Toyota admite que es “duro de aceptar” la victoria que se le escapó en Austin

Toyota ha admitido que el fallo mecánico al final de la carrera que le negó la victoria en el Lone Star Le Mans del World Endurance Championship es "duro" de aceptar.

El fabricante japonés parecía haber hecho lo suficiente para asegurar su tercera victoria en Hypercar de 2026, después de que Nyck de Vries se escapara del grupo perseguidor durante la resalida tras el coche de seguridad en la última hora.

Sin embargo, cuando quedaban poco más de 10 minutos en el reloj, de Vries se salió de la pista con un problema repentino antes de volver lentamente a boxes y retirarse de la carrera.

Un problema hidráulico fue la raíz del problema, provocando la pérdida de la dirección asistida en el Toyota TR010 Hybrid #7 que de Vries compartía con Kamui Kobayashi y Mike Conway. El problema hizo imposible continuar la carrera.

La retirada marcó la última decepción para Toyota en el Circuit of the Americas, donde aún busca su primera victoria en el WEC tras nueve intentos.

"Fue una carrera muy desafortunada para nosotros," dijo Kobayashi, quien también ejerce como director del equipo Toyota.

"Habíamos sido fuertes durante toda la carrera. Durante casi seis horas hicimos una gran carrera. Obviamente, cuando pierdes el sistema hidráulico, no hay nada que puedas hacer. Tuvimos que retirar el coche.

"Era una gran oportunidad para nosotros de sumar muchos puntos, así que obviamente es duro de aceptar. Pero esto son carreras de resistencia.

"Necesitamos aprender y mejorar para poder volver más fuertes en nuestra carrera de casa."

El Toyota #7 comenzó la carrera de seis horas de Austin desde la novena posición de la parrilla, por detrás del TR010 Hybrid #8 gemelo pilotado por Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa.

Pero mientras el Toyota #8 cambió a una estrategia desfasada, el coche #7 se mantuvo en la ruta convencional, ascendiendo hasta la cuarta posición para la tercera hora.

Fue tras el coche de seguridad de mitad de carrera cuando la tripulación del #7 emergió como seria aspirante a la victoria, ya que de Vries realizó una serie de maniobras impresionantes para hacerse con el liderato.

Kobayashi continuó el buen trabajo de de Vries en la quinta hora, antes de devolverle el coche para el último relevo.

Las imágenes de televisión captaron a un abatido de Vries desplomado, con la cabeza apoyada en la mano, después de llevar el maltrecho Toyota #7 de vuelta al garaje en las etapas finales de la carrera.

"Obviamente, un final muy triste para un gran día," dijo. "Realmente lo dimos todo y creo que ejecutamos extremadamente bien. Teníamos un gran coche y cumplimos cuando importaba.

"Pero desafortunadamente, es un deporte técnico y eso nos falló hoy."

La tripulación del Toyota #7 había llegado a Austin liderando conjuntamente el campeonato con el BMW M Hybrid V8 #20 de Robin Frijns y Rene Rast. Pero la retirada tardía impidió al trío de Toyota capitalizar una carrera difícil para el BMW #20, que tampoco logró puntuar tras carecer de velocidad durante todo el fin de semana en COTA.

Con el coche #7 retirado, las esperanzas de Toyota en Austin recayeron en la tripulación del #8, que finalmente terminó en sexta posición.

Con una estrategia desfasada, Hirakawa llegó a rodar tercero en la penúltima hora, cuando recibió una penalización de drive-through por exceso de velocidad en el pitlane.

Sin embargo, la infracción no fue causada por un error del piloto, sino por un fallo técnico que hizo que Hirakawa superara el límite de velocidad al acelerar al salir de su box.

"Teníamos el ritmo, pero no era nuestro día," dijo Hirakawa. "Desafortunadamente, cuando me subí al coche para mi relevo, hubo un problema del sistema que costó tiempo al arrancar, y luego causó un exceso de velocidad en el pit lane, así que recibimos un drive-through.

"Siento mucho lo que le ocurrió al coche #7. Esta no fue nuestra carrera, pero también necesitamos trabajar duro para mejorar y no volver a experimentar esto. La próxima carrera es Fuji, donde queremos volver al podio."

A pesar de un final decepcionante en Austin, la tripulación del #7 sigue liderando conjuntamente el campeonato de pilotos, mientras que Toyota ahora mantiene una ventaja de nueve puntos en la clasificación de fabricantes.

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