WEC Monza

El Toyota TR010 N.° 8 cierra una temporada récord con el campeonato de pilotos

Un año dominante para Toyota Racing ha colocado a la tripulación del #8 TR010 Hybrid en los libros de récords

Rachit Thukral

Publicado: 11 nov 2026, 20:36

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Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa ya habían establecido sus credenciales en las carreras de autos deportivos, pero sus nombres quedaron grabados en la historia la semana pasada tras su consagración en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de 2026.

El trío de Toyota se coronó campeón de Hypercar 2026 en la cita final de las 6 Horas de Monza, tras una temporada en la que el fabricante japonés eclipsó cómodamente a la competencia tanto en la pista como en el muro de pits.

Buemi, Hartley e Hirakawa —a bordo del Toyota TR010 Hybrid N.° 8— aprovecharon el mejorado rendimiento del equipo para adjudicarse el título por una ventaja de 18 puntos, luego de imponerse en tres de las ocho fechas del calendario.

Para Buemi y Hartley, el resultado representó otro hito en sus ya ilustres carreras. Ambos se convirtieron en cinco veces campeones de Hypercar/LMP1, lo que los transforma por amplio margen en los pilotos más exitosos en la historia del WEC. El perseguidor más cercano en cuanto a títulos es, de forma incidental, su propio compañero de equipo Hirakawa, quien conquistó su tercera corona en cinco años con una efectividad impresionante del 60%.

Ganar cinco títulos en cualquier campeonato mundial de la FIA es un logro colosal. De hecho, Buemi y Hartley forman parte ahora de un club extremadamente exclusivo de pilotos con cinco o más coronas mundiales reconocidas por el organismo rector:

Sébastien Loeb: 9 títulos (2004-2012 en el WRC)

Sébastien Ogier: 9 títulos (2013-2018, 2020, 2021, 2025 en el WRC)

Michael Schumacher: 7 títulos (1994-1995, 2000-2004 en la Fórmula 1)

Lewis Hamilton: 7 títulos (2008, 2014-2015, 2017-2020 en la Fórmula 1)

Juan Manuel Fangio: 5 títulos (1951, 1954-1957 en la Fórmula 1)

José María López: 5 títulos (2014-2016 en el WTCC, 2020-2021 en el WEC)

Toyota celebrates 2026 Hypercar title

Photo by: Getty Images

Para Buemi, el resultado tuvo un significado especial al ser el piloto más longevo dentro de la estructura de Toyota. Desde que se unió al programa LMP1 en 2013, ha sido testigo de todos los altibajos en la sede de Colonia y ostenta el récord histórico de victorias absolutas en el WEC con 29 triunfos.

"Es difícil describir la sensación. Obviamente, es increíble compartirlo con Brendon y Ryo", comentó Buemi. "Perder Le Mans fue un golpe duro, pero ganar el campeonato lo compensa un poco. Creo que la victoria en Fuji nos metió de lleno en la pelea por el título, y luego tuvimos esa carrera fantástica en Barcelona".

"Obviamente fue un poco triste no poder pelear [en Monza]. Fuimos demasiado lentos, lo cual da pena tras haber dominado en Barcelona. Pero sabíamos que viniendo aquí solo necesitábamos superar al auto N.° 7. Teníamos un margen decente, pero nunca sabes qué puede pasar con los Virtual Safety Car y las banderas amarillas en todo el circuito, así que es difícil asimilarlo".

"Creo que el equipo se lo merece enormemente. Ha sido increíble para la estructura desarrollar este nuevo auto, venir aquí y ganar con autoridad frente a todos esta vez. Nadie podrá decir que ganamos solos, así que es una sensación fantástica".

Para Hartley, este representó su tercer título con Toyota, que se suma a las coronas obtenidas en 2015 y 2017 con Porsche. Tras el retiro de la marca alemana de la clase estelar, el neozelandés tuvo un paso accidentado por la F1 con Toro Rosso antes de regresar a sus raíces en las carreras de resistencia con Toyota en 2019.

"Disfruto mucho compartir auto con Brendon", bromeó Buemi. "Estábamos jugando con eso porque él es más joven que yo [Buemi tiene 38 años y Hartley 37], así que es un pentacampeón del mundo más joven. ¡El más joven de la historia! Es un placer compartir el auto con mis dos compañeros, y ver a Ryo hacer esa carrera de F1 la semana pasada [en México] rindendo a gran nivel otra vez es sencillamente genial".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: Jakob Ebrey

Tras la coronación, un emotivo Hartley reflexionó sobre el impacto de haber perdido las 24 Horas de Le Mans de este año, admitiendo que asumió esa derrota de manera personal. Ambos TR010 Hybrid rodaban rueda a rueda el domingo por la mañana en el Circuit de la Sarthe tras superar al Cadillac V-Series.R N.° 12 de Norman Nato, cuando una bandera amarilla en todo el circuito cambió el rumbo de la competencia.

"Hubo sentimientos muy encontrados en Le Mans, especialmente para mí", confesó Hartley. "Cuando tienes la oportunidad de ganar Le Mans y se te escapa entre los dedos, es muy difícil de asimilar. Obviamente estábamos muy felices por el equipo, que logró ganar Le Mans nuevamente [con el auto N.° 7] ante semejante competencia".

"Pero me lo tomé un poco personal, porque fue durante un relevo en el que yo estaba al volante cuando me tomó un poco más de tiempo superar al Cadillac, lo que permitió que el auto hermano nos hiciera el undercut en la siguiente secuencia de pits. Así que de alguna forma asumí la responsabilidad de ello".

"Aunque durante gran parte de la carrera fuimos dominantes, se nos escapó. Creo que a todos nos dolió, pero yo asumí cierta responsabilidad individual, y estoy realmente orgulloso de cómo respondimos los tres en este tramo final de la temporada".

La coronación de Hirakawa llegó apenas una semana después de disfrutar de la oportunidad sorpresa de debutar en la F1 durante el Gran Premio de México, donde sumó un punto para el equipo Haas. Promovido desde el programa de Super GT y Super Formula de Toyota, Hirakawa ha incrementado su ritmo de forma constante desde su debut en 2022, demostrando que puede estar a la altura e incluso superar a sus experimentados compañeros.

Dice mucho del talento de Hirakawa el hecho de que Toyota no haya podido identificar a otro piloto japonés capaz de tomar el relevo cuando Kamui Kobayashi decida retirarse del auto N.° 7.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team, Laura Mueller, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Estoy sumamente feliz, no solo por el auto ocho, sino porque considero que este es el mayor logro en la historia de Toyota Motorsport", declaró Hirakawa. "Ganamos Le Mans y nos llevamos ambos campeonatos, tanto el de pilotos como el de constructores; creo que es un logro gigantesco para nosotros".

"Un gran agradecimiento al equipo; todos hicieron un trabajo fenomenal. Tuvimos un año muy difícil la temporada pasada, pero regresamos con un paquete nuevo y lo ganamos todo, así que debemos sentirnos orgullosos. Al mismo tiempo, queremos ser aún más fuertes para el próximo año".

"Para ser honesto, ya no puedo esperar a que empiece la próxima temporada, pero quiero tomarme el tiempo para agradecer a cada persona involucrada. Tengo muchas ganas de que arranque el siguiente año", concluyó.

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