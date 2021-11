Pechito López se acerca al título con la pole para las 8H de Bahréin

Kamui Kobayashi logró la pole position con el Toyota Gazoo Racing #7 en la última cita de la temporada del Mundial de Resistencia (WEC) en Bahrein. El piloto japonés anotó la vuelta más rápida de la sesión de clasificación, y le sitúa, junto a sus compañeros, Mike Conway y Jose Maria Lopez como máximos favoritos para llevarse el título.

El coche #7 solo necesita acabar la prueba para alzarse como campeones del WEC y revalidar la corona. Terminar en tercera posición en una carrera de tres hipercoches es suficiente para imponerse al Toyota #8, pilotado por Brendon Hartley, Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima, que se despide de la categoría.

Kobayashi hizo un 1:46.250 en su primer intento, un segundo y seis décimas más veloz que Brendon Hartley. Los dos pilotos del equipo nipón salieron de nuevo a la pista para un segundo tiempo y, mientras que el japonés no hizo una marca significativa, el neozelandés paró el crono en un 1:46.540.

Hartley se quedó a menos de trés décimas de la pole position, y sus opciones por ser campeón del mundo se desvanecen aún más. Por otro lado, el Alpine-Gibson A480, con Matthieu Vaxivere a los mandos, hizo un tiempo 0.755 segundos más lento que la pole, lo que mejora la actuación del pasado fin de semana.

Filipe Albuquerque se hizo con el mejor crono en la categoría LMP2 gracias a las siete décimas de ventaja que les sacó a sus rivales con el United Autosports ORECA-Gibson 07. El 1:49.525 fue suficiente para batir a Norman Nato, que no mejoró en su segundo intento con el Realteam ORECA.

Antonio Felix da Costa fue tercero, mientras que Giedo van der Garde acabó cuarto (segundo de la clase Pro/Am).

(Galería: revive la clasificación de Bahrein II en imágenes) Sigue leyendo para saber quién hizo la pole en las distintas categorías

#22 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson: Filipe Albuquerque 1 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #22 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Fabio Scherer, Filipe Albuquerque 2 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #22 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Fabio Scherer, Filipe Albuquerque 3 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #47 Cetilar Racing Ferrari 488 GTE Evo: Roberto Lacorte 4 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Kamui Kobayashi 5 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López 6 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Kevin Estre, Neel Jani, Michael Christensen 7 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Job Van Uitert 8 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #38 JOTA Oreca 07 - Gibson: Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Anthony Davidson 9 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #52 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo: Daniel Serra, Miguel Molina 10 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #56 Team Project 1 Porsche 911 RSR - 19: Egidio Perfetti, Matteo Cairoli, Riccardo Pera 11 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #77 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR - 19: Christian Ried, Jaxon Evans, Matt Campbell 12 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 13 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 14 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 15 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Kevin Estre, Neel Jani, Michael Christensen 16 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #28 JOTA Oreca 07 - Gibson LMP2, Sean Gelael, Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist 17 / 50 Foto de: Team Jagonya Ayam #28 JOTA Oreca 07 - Gibson LMP2, Sean Gelael, Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist 18 / 50 Foto de: Team Jagonya Ayam #28 JOTA Oreca 07 - Gibson LMP2, Sean Gelael, Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist 19 / 50 Foto de: Team Jagonya Ayam #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 20 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Job Van Uitert 21 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #33 TF Sport Aston Martin Vantage Amr: Ben Keating, Dylan Pereira, Felipe Fraga 22 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO: Takeshi Kimura, Mikkel Jensen, Scott Andrews 23 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Paul Dalla Lana, Augusto Farfus, Marcos Gomes 24 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #60 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Evo: Claudio Schiavoni, Andrea Piccini, Matteo Cressoni 25 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway 26 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway 27 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López 28 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López 29 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López 30 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López 31 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #70 Realteam Racing Oreca 07 - Gibson: Esteban Garcia, Loic Duval, Norman Nato 32 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #70 Realteam Racing Oreca 07 - Gibson: Loic Duval 33 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #777 D' Station Racing Aston Martin Vantage AMR: Satoshi Hoshino, Tomonobu Fujii, Andrew Watson 34 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #777 D' Station Racing Aston Martin Vantage AMR: Satoshi Hoshino, Tomonobu Fujii, Andrew Watson 35 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Kazuki Nakajima 36 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Kazuki Nakajima 37 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Kazuki Nakajima 38 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 39 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 40 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #83 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo: François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera 41 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Evo: Rahel Frey, Sarah Bovy, Katherine Legge 42 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Evo: Rahel Frey, Sarah Bovy, Katherine Legge 43 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Evo: Rahel Frey, Sarah Bovy, Katherine Legge 44 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am of Khaled Ai Qaubaisi 45 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Frederic Makowiecki 46 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki 47 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Richard Lietz 48 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Kevin Estre, Neel Jani, Michael Christensen 49 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images #92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Kevin Estre, Neel Jani, Michael Christensen 50 / 50 Foto de: JEP / Motorsport Images

El piloto de Porsche, Kevin Estre logró la pole position de los GTE Pro, la quinta de la temporada, a pesar de la presión de Ferrari y de perder su primera vuelta por no respetar los límites de pista.

El francés hizo un 1:56.041, algo más rápido que su anterior giro anulado y que James Calado, que fue segundo con el Ferrari. La pole de Porsche significa que Estre y Neel Jani empatan en puntos con la pareja del AF Corse, Calado y Alessandro Pier Guidi.

A Estre y Jani se le suma Michael Christensen durante este fin de semana, quien también estuvo en Portimao y las 24 Horas de Le Mans. El 1:56.201 fue cuatro décimas más veloz que el Porsche de Gianmaria Bruni, que perdió el primero de sus giros por salirse de la pista.

Ferrari no se pronunciaría sobre los cambios del BoP hasta que no acabaran las clasificaciones y carreras, y es que lideraron los GTE Am después de que sus coches recibieron un incremento en la potencia.

Rino Mastronardi fue el primero de los GTE Am tras superar en más de seis décimas el tiempo de Paul Dalla Lana. A estos les siguieron Perfetti y Lacorte.

Resultados de la clasificación de las 8 horas de Bahrein 2021 del WEC

(Pulsa en 'ver resultados' para disfrutar de toda la tabla)