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Crónica de clasificación
WEC COTA

WEC Austin: Ferrari le arrebata la pole a Cadillac al empatar en tiempos en la clasificación

En una sesión de Hyperpole muy reñida, los cuatro primeros coches quedaron separados por tan solo 0,050 s.

Gary Watkins
Gary Watkins
Publicado:
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

El piloto de Ferrari, Antonio Giovinazzi, se hizo con su segunda pole del Campeonato del Mundo de Resistencia de 2026 en Austin tras empatar en lo más alto de la tabla de tiempos con Jack Aitken, de Cadillac. 

Giovinazzi se situó en cabeza tras marcar una vuelta de 1m52,445s al volante del Ferrari 499P Le Mans Hypercar n.º 51 cuando ondeó la bandera a cuadros al final de la sesión de Hyperpole de 10 minutos celebrada el sábado. 

A continuación, Aitken paró el cronómetro exactamente en el mismo tiempo al volante del Jota Cadillac V-Series-R LMDh n.º 38 en su segunda vuelta rápida por el Circuito de las Américas, de 3,43 millas. 

La pole fue para Giovinazzi porque fue el primero en marcar su tiempo. 

Charles Milesi fue otro de los que mejoró en los últimos compases a bordo del Alpine A424 LMDh n.º 35; su tiempo de 1m52,474s le aupó al tercer puesto. 

Esto relegó a Harry Tincknell, al volante del Aston Martin Valkyrie LMH n.º 007, al cuarto puesto. 

Parecía poco probable que Aston pudiera mantener el ritmo que había mostrado en los entrenamientos libres a medida que el reloj avanzaba hacia el final de la primera sesión de clasificación de 12 minutos, hasta que Tincknell recortó más de medio segundo para colarse entre los diez primeros y pasar a la Hyperpole. 

El quinto puesto en la parrilla fue para el segundo Ferrari de fábrica de AF Corse, pilotado por Nicklas Nielsen

Su tiempo de 1m52,833s al volante del coche n.º 50 le situó justo por delante de Víctor Martins, al volante del Alpine n.º 36, que terminó con un tiempo de 1m52,886s.

Ryo Hirakawa quedó una décima más atrás, en séptima posición, al volante del Toyota TR010 HYBRID LMH n.º 8, justo por delante de Mathys Jaubert, con el Genesis GMR-001 LMDh n.º 17. 

Kamui Kobayashi saldrá en la parrilla justo detrás de su compañero de equipo, en novena posición, con el Toyota n.º 7, mientras que Mathieu Jaminet ocupará el décimo puesto, detrás de Jaubert, con el Genesis n.º 19.

Ninguno de los dos WRT BMW M Hybrid V8 LMDh logró clasificarse para la sesión de Hyperpole; Dries Vanthoor se quedó a una décima de segundo, en undécima posición, en la primera sesión de clasificación a bordo del coche n.º 15. 

Peugeot tampoco logró que ninguno de sus 9X8 LMH pasara la primera ronda de la clasificación. 

Aston Martin lidera la clasificación de LMGT3

El equipo Heart of Racing Aston Martin logró su tercera pole consecutiva en la clase LMGT3 con su coche n.º 23, pilotado por Eduardo Barrichello

El brasileño, hijo de Rubens, once veces ganador de carreras de Fórmula 1, lideró la sesión de Hyperpole de 10 minutos a bordo de su Aston Martin Vantage GT3 con un tiempo de 2m05,160s, dando continuidad a la pole de Kobe Pauwels con el mismo coche en la última prueba celebrada en Interlagos en julio. 

Barrichello, que se perdió la carrera de Brasil debido a sus compromisos en el Campeonato IMSA SportsCar, mejoró posteriormente su tiempo hasta los 2m05,103s, pero lo perdió por una infracción de los límites de la pista. 

Zach Rubichon completó el doblete para la escudería THOR Aston; el canadiense terminó a poco más de una décima de su compañero de equipo, con un tiempo de 2m05,284s.

El tercer puesto de la categoría fue para Timur Boguslavskiy, al volante del Porsche 911 GT3-R n.º 91 de Manthey, con un tiempo de 2m05,483s.

La carrera de seis horas de Lone Star Le Mans comienza el domingo a las 13:00, hora local.

Top 10 hyperpole

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 6

1'52.445

   176.502
2
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 6

+0.000

1'52.445

 0.000 176.502
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 6

+0.029

1'52.474

 0.029 176.456
4
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 6

+0.050

1'52.495

 0.021 176.423
5
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 6

+0.428

1'52.873

 0.378 175.833
6
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 6

+0.441

1'52.886

 0.013 175.812
7
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 6

+0.540

1'52.985

 0.099 175.658
8
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 6

+0.561

1'53.006

 0.021 175.626
9
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 5

+0.848

1'53.293

 0.287 175.181
10
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 6

+1.050

1'53.495

 0.202 174.869
Ver los resultados completos

Top 10 GT3

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 4

2'05.103

   158.643
2
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 5

+0.181

2'05.284

 0.181 158.414
3
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R 6

+0.380

2'05.483

 0.199 158.163
4
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 5

+0.380

2'05.483

 0.000 158.163
5
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 5

+0.551

2'05.654

 0.171 157.948
6
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 5

+0.662

2'05.765

 0.111 157.808
7
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 5

+0.785

2'05.888

 0.123 157.654
8
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 5

+0.866

2'05.969

 0.081 157.553
9
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. López 		Lexus RC F GT3 5

+1.162

2'06.265

 0.296 157.183
10
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 5

+1.090

2'06.193

   157.273
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