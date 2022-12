Porsche: No tememos que la "guerra tecnológica" afecte al 963

Cargar reproductor de audio

Porsche ha centrado gran parte de sus esfuerzos en los últimos meses a la creación de su 963, un vehículo con el que volverán a las carreras de prototipos de primerísimo nivel por primera vez desde la temporada 2017, bajo el reglamento LMDh.

Junto con Cadillac, los alemanes competirán con coches homologados en la categoría LMDh del WEC, contra otras maquinarias construidas bajo la normativa Le Mans Hypercar, fabricados por gigantes del mundo del motor como Ferrari, Peugeot y Toyota.

Laudenbach cree que el hecho de que estas marcas compitan contra otros coches LMDh de menor coste, que utilizan un sistema híbrido común, será una razón de peso para no entrar en una guerra de gastos bajo el reglamento LMH, más abierto, ya que los coches de ambas clase se igualarán a través del sistema Balance of Performance (BoP) del WEC.

"No me preocupa mucho una guerra tecnológica, porque están compitiendo contra los LMDh, así que no tendría sentido que por su parte se disparara el presupuesto", dijo a Motorsport.com. "No, no creo que esto suceda".

"Veo que el... no diría problema, diría reto para los organismos sancionadores es ofrecer una oportunidad que sea justa para todo el mundo. Será una tarea difícil para el ACO y la FIA".

"Espero que lo hagan bien, porque entonces sí que estaremos ante una nueva era de las carreras de resistencia", explicó el de Porsche.

El director de Porsche Penske Motorsport, Jonathan Diuguid, añadió que la estabilidad de la categoría ha sido clave para atraer el interés de los grandes fabricantes, ya que Acura y BMW también construyen sus coches bajo la normativa LMDh, pero al contrario que otros equipos, todavía no se han comprometido fuera de la categoría estadounidense IMSA al menos hasta 2024, cuando BMW se unirá a las filas del WEC.

"Los fabricantes que llegan tienen que hacer una gran inversión, y ahora tienen una plataforma estable para rentabilizarla", dijo Diuguid.

"Las personas que han hecho que eso sea posible, IMSA, FIA y ACO, se han reunido y han decidido que éste es el camino a seguir para el futuro de las carreras de coches deportivos. Creo que pronto veremos los frutos de todo ese trabajo, los compromisos y las discusiones que todo el mundo hizo".

"En los próximos dos años, creo que tendremos una categoría realmente fuerte con fabricantes de primer nivel compitiendo con prototipos igualados en ambos campeonatos. Además, existe un modelo eficiente desde el punto de vista presupuestario para poder disputar carreras que son legendarias como la de Daytona, Le Mans y Sebring.

"LMDh hace un gran trabajo desde ese punto de vista, desde el diseño aerodinámico hasta la marca y cualquier forma de motor que quieras llevar, la categoría se toma mucho tiempo para dar ciertas garantías de igualdad de presupuesto y rendimiento, para que no sea una carrera de gastos en la que los únicos que ganan son los que más gastan", concluyó.