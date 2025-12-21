Ferrari renuncia al nº 1 en el 499P para mantener la tradición y no hacer distinciones
Los títulos conseguidos en 2025 habrían dado al LMH de Maranello la posibilidad de ser distinguida con el número de Campeono del Mundo, pero Antonello Coletta y compañía no quisieron cambiar una historia de éxitos que dura desde 2023, subrayando la importancia de ambas tripulaciones.
Ferrari ha optado por confirmar los números 50 y 51 en el 499P para la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA, renunciando así al nº 1 que le corresponde por derecho a los Campeones del Mundo.
En la era de la Clase Hypercar, nadie se ha apoderado aún de este privilegio, ya que Toyota se mantuvo fiel a sus números 7 y 8 cuando se hizo con el de Constructores hasta 2024, y lo mismo hará el Cavallino Rampante el año que viene, como ya se podía adivinar por la publicación de la lista de inscritos en el campeonato.
El día de la gran fiesta montada en Maranello para celebrar la conquista de los Mundiales de Pilotos y Constructores, Motorsport.com estuvo presente y pudo recoger la confirmación de que los vigentes Reyes Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi seguirán 'vistiendo' el #51, mientras que el #50 volverá a estar reservado para Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco.
Ferrari 499P, la fiesta en Maranello para el Mundial 2025
Foto de: Ferrari
Antonello Coletta y su equipo han querido mantener firmes las raíces de la tradición confirmando los números con los que la marca emiliana volverá a la carga en la máxima categoría de las series de resistencia en 2023.
La última vez que el número 1 compitió en la clase reina del WEC fue en 2017, adoptado por Porsche para subrayar los Campeonatos del Mundo ganados el año anterior por el 919 Hybrid LMP1, en particular con Marc Lieb/Neel Jani/Romain Dumas encabezando la clasificación de Pilotos.
Comparte o guarda esta historia
Ferrari: Las negativas a entrevistas de Hamilton en F1 no representan su carácter
Por qué Ferrari tendrá que ser "inteligente" con las actualizaciones de su coche 2026
Por qué Vasseur destaca la actitud de Hamilton tras un doloroso final de 2025
Últimas noticias
McLaren no quiere perder a Piastri: "Se convertirá en un ganador con nosotros"
Martín señala que con una Ducati habría sido rival de Márquez en el 2025
Márquez: "¿Del 0 al 10, qué tan probable es seguir en Ducati? Yo creo que un 8"
Ferrari renuncia al nº 1 en el 499P para mantener la tradición y no hacer distinciones
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados