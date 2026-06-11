Por qué Cadillac perdió la pole position para las 24 Horas de Le Mans de 2026

Cadillac perdió la pole position para las 24 Horas de Le Mans de este fin de semana porque Jack Aitken fue enviado a la salida del pitlane antes de tiempo al comienzo de la clasificación final.

El Cadillac V-Series.R LMDh #38 de Jota fue liberado de su box cuatro minutos antes de que comenzara la sesión Hyperpole 2, pero el director de carrera había indicado a los equipos que los coches solo podían entrar en el carril rápido de boxes tres minutos antes de la hora de inicio de la clasificación final.

El boletín de los comisarios que confirmó la sanción decía: "El piloto no siguió las instrucciones del director de carrera al salir del carril de trabajo para unirse al carril rápido antes de estar autorizado para hacerlo."

La sanción impuesta por la infracción fue la eliminación del mejor tiempo de vuelta de Aitken.

Eso promovió a la pole position al BMW M Hybrid LMDh #15 de WRT pilotado por Dries Vanthoor, que había rodado apenas cinco milésimas más lento que el Cadillac, y relegó a Aitken al 10º y último puesto en H2.

El director del equipo Jota, Dieter Gass, confirmó que Aitken había sido enviado al final del pitlane cuatro minutos antes de que comenzara la sesión, mientras que la instrucción de dirección de carrera era esperar hasta que faltaran tres minutos.

Pero reveló que el software vinculado al cronometraje oficial de dirección de carrera utilizado por el equipo mostraba que la cuenta atrás había llegado a tres minutos cuando Aitken fue liberado.

"El software que usamos nosotros y el resto del paddock estaba claramente mal", dijo Gass a Motorsport.com. "Está vinculado al cronometraje de dirección de carrera, así que no sabemos cómo pudo estar mal. En teoría, lo que hicimos fue correcto porque mostraba tres minutos."

Gass subrayó que Aitken no ganó "ninguna ventaja" por estar al frente de la cola cuando comenzó la clasificación H2 porque entró en boxes al final de su vuelta de salida para cambiar neumáticos.

"No ganamos nada, así que eso hace que sea aún más difícil de aceptar", dijo.

Jota y Cadillac, que lograron la pole en Le Mans el año pasado con Alex Lynn, todavía tienen un coche en la primera fila para la 94ª edición de esta prueba francesa de resistencia de este fin de semana.

Will Stevens fue clasificado inicialmente tercero con un tiempo a medio segundo del de su compañero de equipo antes de ser promovido a segundo.

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