WEC Barcelona

Toyota advierte que BMW tendrá ventaja en la visita del WEC a Barcelona tras un test privado

Mientras el pelotón de Hypercar se adentra en territorio desconocido, Toyota cree que su rival por el título, BMW, tiene ventaja sobre sus rivales

Rachit Thukral

Editado: 14 oct 2026, 11:07

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#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor

Foto de: JEP

Toyota espera que BMW tenga una “ventaja de rendimiento” en la primera visita del Campeonato Mundial de Resistencia a Barcelona, después de que el fabricante alemán realizara un test privado en el circuito como parte de la preparación para la carrera.

El WEC 2026 terminará con un par de carreras de seis horas en Europa después de que los eventos previstos originalmente en Qatar y Bahrain tuvieran que cancelarse debido a la guerra en Asia Occidental.

Aunque los equipos de Hypercar ya conocen bien Monza, que estuvo en el calendario hasta 2023 y regresa como final de temporada el 8 de noviembre, la ronda de Barcelona de este fin de semana supone un gran paso hacia lo desconocido. Aparte de un test Prólogo antes de la temporada 2019/20, el WEC nunca se ha aventurado en el circuito de 4,56 km situado en las afueras de la segunda ciudad más grande de España.

Pero BMW, Cadillac y Genesis reservaron el Circuit de Barcelona-Catalunya el 27 de agosto, haciendo rodar sus prototipos LMDh en el trazado completo de gran premio para prepararse para la penúltima ronda de la temporada.

Toyota no pudo planificar un test similar en el intervalo de dos meses entre las carreras de Sao Paulo y Austin, y cree que ahora está en desventaja frente a su rival en el campeonato.

“Cuando se anunció que Barcelona estaría en el calendario, fue difícil organizar un test allí porque ya teníamos la logística en Brasil de camino aquí [a Fuji]”, dijo el director técnico de Toyota, David Floury. “Así que fue un poco difícil. No pudimos organizar un test allí.

“Haremos todo lo posible. Trabajaremos en el simulador antes de la carrera para prepararnos. Tenemos que maximizar los entrenamientos libres para hacernos más fuertes.

“Sin duda, ellos [BMW] deberían tener una ventaja de rendimiento”.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: JEP

Nyck de Vries, que ganó las 24 Horas de Le Mans este año con Mike Conway y Kamui Kobayashi en el Toyota TR010 Hybrid #7, se hizo eco de la opinión de Floury de que la falta de pruebas distaba mucho de ser ideal para la preparación del fabricante japonés.

“La mayoría de la competencia ha hecho algunos tests en esos circuitos específicos [Barcelona y Monza] y nosotros no, lo que diría que no es ideal.

“Creo que es ligeramente subóptimo que sepamos que nuestra competencia ha tenido la oportunidad de rodar en esos circuitos y, de alguna manera, nosotros no. Nunca es sencillo en términos de logística, calendario, disponibilidad de pista, etc.”

BMW responde

El jefe de BMW Motorsport, Andreas Roos, reconoció que la marca con sede en Múnich se benefició de su test en Barcelona, pero espera que el pelotón siga estando muy igualado este fin de semana.

“Estuvimos haciendo pruebas en Barcelona, así que tenemos una referencia bastante buena”, dijo. Cuando quedó claro que habría una carrera este año, logramos ir allí a hacer pruebas.

“Pero con nosotros, también hubo otros equipos probando en Barcelona.

“No es un circuito desconocido. Sin duda, con la [clase] Hypercar, es un poco nuevo, pero como fabricante, ya has estado con bastante frecuencia en Barcelona [ya sea con hypercar o con coches GT3]. Así que al final estará apretado”.

El piloto oficial de BMW Sheldon van der Linde, que estuvo presente en el rollout inicial y en el posterior test de un día en Barcelona, dice que el rodaje temprano permitió al equipo oficial WRT analizar cómo se comportaba el coche en el trazado español de alta carga aerodinámica. “Me alegra que fuéramos a probar allí”, dijo. “Tenemos muchas herramientas en la caja de herramientas para ejecutar durante el fin de semana de carrera.

“Sabemos qué esperar, sabemos en qué trabajar, sabemos dónde están nuestras debilidades y fortalezas para ese circuito en concreto.

“Así que definitivamente hemos hecho los deberes y seguiremos haciéndolos hasta ese fin de semana de carrera. Pero confiamos en que tenemos las herramientas adecuadas”.

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