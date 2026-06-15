El problema técnico que estuvo por costarle la victoria en Le Mans al Toyota vencedor

El Toyota TR010 Hybrid número 7, ganador de las 24 Horas de Le Mans de 2026, sufrió un problema con un sensor que le provocó una pérdida de potencia de hasta 8 km/h.

Kamui Kobayashi, Mike Conway y Nyck de Vries se alzaron con la victoria en la 94.ª edición de la clásica carrera de resistencia francesa, llevando el TR010, con importantes mejoras, al círculo de ganadores, por delante del BMW M Hybrid V8 número 20, pilotado por Robin Frijns, René Rast y Sheldon van der Linde.

Sin embargo, el director técnico de Toyota, David Floury, reveló tras la carrera que el coche ganador presentaba un problema intermitente que lo obligó a entrar en modo de seguridad, lo que comprometió su velocidad máxima en un circuito donde el rendimiento en recta es crucial.

Según Floury, el problema apareció por primera vez el sábado por la noche y no pudo resolverse por completo, lo que puso al Toyota número 7 en desventaja con respecto a su coche gemelo, que lideró la primera mitad de la carrera y finalmente terminó tercero.

"El sensor no había fallado del todo, pero se desviaba y hacía ruido", explicó Floury. "Luego, alteró todas las mediciones de la FIA, así que tuvimos que, en algún momento, volver al modo predeterminado, y entonces el sensor volvió a funcionar. Pero incluso cuando el sensor volvió a funcionar, estábamos detectando muchas infracciones, así que tuvimos que reducir la potencia".

Al preguntarle cuánta potencia estaba perdiendo el Toyota n.° 7, respondió: "No sé cuánta potencia exactamente, pero en algunos momentos de la carrera, la diferencia entre los dos coches era de entre 6 y 8 km/h, así que era considerable.

"Por suerte, el sensor volvió a funcionar parcialmente. Analizando los datos, identificamos ciertos patrones que provocaban que volviera a su estado predeterminado, así que le indicamos al piloto que no se encontrara en esas condiciones.

"Logramos mantener una potencia decente durante el resto de la carrera".

Al insistirle sobre si el Toyota n.° 7 seguía perdiendo tiempo en las últimas etapas de la carrera, donde superó al coche gemelo camino a la victoria, dijo: "Fue un poco irregular.

"Así que hubo momentos de la carrera en los que rodamos con normalidad y otros en los que no".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries Photo by: Marc Fleury

Floury añadió que el Toyota n.º 7 corría el riesgo de perder la vuelta de líder al principio de la carrera debido a problemas con los neumáticos.

Los dos coches LMH de la marca japonesa se clasificaron en las posiciones 14 y 11, pero mientras que el coche n.º 8 se lanzó al liderato al entrar pronto en boxes y repostar menos, el Toyota n.º 8 solo pudo ascender hasta la mitad del top 10.

“Lo primero que pasó con el coche n.º 7 fue que tuvimos un pinchazo lento al inicio del stint. Muy pronto en la carrera, sí, en las primeras tres horas.

“Esto ocurrió muy pronto en el stint, y ya estábamos preocupados, así que esto nos puso en riesgo en caso de que saliera el coche de seguridad. Estábamos en riesgo de perder una vuelta completa. Así que no fue un buen comienzo, y después, alrededor de las 21:00 de ayer, tuvimos un problema con un sensor de la FIA”.

El Toyota número 7 tomó la delantera en la última intervención de FCY en la hora 11, donde de Vries se adelantó a pesar de realizar una parada de emergencia bajo bandera amarilla y volver a entrar en boxes para un servicio completo.