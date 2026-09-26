El WEC cancela la clasificación en Fuji por las condiciones meteorológicas peligrosas

El World Endurance Championship ha cancelado la clasificación para las 6 Horas de Fuji después de que una lluvia torrencial azotara la pista el sábado por la tarde.

Aunque la sesión final de entrenamientos del fin de semana se disputó en condiciones de lluvia sin ningún drama, un nuevo episodio de lluvia justo antes de la clasificación limitó gravemente la visibilidad en el circuito.

La sesión inicial para LMGT3 comenzó según lo previsto a las 15:00 hora local, pero fue interrumpida con bandera roja apenas un minuto después, cuando el piloto de categoría bronce Francois Heriau estrelló el #21 AF Corse Ferrari 296 GT3 en la curva 2.

Poco después de que todos los coches hubieran regresado al pitlane, dirección de carrera anunció que la clasificación para las clases LMGT3 y Hypercar sería cancelada, ya que no se esperaba que el tiempo mejorara durante varias horas.

Según el reglamento deportivo, la parrilla de salida para la carrera del domingo se basará en los tiempos combinados de las tres sesiones de entrenamientos.

La mayoría de la parrilla había marcado sus vueltas más rápidas en la FP2 el viernes por la tarde, antes de que la pista se mojara demasiado para los neumáticos slick el sábado.

Alpine saldrá por tanto desde la pole position en la ronda japonesa del WEC después de que Victor Martins marcara un mejor tiempo de 1m29.304s a bordo del #36 A424 en la FP2.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins Photo by: JEP

Harry Tincknell terminó segundo más rápido en la sesión de 90 minutos, pero el #007 Aston Martin Valkyrie caerá al cuarto puesto de la parrilla tras recibir una penalización de dos posiciones por chocar contra el #27 Aston Martin Vantage GT3 en la FP3 más temprano el sábado.

Eso elevará al #35 Alpine de Charles Milesi y Ferdinand Habsburg al segundo puesto para copar la primera fila, un año después de que el fabricante francés lograra su primera victoria con el A424 LMDh en el mismo escenario.

El #19 Genesis GMR-001 compartido por Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella y Mathieu Jaminet subirá al tercer puesto, asegurando el mejor resultado de clasificación para la marca del Hyundai Group.

El coche hermano de Genesis, cuyo mejor tiempo en entrenamientos fue marcado por Mathys Jaubert, saldrá quinto, por detrás del penalizado #007 Aston Martin de Tincknell y Tom Gamble. El fabricante británico, sin embargo, tendrá sus dos coches saliendo en posiciones altas después de que el #009 Valkyrie registrara el sexto mejor tiempo en entrenamientos.

El séptimo puesto será para el #38 Jota Cadillac V-Series.R, seguido por el #8 Toyota TR010. El top 10 lo completarán el #93 Peugeot 9X8 y el #12 Cadillac.

Los dos coches que lideran conjuntamente la clasificación saldrán desde la mitad inferior de la parrilla de Hypercar.

El #7 Toyota TR010 tomará la salida desde el 13º puesto de la parrilla después de que Kamui Kobayashi terminara a más de siete segundos del ritmo en entrenamientos.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP

BMW decidió no centrarse en tandas con poco combustible en los entrenamientos del viernes con tiempo seco, consciente de que se pronosticaba lluvia para el sábado durante la clasificación. Sin embargo, con la clasificación ahora cancelada, la estrategia ha dejado al #20 BMW M Hybrid, que está empatado a puntos con el #7 Toyota, 17º y último en el grupo de Hypercar.

Ferrari también afrontará una dura batalla el domingo, con el mejor de los tres 499P saliendo 11º en la parrilla.

En LMGT3, la pole position fue para el #77 Proton Ford Mustang GT3, cuyo mejor tiempo fue marcado por Ben Tuck en la FP2.

Lin Hodenius colocó al #79 Iron Lynx Mercedes en segundo lugar, con Hadrien David tercero en el #78 Lexus.

El líder en puntos #33 TF Sport Corvette Z06 GT3.R tomará la salida desde el 10º puesto de su clase.

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