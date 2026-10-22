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El programa IMSA GTP de Porsche terminará: ¿podría Penske cambiar a Cadillac?

¿El programa oficial de prototipos de Porsche se acerca a su fin? Aquí está por qué es probable una retirada de IMSA y cómo el equipo socio Penske podría cambiar de fabricante ya en 2027

Sven Haidinger

Publicado: 22 oct 2026, 11:32

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#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Matt Campbell, #7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich

Foto de: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Porsche retirará su operación de fábrica de la clase GTP del IMSA SportsCar Championship al final de 2027, según Motorsport-Total.com, publicación hermana de Motorsport.com.

Esto se deriva de una decisión tomada hace un año. Bajo el contrato original, Penske habría seguido gestionando el 963 LMDh de Porsche como equipo de fábrica durante una temporada más tanto en IMSA como en el World Endurance Championship antes de que el programa llegara a su fin.

Sin embargo, durante las negociaciones sobre el cierre gradual del programa, Porsche decidió finalizar su esfuerzo en Hypercar, incluidas las prestigiosas 24 Horas de Le Mans, al final de 2025. A cambio, Penske recibió permiso para competir como equipo de fábrica de Porsche en Estados Unidos durante un año más de lo previsto originalmente.

La decisión también tenía sentido para la marca del Grupo Volkswagen. En el WEC, Porsche consideraba que tenía pocas posibilidades de competir contra los superiores Le Mans Hypercars (LMH) con su prototipo LMDh, mientras que Estados Unidos sigue siendo un mercado clave para la compañía.

Pero, ¿cómo ve Porsche la situación actual? "Competiremos en IMSA con nuestro programa de fábrica en 2027. No haremos comentarios sobre más especulaciones", dijo un portavoz de Porsche a Motorsport-Total.com cuando fue consultado sobre el asunto.

¿Cambiará Penske a otro fabricante pese a su contrato con Porsche?

Los movimientos más intrigantes se están produciendo detrás de escena en Penske. La organización fundada por la leyenda del automovilismo Roger Penske está explorando la posibilidad de regresar al WEC -y a Le Mans- tan pronto como el próximo año con un Cadillac inscrito de forma privada.

Eso tendría sentido, ya que pocas cosas importan más al Penske de 89 años que ganar de manera absoluta el clásico francés de resistencia. Esa victoria sigue faltando en el palmarés del enormemente exitoso dirigente del automovilismo.

Actualmente, Jota gestiona dos Cadillac V-Series.R como equipo de fábrica en el WEC, incluido Le Mans. El habitual de IMSA Action Express también competirá en Le Mans con un Cadillac en 2027. Wayne Taylor Racing, sin embargo, no regresará el próximo año tras haber inscrito un coche tanto en 2025 como en 2026.

En teoría, eso dejaría espacio en la parrilla para un cuarto Cadillac, inscrito de forma privada y gestionado por Penske.

#7: Porsche Penske Motorsports, Porsche 963, GTP: Roger Penske

Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Qué juega en contra de una temporada completa del WEC para Penske con Cadillac

La pregunta es qué consecuencias tendría un movimiento así. ¿Se le permitiría a Penske gestionar un Cadillac inscrito de forma privada en otra serie junto con sus compromisos con Porsche, o eso violaría su contrato con Porsche? ¿Y podría Penske incluso cambiar a Cadillac en IMSA ya en 2027?

Según la información obtenida por Motorsport-Total.com, una inscripción de Penske con Cadillac en Le Mans en 2027 es muy probable. Una temporada completa del WEC, sin embargo, probablemente llegaría demasiado pronto.

El comunicado de Porsche sugiere que su programa de IMSA también continuará en 2027. Y, según los reportes, no hay alternativa a Penske como socio de fábrica del equipo. Eso no sugiere que la estructura estadounidense vaya a cambiar a Cadillac en IMSA antes del final de su compromiso con Porsche.

No debe pasarse por alto un punto importante: aunque el programa de fábrica de Porsche termine antes de tiempo, eso no significaría automáticamente que el Porsche 963 desaparezca de IMSA. El prototipo, desarrollado por Multimatic, puede seguir siendo utilizado por equipos privados. JDC-Miller corrió este año en IMSA con un 963 con especificación 2025 y ganó una carrera en Laguna Seca con Laurin Heinrich y Tijmen van der Helm.

¿Podría Porsche regresar al WEC con un prototipo?

No se ha descartado un posible regreso de Porsche con un prototipo a la máxima categoría del WEC y a Le Mans a medio plazo.

En Le Mans de este año, los organizadores ofrecieron una primera visión de cómo podría ser la clase Hypercar/GTP en 2030. En lugar de equilibrar entre sí los dos conceptos existentes -Le Mans Hypercar (LMH) y LMDh- mediante el Balance of Performance, la serie adoptará un reglamento técnico común. Aun así, se espera que el BoP se utilice para igualar los coches construidos por diferentes fabricantes.

Cadillac y Porsche son considerados fuerzas impulsoras detrás de estas conversaciones, aunque eso no significa necesariamente que alguno de los dos fabricantes vaya a regresar.

"No se ha tomado una decisión sobre si volveremos, cuándo y cómo, pero estamos involucrados en las conversaciones", confirma Thomas Laudenbach, jefe de automovilismo de Porsche.

"Y cuando estás en la mesa como fabricante discutiendo reglamentos técnicos, tienes que analizarlos desde una perspectiva técnica. Y eso es lo que estamos haciendo".

Sin embargo, Porsche no está trabajando en un coche nuevo en esta etapa.

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