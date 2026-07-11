WEC Brasil: Will Stevens lidera una primera fila para Cadillac, Toyota sufre

Will Stevens superó por muy poco a Jack Aitken en los momentos finales de la clasificación para liderar un bloqueo de la primera fila para Cadillac en las Seis Horas de Brasil del Campeonato Mundial de Resistencia.

Aitken parecía encaminado a lograr la pole position en el #38 Jota Cadillac V-Series.R tras encabezar el segmento inicial de la clasificación y encontrar otras cuatro décimas en la Hyperpole.

Pero momentos después de que el británico entrara en boxes al final de la Q2, Stevens marcó un tiempo de 1m23.041s para colocar al #12 Cadillac por delante por solo 0.048s.

Aitken tuvo que conformarse con el segundo puesto en lo que fue una sesión ultracompetitiva, con los 10 coches separados por menos de seis décimas de segundo.

Alpine emergió como el rival más cercano de Cadillac en la clasificación, con Victor Martins terminando tercero más rápido en el #36 A424 y Charles Miles acabando dos puestos por detrás en el coche hermano.

Los dos Alpine quedaron separados por el #15 BMW M Hybrid V8 de Dries Vanthoor, quien solo pudo lograr la cuarta vuelta más rápida - aunque a solo 0.094s de la pole - después de marcar el mejor tiempo en el primer sector.

La sólida racha de Genesis en Interlagos continuó en la clasificación, con Mathieu Jamient logrando el sexto puesto en el #19 GMR-001, superando al principal Ferrari 499P de Antonio Fuoco. Sin embargo, Jaminet sigue bajo investigación por obstaculizar a otro coche en la Q1.

Malthe Jakobsen llevó el #94 Peugeot 9X8 hasta la Hyperpole y finalmente clasificó octavo, por delante del #007 Aston Martin Valkyrie de Harry Tincknell, que lideró la mayor parte de la sesión, y del #83 AF Corse Ferrari pilotado por el expiloto de Formula 1 Robert Kubica.

El #51 Ferrari fue el primer coche eliminado en la Q1, pese a que Antonio Giovinazzi marcó un tiempo que quedó a solo 0.350s del ritmo de referencia de Aitken en el #38 Cadillac.

Pipo Derani sufrió un gran bloqueo a bordo del #17 Genesis en los minutos finales de la clasificación y terminó 12º, justo por delante de Paul di Resta en el #93 Peugeot.

Ambos Toyota fueron eliminados en la Q1 menos de un mes después de la victoria del fabricante japonés en Le Mans, con Ryo Hirakawa acabando 14º en el mejor de los dos TR010 Hybrid tras salirse en la curva 1. Kamui Kobayashi quedó rezagado en la 16ª posición en el Toyota hermano, por detrás del #009 Aston Martin de Marco Sorensen, mientras que Sheldon van der Linde cerró la tabla de tiempos en el #17 BMW.

Solo 0.739s separaron a los 17 inscritos de Hypercar en una primera parte de la clasificación muy disputada.

Aston se lleva la LMGT3

#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Gray Newell, Kobe Pauwells, Jonny Adam Photo by: Jakob Ebrey

The Heart of Racing logró su segunda pole consecutiva de la temporada en LMGT3 en Brasil, pero fue la tripulación del #23 la que encabezó la clasificación esta vez.

Después de que Grew Newell impulsara el #23 Aston Martin Vantage GT3 hasta la Hyperpole, el piloto de categoría plata Kobe Pauwels marcó dos vueltas lo bastante buenas para la pole position, con su mejor intento situándolo dos décimas por delante del grupo perseguidor.

Lin Hodenius acabó como el rival más cercano de Pauwels en el #79 Iron Lynx Mercedes-AMG GT3, con Clemens Schmid terminando otras dos décimas por detrás en el #87 ASP Lexus RC F GT3.

Parker Thompson clasificó cuarto en el #69 WRT BMW M4 GT3, mientras que Ben Tuck hizo que hubiera cinco fabricantes diferentes entre los cinco primeros con el #77 Proton Ford Mustang GT3. Aunque los dos primeros pilotos tuvieron una clara ventaja sobre el resto del pelotón, Schmid, Thompson y Tuck estuvieron separados por solo 0.009s en las posiciones tercera, cuarta y quinta.

Ford, BMW y Mercedes lograron meter ambos coches en la parte final de la clasificación, mientras que Porsche y Corvette consiguieron que un coche cada uno avanzara a la Hyperpole, con esas entradas terminando séptima y 10ª respectivamente.