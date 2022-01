WEC anuncia cambios deportivos para la temporada 2022

Faltan 56 días para que comience la décima temporada 2022 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y, de cara a ello se han anunciado modificaciones importantes en reglamento deportivo.

Como siempre, tanto la Federación Internacional como el Automobile Club de l'Ouest quieren reducir los costes, por lo que se ha decidido imponer un límite de 20 personas por coche en la clase Hypercar, que puede aumentarse a 22 si el coche está homologado con ERS.

Para la categoría también se han confirmado cambios en los test, limitadas a 10 días por cada coche inscrito (en el segundo año de homologación) mientras que cada uno de los pilotos tendrá un máximo de cuatro días para realizar pruebas privadas.

También en estas actividades en pista los neumáticos slick estarán numerados. Claramente, la referencia va a Toyota y Glickenhaus, cuyos nuevos LMH debutaron en 2021.

En cuanto a las pruebas de novatos que tienen lugar al final de la temporada, cada marca que haya construido una LMH deberá estar presente con al menos un vehículo, así como cada una de las que hayan conseguido ganar al menos una carrera en sus filas durante el año.

Todos ellos estarán obligados a completar al menos 30 vueltas durante estas pruebas oficiales.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez - Partenza, 6 ore di Monza Photo by: JEP / Motorsport Images

En cuanto a los aspectos de las carreras, está la novedad de utilizar gasolina 100% renovable producida y suministrada por TotalEnergies.

El "Excellium Racing 100" se crea sobre una base de bioetanol fabricado a partir de residuos vitivinícolas de la industria agrícola francesa, y de ETBE producido en la refinería Feyzin de TotalEnergies a partir de materias primas también procedentes de otras empresas.

Según los organizadores del WEC habrá un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de al menos el 65% en comparación con los combustibles fósiles tradicionales.

También hay cambios en el tiempo de conducción que los dos o tres competidores por coche deben respetar en el transcurso de una carrera.

Para obtener puntos, los pilotos deben haber conducido al menos 60 minutos, de lo contrario también incurrirán en sanciones; esto se aplica a cada Clase, mientras que hay aspectos adicionales en función de la licencia.

En las carreras de 6 horas, los que tienen licencia de plata o bronce para participar en LMP2 tienen un tiempo mínimo de conducción fijado en 75 minutos, que se eleva a 105 minutos si forman parte de la categoría LMGTE Am.

Para las carreras de 8 horas, los tiempos aumentan a 120 minutos para los competidores de LMP2 y a 140 minutos para LMGTE Am.

#22 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson LMP2: Philip Hanson, Filipe Albuquerque, Fabio Scherer Photo by: JEP / Motorsport Images

En caso de accidente o peligro potencial, ya no habrá "zonas lentas", que en el pasado obligaban a todo el mundo a reducir la velocidad y rodar una velocidad impuesta.

Esta norma no se aplica a las 24 Horas de Le Mans, donde sigue en vigor para permitir las operaciones de seguridad, dada la naturaleza y las características del Circuito de la Sarthe.

Durante las paradas en boxes, los mecánicos podrán colocar el coche en la posición correcta en la calle de boxes utilizando carros con ruedas deslizándolos por debajo, mientras que durante los cambios de piloto, uno de los miembros del equipo podrá ser elegido para prestar asistencia a los que suban o bajen del coche.

Por último, también se han introducido cambios en las penalizaciones: si una de ellas se comunica al equipo, apareciendo en las pantallas del sistema de cronometraje oficial cuando faltan cinco vueltas para el final, deberá cumplirse igualmente.

Si el conductor no lo hace, recibirá 30 segundos (equivalente a un Drive Through) y 35 segundos (equivalente a un Stop & Go) añadidos a su tiempo final.