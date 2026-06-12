Toyota ve surgir una división de “dos clases” entre LMDh y LMH en Le Mans

Toyota cree que los coches LMH afrontan una clara desventaja frente a sus homólogos LMDh en lo que describió como una estructura de “dos clases” de cara a las 24 Horas de Le Mans de este fin de semana.

El director técnico de la marca japonesa hizo ese comentario tras la sesión inicial de clasificación en el Circuit de la Sarthe el miércoles, en la que las seis primeras posiciones fueron copadas por coches construidos sobre la plataforma LMDh.

El mejor prototipo LMH en la clase Hyperar fue el Aston Martin Valkyrie #009 no híbrido, a 0.642 s del Alpine que marcó el ritmo. Los dos GR010 Hybrid de Toyota, también desarrollados bajo la normativa LMH, se hundieron hasta la octava y la 12ª posición.

“No hay mucho que decir, para ser honesto”, dijo Floury cuando le preguntaron por su valoración del rendimiento de Toyota. “Obviamente, ayer se vio que es una clasificación de dos clases, con los LMDh arriba y los LMH detrás.”

Preguntado por qué los coches LMDh tenían ventaja en línea recta, mientras el Cadillac V-Series.R de Wayne Taylor Racing encabezaba la tabla con una velocidad punta de 344.1km/h en la recta de Mulsanne, Floury respondió: “No me corresponde a mí responder a esta pregunta.”

Insistiendo más sobre si había una razón detrás de por qué el Toyota era más de 3km/h más lento en las rectas, dijo: “Desde luego, hay una razón.”

#7 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries Photo by: Rainier Ehrhardt

Los comentarios de Floury fueron una referencia indirecta al sistema de Balance of Performance que rige la clase Hypercar. Los conceptos LMDh y LMH se igualan mediante una ‘BoP de plataforma’, mientras que se usan parámetros adicionales para equiparar los coches individuales construidos bajo cada reglamento.

A los fabricantes no se les permite hablar del BoP en público, mientras que los datos reales de cada coche se mantienen en secreto desde el inicio del World Endurance Championship 2026.

Floury no descartó por completo las opciones de Toyota de lograr una primera victoria en el clásico francés de resistencia desde 2022, pero insistió en que sería difícil para el equipo subir a lo más alto del podio si terminaba en una lucha directa con otro coche.

Preguntado si todavía era posible ganar la carrera, Floury dijo: “Definitivamente será difícil. Desde luego, no va a ser un paseo. Pero tenemos que ejecutar todo a la perfección. Si logramos hacerlo, quizá podamos tener una oportunidad. Pero una vez más, dependerá de las circunstancias y del ritmo puro, y especialmente de la capacidad de carrera.

“Lo veo muy difícil. Si estamos en una lucha cerrada, no hay manera de que podamos pelear con esta desventaja. Tendremos que intentar ser inteligentes. Cuando no tienes el ritmo, tienes que hacer que todo sea perfecto y, a veces, también asumir algunos riesgos.

“Esto se calibrará a medida que avance la carrera, dependiendo de la situación.”