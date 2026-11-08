WEC Monza

Robert Kubica anuncia su salida del Hypercar privado de AF Corse en el WEC

Después de tres años en AF Corse, Robert Kubica pondrá rumbo a nuevos horizontes en 2027

Rachit Thukral

Publicado: 8 nov 2026, 22:42

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La exfigura de la Fórmula 1, Robert Kubica, reveló que no correrá para el equipo satélite de Ferrari, AF Corse, en la temporada 2027 del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

El piloto de 41 años hizo el anuncio poco después del final de la campaña en las 6 Horas de Monza disputadas este domingo, donde finalizó sexto a bordo del 499P N.° 83 que compartió junto a Phil Hanson y Yifei Ye.

"Última carrera terminada, fin de la temporada. Normalmente no estoy acostumbrado a hacer balances y no quiero resumir el año", declaró en un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Pero solo para que lo sepan, esta ha sido mi última competencia vestida de amarillo. Así son las cosas. Veremos qué nos depara el futuro. Gracias por el apoyo y nos vemos pronto".

Kubica ha formado parte de la tercera inscripción de Hypercar de Ferrari desde su debut en 2024, tras dar el salto a la categoría reina después de coronarse campeón de LMP2 con el equipo WRT el año anterior. Inicialmente se le consideró un candidato para la entrada privada de Porsche 963 con Jota, antes de dar el paso sorpresa hacia AF Corse para el programa expandido de Hypercar del fabricante italiano.

El punto cumbre de sus tres años en la estructura fue la victoria en las 24 Horas de Le Mans en 2025, donde el polaco desempeñó un papel estelar para ayudar a Ferrari a amarrar su tercer triunfo consecutivo en el Circuit de la Sarthe.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Photo by: Jakob Ebrey

Sin embargo, la temporada 2026 resultó ser considerablemente más dura para el Ferrari N.° 83, en medio de una baja generalizada en el rendimiento del constructor italiano este año.

Mientras que el auto oficial N.° 50 ganó en Austin y el auto hermano N.° 51 cosechó múltiples podios a lo largo del calendario de ocho rondas, un par de quintos puestos fue lo mejor que Kubica y sus compañeros Hanson y Ye pudieron concretar este año.

A diferencia de Hanson y Ye, quienes cuentan con contrato directo de Ferrari y forman parte de su nómina de fábrica, Kubica ha sido la única excepción en la tripulación del N.° 83, compitiendo de forma independiente con AF Corse sin respaldo directo de la marca.

Kubica aún no ha revelado sus planes para 2027. De igual forma, AF Corse no ha anunciado a un reemplazo para el ganador de un Gran Premio de F1. La continuidad del propio equipo AF Corse en la categoría Hypercar no está garantizada, ya que su participación depende de asegurar un cupo en la parrilla ante la llegada de Ford y McLaren a la división principal.

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