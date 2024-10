Por qué Rossi cree que tiene tiempo para cumplir sus objetivos en los coches

Dentro de un mes, la leyenda de MotoGP Valentino Rossi dará un paso más en su brillante carrera automovilística cuando se suba por primera vez al prototipo LMDh de BMW en el test de novatos del Campeonato del Mundo de Resistencia en Bahréin.

Parece inconcebible que el siete veces campeón del mundo de MotoGP, que desde entonces ha probado suerte en los rallies y actualmente compite en el Campeonato del Mundo de Resistencia, pueda participar en un test de novatos, pero pilotará el BMW M Hybrid V8 en el Circuito Internacional de Bahréin el 3 de noviembre, un día después de la conclusión de la temporada 2024 del WEC en la nación del Golfo.

Podría haber sido un ascenso totalmente diferente a la categoría reina si hubiera cumplido su sueño de niño de correr en la Fórmula 1.En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Rossi, de 45 años, habla de su carrera deportiva después de MotoGP -y de cómo le hubiera gustado correr en F1 para Ferrari- y de sus planes para el futuro.

"Mi sueño era correr en coches y en F1", dice, "también porque mi padre era piloto de motos, pero su carrera estuvo llena de lesiones, así que temía por mí. Después de las motos se pasó a los coches, como estoy haciendo yo ahora, así que me empujó a empezar con el karting porque pensaba que en los coches era un poco menos peligroso."

Rossi probó por primera vez un Ferrari de F1 en Fiorano en abril de 2004 y salió a la pista con uno de los cascos de repuesto de Michael Schumacher en lugar de uno de los suyos. Se ganó el respeto de Schumacher, que apoyó al italiano para que cambiara de código y pasara de MotoGP a F1.

Rossi realizó un test similar en Fiorano a mitad de temporada en 2005, antes de una importante sesión de pruebas previa a la temporada 2006 en Valencia. Esta era su oportunidad en la categoría reina. Con el envejecimiento de Schumacher, Rossi fue una seria consideración para Ferrari, pero también estaba en un año de final de contrato y decidió volver a firmar con Yamaha para permanecer en MotoGP.

Valentino Rossi prueba con Ferrari Foto: Mark Capilitan

Y añadió: "He intentado correr en MotoGP todo lo posible porque no quería dejarlo cuando estaba en lo más alto, prefería continuar hasta que no pudiera más. Para mí, la pasión por las motos siempre ha sido grande y no quería tener remordimientos por retirarme prematuramente cuando todavía podía dar algo. No tenía prisa, y una vez terminada mi carrera en MotoGP estaba listo para subirme al coche".

"En mi cabeza siempre tuve la idea de correr en coche una vez terminada la aventura en motos. Después de probar con Ferrari existía la posibilidad de dejarlo antes y pasar a la F1, pero decidí seguir en motos y, sinceramente, fue la elección correcta porque sabía que todavía era fuerte, mientras que en coches era un salto de fe".

"Sin embargo, durante el año siempre intentaba encontrar algo de tiempo para aprender a correr también en coche. Durante muchos años participé en el Monza Rally Show, ya que se celebraba al final de la temporada de MotoGP. Al principio mi idea era realmente correr en rallies, así que también hice dos rallies del WRC, con Subaru en Nueva Zelanda 2006 y con Ford en el RAC 2009".

"Pero me di cuenta de que los rallies son otra cosa y me gusta más correr en pista. Se me da mejor y entonces se parece más a las motos. Así que intenté averiguar qué podía hacer, probé diferentes cosas y GT3 me pareció lo mejor".

"Corrí con el Ferrari de Kessel Racing en las Blancpain de Monza y Nurburgring 2012, pero después de eso, no tuve más tiempo. Cuando podía, corría en otros eventos, como las 12H del Golfo, siempre para mantenerme activo".

Uno se pregunta qué habría pasado si hubiera decidido centrarse en la F1 en lugar de en MotoGP tras aquel test de pretemporada de 2006, pero lo que es evidente es que no se arrepiente ni lamenta las oportunidades perdidas. Por el contrario, ahora está centrado en llegar a lo más alto del WEC y en el test de debutantes de Bahréin dará el siguiente paso. Sin embargo, al igual que en el pasado con sus aspiraciones a la F1, mantiene sus expectativas bajo control.

#46 Equipo WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin Fotografía de: JEP / Motorsport Images

"Me encantaría correr en Hypercar", dice, "porque es el MotoGP de los prototipos, pero no es un objetivo que me haya marcado. Me bastaría con convertirme en un piloto fuerte en GT3, luego, por supuesto, si surge una posibilidad, no me echo atrás."

Rossi ya es padre y su pareja Francesca Sofia Novello espera su segundo hijo para el nuevo año. También ha hablado de limitar sus compromisos en las carreras, pero eso no significa que se vea renunciando a ellas por completo.

"Me gustaría correr al menos otros 10 años con coches", dice. "Ese es el objetivo, aunque es cierto que en la vida nunca hay certezas, pero me gustaría correr durante mucho tiempo".

"Con estos coches, la conducción es muy técnica, pero físicamente, aunque no seas más joven, no es una desventaja. Por eso creo que puedo seguir varios años, sobre todo porque disfruto y me divierto mucho, que es la clave. Para eso estamos aquí".