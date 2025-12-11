Valentino Rossi queda fuera de la alineación BMW LMGT3 para el WEC 2026

WRT BMW ha reordenado su plantel de pilotos para el Campeonato Mundial de Resistencia 2026, con la salida del legendario piloto de MotoGP Valentino Rossi del equipo LMGT3 después de dos temporadas.

Rossi había sido una figura central en el programa LMGT3 de BMW desde la creación de la categoría en 2024, logrando cuatro podios en 16 apariciones con el M4 LMGT3 número 46.

Sin embargo, apenas un mes después de la conclusión de la temporada 2025, en la que él, Kelvin van der Linde y Ahmad Al Harthy finalizaron en la octava posición del campeonato, el piloto italiano de clasificación plata ha sido apartado de la alineación.

El comunicado de prensa que presentó las dos formaciones LMGT3 de BMW y WRT no hizo mención de Rossi, quien cumplirá 47 años el próximo año. Su contrato con el fabricante alemán vencía a finales de este año, pero se espera que firme un nuevo acuerdo y regrese al GT World Challenge Europe, donde anteriormente compitió en paralelo a sus compromisos en el WEC.

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Kelvin Van Der Linde Photo by: Shameem Fahath / Motorsport Network

Ninguno de los compañeros de equipo de Rossi en 2025 continuará en el equipo cliente de BMW la próxima temporada, ya que el renovado M4 GT3 N°69 contará con una alineación completamente nueva formada por el piloto oficial Dan Harper, Parker Thompson y Anthony McIntosh.

McIntosh, que compitió este año con un Aston Martin Vantage GT3 de Spirit of Leman, fue uno de los pilotos presentes en la prueba de Bahréin del mes pasado con WRT.

En el BMW N°32, Augusto Farfus continuará como piloto profesional designado de la formación en 2026, pero estará acompañado por sus antiguos compañeros Darren Leung y Sean Gelael, quienes regresan a la estructura de WRT tras una temporada con United Autosports McLaren.

Desde que se retiró de MotoGP y pasó a las carreras de coches deportivos en 2022, Rossi ha logrado tres victorias en la parte sprint del GTWCE y un podio en cada una de las grandes carreras de resistencia como las 12 Horas de Bathurst, las 12 Horas del Golfo y las 24 Horas de Dubai.

También probó el BMW M Hybrid V8 durante el test de rookies de Bahréin 2024 y sostiene que los hypercars se adaptan mejor a su estilo de conducción que los LMGT3 basados en coches de calle.

