Rossi podría abandonar el WEC para reducir su programa de carreras en 2025

Valentino Rossi, siete veces campeón del mundo de MotoGP, podría abandonar el Campeonato del Mundo de Resistencia para centrarse en el GT World Challenge Europe, ya que busca reducir el número de carreras que disputará en 2025.

El piloto oficial de BMW ha explicado a Autosport que está planeando reducir el número de carreras que disputa de las 16 de este año principalmente por razones familiares, entre las que se incluye el inminente nacimiento de su segundo hijo.

Esto representa un cambio en su posición desde principios de 2024, cuando esbozó su deseo de continuar compitiendo con el equipo WRT tanto en el WEC como en la etapa de la Copa de Resistencia del GTWCE por una segunda temporada.

"Me he dado cuenta de que 16 carreras son demasiadas y estoy en la misma situación que en MotoGP", dijo el italiano de 45 años, que afrontará su cuarta temporada completa en el automovilismo tras su retirada de las dos ruedas.

"Estoy cansado y mi pareja, Francesca, se enfada".

"Para 2025 mi objetivo es correr entre 10 y 11 carreras: Tendré que decidir si hago el GTWCE o el WEC.

"Uno es un campeonato del mundo, así que ganar el título tiene un prestigio especial, pero en las carreras de la Organización de Stephane Ratel [GTWCE] las carreras son realmente buenas con sólo coches GT3".

La expresión por parte de Rossi de su deseo de reducir sus actividades de competición no es nueva, pero anteriormente había descrito las 13 carreras de un programa que combinaba el WEC y las pruebas de larga distancia del GTWCE como "un número realmente bueno".

#46 Equipo WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin, #31 Team WRT BMW M4 LMGT3: Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus Fotografía de: Andreas Beil

Al mismo tiempo, reveló que era poco probable que disputara las 12 Horas de Bathurst del Intercontinental GT Challenge en febrero de 2025, como ha hecho en las dos últimas temporadas, porque coincidiría con su cumpleaños 46.

Será una celebración significativa, señaló, porque su dorsal a lo largo de su carrera en MotoGP fue el #46.

Ahora ha dicho que su temporada 2025 "empezará en Bathurst".

El jefe del WRT, Vincent Vosse, aclaró la postura de Rossi a Autosport.

"Vale quiere reducir su número de carreras y la única manera de hacerlo es hacer un solo campeonato", dijo Vosse.

"Es una decisión que tiene que tomar: ¿hace el WEC o el GTWCE?

"Es algo que está en el aire y realmente no está claro en este momento.

"Hay muchos factores, y uno es el rendimiento del BMW en el WEC, que no ha sido el que esperábamos, y otro es la categorización de piloto FIA de Valentino".

#46 Equipo WRT, BMW M4 GT3: Raffaele Marciello, Maxime Martin, Valentino Rossi Foto: SRO

Rossi fue degradado de la categoría de oro a la de plata para este año, allanando el camino para su paso al WEC en LMGT3, donde cada coche debe correr con un bronce y un segundo no profesional que suele ser plata.

A la pregunta de si una campaña en el GTWCE podría ampliarse para incluir las cinco pruebas de la Copa Sprint en las que Rossi ha ganado dos carreras, Vosse respondió: "Todo eso forma parte de la discusión y aún no tenemos una sensación clara".

Con la incorporación del WEC a su programa de este año, Rossi sólo disputó dos de los fines de semana de la Sprint, en Brands Hatch, cortesía de su amor por el circuito, y su carrera de casa en Misano.

Rossi ha anunciado unilateralmente que pilotará el M Hybrid V8 Hypercar de BMW en el test de novatos del WEC que se celebrará en Bahrein el 3 de noviembre.

BMW y WRT aún no han confirmado la fecha de su prometida salida en el LMDh, aunque han aclarado que será antes de final de año.

"Parece que pilotará el prototipo antes de final de año, como dijimos, y la mejor oportunidad para ello parece el test de novatos", expresó el directivo.

Rossi subrayó que correr con el LMDh en el futuro "no es el objetivo que me he marcado", pero dejó entrever su deseo de competir en la categoría reina del WEC.

"Me encantaría correr en Hypercar porque es la MotoGP de los prototipos", dijo.

"Quizá en el futuro haya un lugar en Hypercar - ya veremos".