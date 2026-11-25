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WEC

El negocio antes que el prestigio. Stellantis, he aquí por qué solo viven los programas cliente

El Grupo Stellantis ha decidido cerrar todos los programas oficiales en las carreras, pero mantener activo el Customer Racing, es decir, la parte que genera beneficios. Con el mercado automotriz en crisis, el motorsport ya no es una vitrina para dar prestigio y lustre a las marcas también a ojos de los aficionados y posibles compradores.

Giacomo Rauli

Publicado: 25 nov 2026, 4:59

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Stellantis

Foto de: Stellantis

Cuando un grupo automotriz necesita hacer recortes, la primera rama que históricamente se ve afectada es la deportiva, el departamento de competición.

La noticia estaba en el aire desde hacía unos días, pero el cierre de los programas deportivos oficiales de Stellantis Motorsport ha sacudido de todos modos con fuerza el mundo de las carreras. Es inútil esconderse detrás de un dedo: la salida de Peugeot Sport del WEC con efecto inmediato y la de Citroen y Opel de la Fórmula E, que se consumará en el verano de 2027, son dos puñetazos en el estómago difíciles de encajar.

El WEC verá la entrada de dos marcas en 2027, con la llegada de Ford y McLaren. La Fórmula E, en cambio, podrá parar el golpe al disponer de una temporada para encontrar dos nuevos equipos que puedan ocupar el lugar de Citroen y Opel, evitando así dejar más desguarnecida la parrilla de salida. Sin embargo, la salida de tres marcas en pocos meses – además todas pertenecientes al mismo grupo – no puede sino despertar preocupación.

La decisión de Stellantis deja entrever una estrategia muy precisa que no es otra cosa que una consecuencia directa de las cuentas complicadas a las que el grupo se está enfrentando en el transcurso de los últimos 24 meses.

A este respecto, hagamos balance en casa Stellantis. 2025 se cerró con una pérdida neta de 22,332 mil millones de euros debida a 25,4 mil millones de euros de cargas extraordinarias para todo el año. En 2024, en cambio, el Grupo cerró con un beneficio de 5,52 mil millones. También el año pasado los ingresos cayeron un 2% y la causa principal de este resultado se debió a los efectos negativos de los tipos de cambio y de la caída de los precios netos en el primer semestre de 2025.

Este año, en cambio, los tres primeros trimestres han dado resultados diferentes a las pérdidas de 2025. En el primero de ellos, Stellantis volvió al beneficio neto con 377 millones de euros (mientras que en el mismo periodo de 2025 las pérdidas fueron de 387 millones). Además, también se produjo un crecimiento del 6% de los ingresos netos (38,1 mil millones de euros).

En el segundo trimestre llegó otro ingreso neto. Esta vez de 43,5 mil millones, un resultado impulsado sobre todo por Norteamérica, y el beneficio neto fue de 293 millones. En el tercero, en cambio, se registró un ingreso neto de 37,6 mil millones de euros, reduciendo la pérdida neta a 453 millones de euros, una caída del 90% respecto a los 4,53 mil millones del mismo periodo de 2025.

Stellantis Motorsport – euro más, euro menos – gasta 300 millones al año en los programas deportivos en los que está (estaba) comprometida. En una lógica de revisión del gasto, es lógico que también esta cifra, que parece irrisoria frente a los miles de millones perdidos por el grupo, deba ser revisada. Y entonces quienes pagan las consecuencias son precisamente los dos programas más costosos.

Si es lógico entender los porqués del cierre del programa WEC de Peugeot Motorsport, lo es ciertamente menos el vinculado a la salida de la Fórmula E de Citroen y Opel. El programa Lmh prevé la realización desde cero de un prototipo híbrido que parte de una hoja en blanco. El 9X8 nació de un proyecto ambicioso que, sin embargo, ha fracasado en todos los frentes. Además, el coche que habría ocupado su lugar ya había rodado hace unas semanas y estaba a la espera de la presentación oficial (se rumorea que era el 30 de noviembre).

El programa Fórmula E, en cambio, preveía la preparación y el desarrollo del tren motriz eléctrico para ambos equipos. Citroen ponía la marca a una estructura ya existente, mientras que Opel creó el equipo desde cero y podrá aprovecharlo solo un año antes de la despedida que se consumará dentro de unos meses. Los programas en cuestión se mantuvieron hasta 2027 porque ya estaban financiados, y por tal motivo el malestar, en Francia, no fue poco. Los resultados del ahorro derivados de esta decisión podrían ser tangibles dentro de uno o dos años. En resumen, los beneficios no serán tangibles desde el primer momento.

A partir de este punto, Stellantis Motorsport se convierte en el centro del Customer Racing. Una estructura que tiene un único objetivo: realizar coches que puedan venderse a clientes potenciales y reales, de modo que resulte una estructura capaz de generar ingresos económicos y, como mucho, invertirlos nuevamente en otros proyectos, pero siempre destinados a quienes tengan ganas de comprarlos.

No más programas oficiales, sino solo venta de coches y, obviamente, piezas de recambio. Algo que pueda sostenerse por sí solo y que sea lo más rentable posible. No es casualidad que en Satory se fabriquen los Lancia Rally2, Rally4 y Rally6, además de los Opel eléctricos y los Peugeot para rally. Todos coches pensados para los clientes de todo el mundo, pero también para coleccionistas aún enamorados de lo que Lancia representó en el mundo de los rallyes y de las carreras.

En Satory hemos estado varias veces en los últimos 10 años y, si cerramos los ojos, todavía vemos los Peugeot 3008 DKR que ganaron justo poco antes de retirarse de los rally raid, los Citroen C3 WRC Plus, los Peugeot 308 TCR, pero también los nuevos Ypsilon rally y otros modelos que se realizaron para correr también con los equipos oficiales. Volver a abrirlos y ver todo esto desaparecido en un instante (mejor dicho, en un comunicado) duele. Pero es el espejo de los tiempos, del mercado y de las decisiones de grandes grupos automovilísticos, que a menudo ven el motorsport como un estorbo económico, más que como una forma de dar valor a las marcas que tienen el honor y la carga de gestionar.

En resumen, debe pasar la noche, la tormenta. No nos queda más que esperar a que todo esto ocurra y, además, si habrá ganas de volver a empezar. Pero es cierto que, desde hoy, el motorsport es ciertamente más pobre. Y no, no estamos hablando de dinero...

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