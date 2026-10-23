WEC

Una empresa belga adquiere la histórica fábrica de motores de F1 de Renault/Alpine en Viry

Renault consiguió un comprador para su fábrica de Viry después de recortar su programa de motores de F1

Francesco Corghi

Publicado: 23 oct 2026, 12:00

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Renault ha acordado vender su planta de motores de Viry-Chatillon a la empresa belga Dumarey Group.

Según un comunicado oficial, Dumarey Group, especializada en tecnología y desarrollo de unidades de potencia y componentes de ingeniería para vehículos de producción en serie, está preparada para tomar el control del sitio francés.

La propuesta de adquisición ya fue presentada a Alpine Racing. Ambas partes trabajan ahora con diligencia para analizar toda la organización y sus aspectos financieros, con el objetivo de determinar cómo avanzar rápidamente.

El acuerdo hará que Dumarey Group adquiera Alpine Racing SAS, ubicada en Viry-Chatillon, incluyendo "los equipos y los activos tangibles e intangibles necesarios para operar el sitio".

Ubicado en los suburbios del sur de París, Viry fue la sede del programa de motores de Fórmula 1 de Renault durante varias décadas y era considerado un centro importante para el automovilismo en Francia.

Pero Renault puso fin a su departamento interno de motores a finales del año pasado en favor de que Alpine firmara un acuerdo como cliente con Mercedes, lo que amenazó el futuro de cientos de empleados en Viry.

Alpine también dejará el Campeonato Mundial de Resistencia a finales de año, después de haber utilizado Viry para mantener y ensamblar los motores fabricados por Mecachrome que impulsan sus A424 LMDh.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

Foto di: FIA WEC / DPPI

Futuro en el WEC

El acuerdo también podría tener implicaciones para el programa Hypercar de Alpine, ya que su socio de fábrica Signatech tiene interés en correr el A424 bajo una marca diferente en 2027.

Signatech parecía encaminado a cerrar un acuerdo con la marca china Geely después de las 6 Horas de Fuji del mes pasado, pero las conversaciones entre ambas compañías parecen haberse roto.

La fecha límite para inscribirse en la temporada 2027 es el 25 de noviembre; la documentación formal necesaria debe quedar finalizada para entonces para asegurar un lugar en la clase Hypercar. Desde hace semanas, el jefe de equipo Philippe Sinault sostiene que todo está en su sitio, en términos de ingenieros, mecánicos y todos los demás recursos necesarios, para continuar el programa A424 en el campeonato el próximo año.

Naturalmente, organizar un nuevo equipo también implica firmar a los pilotos necesarios (teniendo en cuenta, por ejemplo, la salida de Antonio Felix da Costa) y confirmar a los que ya están involucrados en el programa.

En su comunicado, Dumarey Group subrayó que está "buscando diversificar sus actividades hacia el automovilismo", al señalar que el acuerdo "crea oportunidades para aprovechar la experiencia de Renault en motores de Fórmula 1 para equipos de carreras en el futuro".

Axel Plasse, VP Alpine Tech, dijo: "Esta transacción representa una oportunidad sólida y coherente para asegurar y seguir desarrollando la experiencia del sitio de Viry-Châtillon. Abre nuevas perspectivas para los empleados y para el negocio de ingeniería. Este desarrollo es un reconocimiento a la larga experiencia del sitio en el automovilismo, particularmente en la Fórmula 1."

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