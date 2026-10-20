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Toyota responde a los críticos que dudaban de que pudiera ganar en la competitiva era Hypercar del WEC

El éxito de Toyota este año frente a una fuerte oposición de fabricantes es una clara respuesta a sus detractores, según Kobayashi.

Rachit Thukral

Publicado: 20 oct 2026, 1:05

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#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto de: JEP

Kamui Kobayashi afirma que la racha dominante de Toyota en el Campeonato Mundial de Resistencia 2026 respondió a quienes dudaban de su capacidad para ganar ante una fuerte competencia de fabricantes.

La marca japonesa volvió a establecerse este año como la referencia de la clase Hypercar después de renovar de manera significativa su LMH con motor V6, que ahora fue rebautizado como TR010 Hybrid.

Tras ganar en junio las 24 Horas de Le Mans por primera vez desde 2022, Toyota aseguró el título de fabricantes en Barcelona con una carrera por disputarse, mientras que el campeonato de pilotos también se definirá exclusivamente entre sus dos tripulaciones.

El regreso de Toyota a su mejor nivel llega después de una etapa difícil en Hypercar, con 2025 como un punto particularmente bajo, ya que no logró ganar una carrera hasta la final de la temporada en Bahréin y cometió varios errores operativos a lo largo del año.

Esas dificultades alimentaron las críticas de algunos observadores, que sostenían que Toyota había conseguido la mayor parte de su éxito durante un período de menor nivel en las carreras de resistencia, con una oposición oficial limitada.

Pero después de imponerse ante una parrilla con 17 autos y ocho fabricantes, Toyota señaló que demostró que puede ganar contra los mejores del negocio.

"Estuvimos sufriendo en Le Mans en los últimos años. Y todos me decían que cuando los competidores regresaran a este campeonato, Toyota no sería lo suficientemente fuerte", dijo Kobayashi, director del equipo y piloto, en la conferencia de prensa de Barcelona.

"Pero este año ganamos Le Mans y volvimos a ganar el campeonato de fabricantes. Así que este año y en esta era, la competencia es muy alta. Cada equipo y cada fabricante está haciendo un trabajo increíble.

"Todos intentaron vencernos. Aun así, estamos peleando con ellos. Y seguimos haciendo un gran trabajo.

"El año que viene, creo que será todavía más difícil. McLaren vuelve. Ford también vuelve. Así que la competencia será aún mayor.

"Nos queda una carrera más [este año]. Así que será un desafío. Pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Y ojalá, creo que el año que viene volveremos a estar ahí".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: JEP

Toyota ha sido una presencia constante en el WEC desde su renacimiento en el WEC, al permanecer en el campeonato durante sus años de menor nivel entre finales de la década de 2010 y comienzos de la de 2020.

Después de dominar las dos primeras temporadas de la era Hypercar en 2021-22, retrocedió en 2023 a medida que la competencia se intensificó en la categoría. Sin embargo, aunque no logró ganar Le Mans ni el título de pilotos durante tres años consecutivos, hay que destacar que sí conquistó el campeonato de fabricantes tanto en 2023 como en 2024.

Durante una difícil campaña 2025, Toyota expresó con frecuencia su preocupación por el sistema de Balance of Performance del campeonato, que regula el rendimiento de los distintos autos para mantener la paridad competitiva.

En respuesta, comenzó a desarrollar un auto actualizado diseñado para seguir siendo competitivo incluso bajo configuraciones restrictivas de BoP, incluyendo un lastre elevado y una reducción de potencia.

Con el nuevo TR010 Hybrid, Toyota ganó cuatro de las siete carreras del WEC disputadas hasta ahora, mientras que también estaba en camino de ganar en Austin hasta que un problema hidráulico tardío privó a Kobayashi, Nyck de Vries y Mike Conway del primer puesto.

Kobayashi destacó cómo Toyota mejoró en todos los departamentos este año, con su sorpresiva victoria en Fuji como demostración de su precisión desde el muro de boxes.

"Repasando este año, creo que fuimos muy fuertes en todas las carreras; muy constantes.

"A veces no tuvimos el mejor auto, pero sumamos una cantidad importante de puntos. Así que, como equipo, dimos un enorme paso adelante este año.

"Por supuesto, el auto ha sido mejor con el nuevo coche, el TR10. Hemos trabajado duro y hemos estado más unidos.

"Una de las cosas de este año es un poco diferente. Cada uno de nuestros integrantes tuvo de alguna manera más sonrisas que el año pasado, porque teníamos un buen auto. Y creo que eso nos trajo logros muy importantes este año".

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