92.000 asistentes registrados en la edición 2026 demuestran cuánto ha entrado ya de forma estable esta cita en el corazón de los aficionados y cuánto puede seguir creciendo, también en términos de impacto económico y promoción internacional".

"Por ello deseo dar las gracias a la dirección del WEC y, en particular, al CEO Frédéric Lequien, por la relación de colaboración, confianza y atención recíproca que hemos construido en estos años. La 6h de Imola no es solo un evento deportivo: es una gran oportunidad de promoción para la ciudad, para la Motor Valley, para Emilia-Romagna y para el Made in Italy".

"Seguiremos trabajando junto a Formula Imola, CON.AMI, Regione Emilia-Romagna, ACI, a los organizadores y a todas las entidades implicadas para hacer esta cita cada vez más fuerte, valorizando la conexión entre ciudad y Autódromo, las sinergias entre paddock, escuelas y recorridos de formación, la sostenibilidad, la acogida y las oportunidades para el territorio. Imola está en el corazón de la Motor Valley y, por historia, pasión e identidad, representa también la carrera de casa de Ferrari: queremos que esta cita siga contando al mundo la fuerza de nuestro circuito y de nuestra comunidad".

Pietro Benvenuti, Director del Autódromo, se hace eco: "La oficialización de la fecha de la 6h de Imola 2027 y la apertura de la preventa marcan el inicio del camino de acercamiento a la próxima edición del evento. Los más de 92.000 asistentes registrados este año confirman el valor alcanzado por esta manifestación y representan una base importante sobre la que seguir trabajando de cara a la próxima cita".

"La posibilidad de reservar desde ahora una ventana dedicada a los aficionados que han participado en las ediciones anteriores es además una forma de reconocer la contribución de quienes han acompañado el crecimiento de la 6h de Imola desde su regreso al calendario del FIA WEC”.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Foto di: Shameem Fahath / Motorsport Network

Oriente Medio está ahí... por ahora

Pasemos en cambio a temas un poco más delicados, es decir, las citas previstas en Oriente Medio. La noticia de la semana pasada es que el WEC ha renovado el contrato con el Bahrain International Circuit para la celebración de la 8h que se disputa en Sakhir hasta 2036.

Durante otros 10 años, por tanto, el evento mantendrá su puesto en el calendario de la máxima categoría de resistencia, donde está presente desde hace ya 14 años también como gran final de temporada y escenario de los Rookie Test de final de temporada, todo ello en las fechas 5-8 de noviembre.

“Estamos encantados de haber renovado nuestro contrato con Bahréin. Desde que entró a formar parte del calendario hace 14 años, se ha consolidado como una cita muy apreciada del calendario, gracias a la acogida extremadamente cálida por parte del entusiasta equipo local y a la excelente organización de principio a fin. ¡Estamos deseando ver muchas más emocionantes carreras en Sakhir!", dice Lequien.

Shaikh Salman bin Isa Al Khalifa, CEO de la pista de Oriente Medio, confirma: "Nuestro nuevo contrato con el FIA WEC confirma el compromiso a largo plazo de Bahréin con el automovilismo de élite, y estamos orgullosos de nuestra historia compartida con la cumbre de las carreras de resistencia. Desde que nuestra colaboración comenzó en la temporada inaugural de 2012, el FIA WEC ha evolucionado hasta convertirse en una parte integrante del calendario mundial del automovilismo, con la participación y la afluencia de aficionados que siguen creciendo a un ritmo impresionante".

"En Bahréin, el evento sigue siendo uno de los momentos culminantes de nuestra temporada de competición y seguimos registrando una afluencia récord cada año. Por tanto, nos alegra que el espíritu de Le Mans siga vivo también con nosotros para el 20º aniversario de la serie y mucho más allá. Agradecemos a toda la comunidad del FIA WEC la confianza depositada en nosotros mientras nos encaminamos hacia la próxima fase de nuestro vínculo con optimismo y entusiasmo compartidos por el futuro".

He aquí el futuro. Una palabra más actual que nunca hoy, porque más allá de los contratos prorrogados para el más inmediato, todavía no está nada claro el próximo: los conflictos continúan y es sabido que precisamente en Bahréin se han registrado graves ataques a las bases estadounidenses, lo que pone actualmente en duda que, efectivamente, pueda disputarse la edición 2026 de la 8h.

A esto se añade, inevitablemente, la cuestión de los 1812km de Qatar, reprogramados dos semanas antes de Sakhir, tratando de recuperar la fecha perdida el pasado marzo. Después de Le Mans, los equipos empezarán a enviar sus respectivos materiales hacia los próximos destinos del calendario, es decir Brasil, Estados Unidos, Japón y -precisamente- Qatar y Bahréin, de modo que no se encuentren con problemas logísticos.

En este momento, sin embargo, por un lado están los Constructores presionando para tener respuestas rápidas, dado que la organización y los costes de los transportes pueden influir no poco en los distintos presupuestos. Por otro, el WEC permanece a la expectativa, tratando de dialogar con ambos países de la zona del Golfo Pérsico para entender si la celebración de las dos carreras podrá tener lugar, adoptando también medidas de seguridad extraordinarias para todos los implicados y participantes.

Las semanas estivales de finales de junio y principios de julio se vuelven decisivas y candentes para establecer el cuadro de la situación, también porque surge en consecuencia el problema de encontrar al menos dos circuitos alternativos que puedan intervenir en caso de que no fuera posible viajar a los países citados anteriormente.

Azione di gara Foto di: Luca Barsali

Las alternativas europeas

Ya desde febrero, cuando comenzaron los conflictos que aplazaron la carrera de Qatar, circulaban rumores sobre las posibles pistas potencialmente utilizables por el WEC como alternativas. En un primer momento Portimao parecía ser la principal candidata, también porque gusta mucho a todos los equipos y pilotos, al haber sido carrera del calendario en 2023 y utilizarse a menudo para los test de desarrollo por los distintos Constructores.

El principal problema surgió al echar un vistazo al calendario: Fuji está fijado para la última semana de septiembre y el regreso de hombres y materiales obligaría, por fuerza, a correr en octubre o noviembre. El circuito del Algarve, sin embargo, ya está ocupado en todas las fechas, salvo la del 23-25 de octubre, por lo que no se iría antes del 6-8 de noviembre, algo que parece dificultar también la organización del montaje que requiere el paddock del WEC.

En el horizonte apareció también el sugestivo espejismo de Mugello, luego descartado en favor de una Monza más plausible y adecuada para los prototipos LMH y LMDh. Aquí surge el problema del periodo del año en que fijarla: la primera fecha útil es la del 16-18 de octubre, luego habría que ir más allá de mediados de noviembre, lo que tendría además la duda adicional de las condiciones meteorológicas, que como es sabido en esos meses no son precisamente las mejores por aquí. Pero nada está decidido y todo sigue siendo posible.

Otros dos circuitos podrían ayudar: uno es Barcelona, que sería una novedad para el WEC y ya tendría todas las características y la preparación que exige el Mundial, al ser una de las citas fijas de la ELMS; el otro es Paul Ricard, en las mismas condiciones que el trazado catalán y uno de los destinos preferidos para los test de cualquier coche.

Para cerrar el tema, digamos también que habrá que entender cómo encajar los compromisos porque es bien sabido que las carreras GT y Endurance tienen coincidencias en todo el mundo y, en consecuencia, hará falta un análisis cuidadoso para no arriesgarse a descontentar a pilotos y fabricantes que, probablemente, están en la lucha por los títulos en las distintas series.