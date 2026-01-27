Robert Kubica continuará en AF Corse Ferrari en el WEC 2026

AF Corse ha anunciado que Robert Kubica continuará en su equipo de Hypercar como parte de una alineación de pilotos sin cambios para el Campeonato Mundial de Resistencia 2026.

El ex piloto de Fórmula 1 volverá a formar equipo con Ye Yifei y Phil Hanson en el Ferrari 499P número 85, el coche satélite gestionado de manera privada por AF Corse.

Esto significa que las tres inscripciones de Ferrari en la categoría Hypercar competirán en el WEC 2026 con los mismos pilotos que el año pasado, ya que el equipo oficial no ha realizado cambios en sus dos alineaciones desde que se incorporó a la clase reina en 2024. Los actuales campeones James Calado, Antonio Giovinazzi y Alessandro Pier Guidi volverán a pilotar el 499P número 51, mientras que Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen también repetirán en el coche hermano número 50.

Kubica dio el salto a la clase principal del WEC en 2024 con el equipo satélite de Ferrari tras ganar el título en LMP2 con WRT el año anterior.

Inicialmente formó equipo con Ye y Robert Shwartzman en el Ferrari de decoración amarilla, antes de que la marcha de Shwartzman a IndyCar en 2025 abriera un lugar para Hanson.

Juntos, el trío logró la victoria absoluta en las 24 Horas de Le Mans en junio del año pasado, superando al Porsche Penske 963 LMDh número 6 de Laurens Vanthoor, Kevin Estre y Matt Campbell para quedarse con el primer puesto.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson Photo by: AG Photo - Daniele Paglino

Aunque existían algunas dudas sobre si Kubica continuaría en el WEC tras cumplir 41 años en diciembre, el anuncio realizado el martes confirma que ampliará su etapa en la élite de las carreras de resistencia al menos por una temporada más.

Será el único piloto no oficial en la alineación del coche número 85, ya que tanto Ye como Hanson cuentan ahora con estatus de pilotos de fábrica. Ye, que anteriormente estuvo vinculado a Renault y Porsche, se convirtió en piloto oficial antes de su primera campaña con AF Corse en 2024, mientras que Hanson se unió a la nómina de pilotos oficiales a comienzos de este mes.

Ferrari afrontará 2026 tras una campaña dominante el año pasado, en la que ganó tanto el campeonato de pilotos como el de constructores, además de lograr la victoria absoluta en Le Mans.

El Cavallino Rampante ha decidido no utilizar ninguno de sus evo jokers restantes para actualizar el coche que se ha convertido en la referencia del WEC, aunque sí ha realizado varios otros cambios en el vehículo para mejorar su rendimiento y fiabilidad.

La temporada 2026 del WEC comenzará en Qatar el 28 de marzo y contará con las mismas ocho fechas que el año pasado.

Leer también: WEC Ferrari amplía su contrato con el WEC para alinearse con el ciclo Hypercar