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Crónica de clasificación
WEC Interlagos

WEC Brasil: Will Stevens lidera una primera fila para Cadillac, Toyota sufre

Cadillac dominó la clasificación del WEC en Sao Paulo, mientras que Toyota tuvo problemas de rendimiento y terminó cerca del fondo de la parrilla de Hypercar.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Norman Nato, Will Stevens

Will Stevens superó por muy poco a Jack Aitken en los momentos finales de la clasificación para liderar un bloqueo de la primera fila para Cadillac en las Seis Horas de Brasil del Campeonato Mundial de Resistencia.

Aitken parecía encaminado a lograr la pole position en el #38 Jota Cadillac V-Series.R tras encabezar el segmento inicial de la clasificación y encontrar otras cuatro décimas en la Hyperpole.

Pero momentos después de que el británico entrara en boxes al final de la Q2, Stevens marcó un tiempo de 1m23.041s para colocar al #12 Cadillac por delante por solo 0.048s.

Aitken tuvo que conformarse con el segundo puesto en lo que fue una sesión ultracompetitiva, con los 10 coches separados por menos de seis décimas de segundo.

Alpine emergió como el rival más cercano de Cadillac en la clasificación, con Victor Martins terminando tercero más rápido en el #36 A424 y Charles Miles acabando dos puestos por detrás en el coche hermano.

Los dos Alpine quedaron separados por el #15 BMW M Hybrid V8 de Dries Vanthoor, quien solo pudo lograr la cuarta vuelta más rápida - aunque a solo 0.094s de la pole - después de marcar el mejor tiempo en el primer sector.

La sólida racha de Genesis en Interlagos continuó en la clasificación, con Mathieu Jamient logrando el sexto puesto en el #19 GMR-001, superando al principal Ferrari 499P de Antonio Fuoco. Sin embargo, Jaminet sigue bajo investigación por obstaculizar a otro coche en la Q1.

Malthe Jakobsen llevó el #94 Peugeot 9X8 hasta la Hyperpole y finalmente clasificó octavo, por delante del #007 Aston Martin Valkyrie de Harry Tincknell, que lideró la mayor parte de la sesión, y del #83 AF Corse Ferrari pilotado por el expiloto de Formula 1 Robert Kubica.

El #51 Ferrari fue el primer coche eliminado en la Q1, pese a que Antonio Giovinazzi marcó un tiempo que quedó a solo 0.350s del ritmo de referencia de Aitken en el #38 Cadillac.

Pipo Derani sufrió un gran bloqueo a bordo del #17 Genesis en los minutos finales de la clasificación y terminó 12º, justo por delante de Paul di Resta en el #93 Peugeot.

Ambos Toyota fueron eliminados en la Q1 menos de un mes después de la victoria del fabricante japonés en Le Mans, con Ryo Hirakawa acabando 14º en el mejor de los dos TR010 Hybrid tras salirse en la curva 1. Kamui Kobayashi quedó rezagado en la 16ª posición en el Toyota hermano, por detrás del #009 Aston Martin de Marco Sorensen, mientras que Sheldon van der Linde cerró la tabla de tiempos en el #17 BMW.

Solo 0.739s separaron a los 17 inscritos de Hypercar en una primera parte de la clasificación muy disputada.

Aston se lleva la LMGT3

#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Gray Newell, Kobe Pauwells, Jonny Adam

#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Gray Newell, Kobe Pauwells, Jonny Adam

Photo by: Jakob Ebrey

The Heart of Racing logró su segunda pole consecutiva de la temporada en LMGT3 en Brasil, pero fue la tripulación del #23 la que encabezó la clasificación esta vez.

Después de que Grew Newell impulsara el #23 Aston Martin Vantage GT3 hasta la Hyperpole, el piloto de categoría plata Kobe Pauwels marcó dos vueltas lo bastante buenas para la pole position, con su mejor intento situándolo dos décimas por delante del grupo perseguidor.

Lin Hodenius acabó como el rival más cercano de Pauwels en el #79 Iron Lynx Mercedes-AMG GT3, con Clemens Schmid terminando otras dos décimas por detrás en el #87 ASP Lexus RC F GT3.

Parker Thompson clasificó cuarto en el #69 WRT BMW M4 GT3, mientras que Ben Tuck hizo que hubiera cinco fabricantes diferentes entre los cinco primeros con el #77 Proton Ford Mustang GT3. Aunque los dos primeros pilotos tuvieron una clara ventaja sobre el resto del pelotón, Schmid, Thompson y Tuck estuvieron separados por solo 0.009s en las posiciones tercera, cuarta y quinta.

Ford, BMW y Mercedes lograron meter ambos coches en la parte final de la clasificación, mientras que Porsche y Corvette consiguieron que un coche cada uno avanzara a la Hyperpole, con esas entradas terminando séptima y 10ª respectivamente.

Parrilla

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Tiempo Km/h
1
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Switzerland L. Deletraz Cadillac V-Series.R

1'23.041

 186.804
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R

+0.048

1'23.089

 186.696
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424

+0.067

1'23.108

 186.653
4
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8

+0.094

1'23.135

 186.592
5
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424

+0.127

1'23.168

 186.518
6
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001

+0.300

1'23.341

 186.131
7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P

+0.346

1'23.387

 186.028
8
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8

+0.361

1'23.402

 185.995
9
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie

+0.537

1'23.578

 185.603
10
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P

+0.584

1'23.625

 185.499
11
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P

+0.791

1'23.832

 185.041
12
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001

+0.943

1'23.984

 184.706
13
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8

+0.969

1'24.010

 184.649
14
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid

+1.007

1'24.048

 184.565
15
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. Angelis Aston Martin Valkyrie

+1.110

1'24.151

 184.340
16
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid

+1.146

1'24.187

 184.261
17
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. van der Linde BMW M Hybrid V8

+1.180

1'24.221

 184.186
18
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3

+10.309

1'33.350

 166.174
19
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3

+10.508

1'33.549

 165.821
20
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. López 		Lexus RC F GT3

+10.723

1'33.764

 165.440
21
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo

+10.725

1'33.766

 165.437
22
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3

+10.732

1'33.773

 165.425
23
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3

+10.832

1'33.873

 165.248
24
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R

+11.028

1'34.069

 164.904
25
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3

+11.240

1'34.281

 164.533
26
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo

+11.285

1'34.326

 164.455
27
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

+11.571

1'34.612

 163.958
28
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R

+11.872

1'34.913

 163.438
29
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar
N. Varrone
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

+11.962

1'35.003

 163.283
30
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo

+12.071

1'35.112

 163.096
31
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo

+12.094

1'35.135

 163.056
32
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3

+12.165

1'35.206

 162.935
33
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3

+12.170

1'35.211

 162.926
34
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo

+12.190

1'35.231

 162.892
35
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo

+12.221

1'35.262

 162.839
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