WEC Austin: Ferrari le arrebata la pole a Cadillac al empatar en tiempos en la clasificación

El piloto de Ferrari, Antonio Giovinazzi, se hizo con su segunda pole del Campeonato del Mundo de Resistencia de 2026 en Austin tras empatar en lo más alto de la tabla de tiempos con Jack Aitken, de Cadillac.

Giovinazzi se situó en cabeza tras marcar una vuelta de 1m52,445s al volante del Ferrari 499P Le Mans Hypercar n.º 51 cuando ondeó la bandera a cuadros al final de la sesión de Hyperpole de 10 minutos celebrada el sábado.

A continuación, Aitken paró el cronómetro exactamente en el mismo tiempo al volante del Jota Cadillac V-Series-R LMDh n.º 38 en su segunda vuelta rápida por el Circuito de las Américas, de 3,43 millas.

La pole fue para Giovinazzi porque fue el primero en marcar su tiempo.

Charles Milesi fue otro de los que mejoró en los últimos compases a bordo del Alpine A424 LMDh n.º 35; su tiempo de 1m52,474s le aupó al tercer puesto.

Esto relegó a Harry Tincknell, al volante del Aston Martin Valkyrie LMH n.º 007, al cuarto puesto.

Parecía poco probable que Aston pudiera mantener el ritmo que había mostrado en los entrenamientos libres a medida que el reloj avanzaba hacia el final de la primera sesión de clasificación de 12 minutos, hasta que Tincknell recortó más de medio segundo para colarse entre los diez primeros y pasar a la Hyperpole.

El quinto puesto en la parrilla fue para el segundo Ferrari de fábrica de AF Corse, pilotado por Nicklas Nielsen.

Su tiempo de 1m52,833s al volante del coche n.º 50 le situó justo por delante de Víctor Martins, al volante del Alpine n.º 36, que terminó con un tiempo de 1m52,886s.

Ryo Hirakawa quedó una décima más atrás, en séptima posición, al volante del Toyota TR010 HYBRID LMH n.º 8, justo por delante de Mathys Jaubert, con el Genesis GMR-001 LMDh n.º 17.

Kamui Kobayashi saldrá en la parrilla justo detrás de su compañero de equipo, en novena posición, con el Toyota n.º 7, mientras que Mathieu Jaminet ocupará el décimo puesto, detrás de Jaubert, con el Genesis n.º 19.

Ninguno de los dos WRT BMW M Hybrid V8 LMDh logró clasificarse para la sesión de Hyperpole; Dries Vanthoor se quedó a una décima de segundo, en undécima posición, en la primera sesión de clasificación a bordo del coche n.º 15.

Peugeot tampoco logró que ninguno de sus 9X8 LMH pasara la primera ronda de la clasificación.

Aston Martin lidera la clasificación de LMGT3

El equipo Heart of Racing Aston Martin logró su tercera pole consecutiva en la clase LMGT3 con su coche n.º 23, pilotado por Eduardo Barrichello.

El brasileño, hijo de Rubens, once veces ganador de carreras de Fórmula 1, lideró la sesión de Hyperpole de 10 minutos a bordo de su Aston Martin Vantage GT3 con un tiempo de 2m05,160s, dando continuidad a la pole de Kobe Pauwels con el mismo coche en la última prueba celebrada en Interlagos en julio.

Barrichello, que se perdió la carrera de Brasil debido a sus compromisos en el Campeonato IMSA SportsCar, mejoró posteriormente su tiempo hasta los 2m05,103s, pero lo perdió por una infracción de los límites de la pista.

Zach Rubichon completó el doblete para la escudería THOR Aston; el canadiense terminó a poco más de una décima de su compañero de equipo, con un tiempo de 2m05,284s.

El tercer puesto de la categoría fue para Timur Boguslavskiy, al volante del Porsche 911 GT3-R n.º 91 de Manthey, con un tiempo de 2m05,483s.

La carrera de seis horas de Lone Star Le Mans comienza el domingo a las 13:00, hora local.