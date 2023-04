Varrone: "El circuito de Portimao es como una montaña rusa"

Cargar reproductor de audio

El Circuito Internacional del Algarve, de 2,891 millas, que acogerá la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Resistencia este fin de semana con una carrera de seis horas, consta de 15 curvas y ondulaciones que incluyen una caída del 16 por ciento en curvas.

El argentino Nicolás Varrone y sus compañeros, Ben Keating y Nicky Catsburg, que ganaron juntos la categoría GTE Am en la primera carrera de la temporada del WEC en Sebring, tienen experiencia previa en este circuito. Keating también pasó dos días en el simulador Driver In Loop del GM Tech Center de Charlotte, Carolina del Norte.

Portimao es el único circuito del calendario de siete pruebas del WEC en el que Corvette Racing no tiene experiencia previa, pero Keating y Varrone se mostraron optimistas de que las características de manejo del C8.R, y la calidad del equipo, podrían ayudar a superar ese déficit de conocimiento de la pista.

"El circuito se parece mucho a una montaña rusa, así que creo que para todos los pilotos es divertido. Como equipo, tenemos mucha confianza. Basándome en lo que sé, creo que éste debería ser un buen circuito para nosotros", dijo Varrone.

"Tenemos el lastre por ser los líderes del campeonato y ganar en Sebring, así que eso será un poco una desventaja para nosotros, pero tenemos un gran equipo y una gran alineación. Tengo mucha confianza".

"El objetivo es intentar sumar la mayor cantidad de puntos posible. Por supuesto, vamos a por la victoria, pero si no podemos hacerlo, entonces maximizaremos nuestro resultado y seguiremos sumando puntos para el campeonato".

Keating comentó: "Sólo he estado una vez en Portimao para una carrera. Era una pista que me costó mucho aprenderme y sentirme a la altura. Después de las tres sesiones de entrenamientos y la clasificación, todavía no lo sentía así. Recuerdo que, después de mi primera tanda, hablé por radio y dije que me gustaría volver a empezar todo el fin de semana ahora mismo. Ese es el tiempo que he tardado en sentirme cómodo".

"Pondremos más energía en nuestros neumáticos en este circuito que en cualquier otro al que vayamos. Hay muchos cambios de elevación, muchas curvas cerradas y ciegas. Como piloto, se tarda mucho tiempo en entender este circuito. Pero eso es lo que lo hace divertido".

"Cada coche tiene un circuito que le gusta y otro que no. Creo que el manejo del Corvette... podemos llevar una velocidad mínima más alta en estas curvas técnicas de baja velocidad, podemos llevar mejor el ímpetu, podemos manejar mejor el cambio de elevación y podemos manejar mejor las curvas de cámber negativo y fuera de equilibrio".

Catsburg, que se unió a Corvette Racing en 2020 como el "extra" de carreras de resistencia en la alineación IMSA antes de convertirse en piloto a tiempo completo en la escuadra WEC del equipo para 2023, marcó algunas pautas de precaución.

"Será una curva de aprendizaje empinada para nosotros", dijo. "No habrá tanto tiempo de entrenamientos como en Sebring. Nico estuvo allí el año pasado, así que Ben y yo podremos aprender de él".

"Hemos tenido el mejor inicio de temporada posible, así que estamos deseando ver qué podemos hacer en Portimao. Aquí será más difícil. Algunos de nuestros rivales en Sebring se eliminaron a sí mismos, y no creo que eso vuelva a ocurrir. Tenemos que estar a punto".

"Pero creo que tenemos el equipo y los pilotos adecuados para esta carrera. Vamos a continuar donde lo dejamos en Sebring".