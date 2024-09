FIA rechaza la reclamación de Ferrari por los resultados en Bélgica

El Tribunal de Apelación de la FIA confirmó todas las decisiones tomadas por los comisarios en las 6h de Spa-Francorchamps y, en consecuencia, la clasificación final.

Ferrari AF Corse había recurrido la decisión nº 80, la desestimación de la reclamación previa contra la decisión (nº 71) de reiniciar la carrera - interrumpida debido al accidente del Cadillac en la recta de 'Kemmel' - añadiendo 1h44' al cronómetro, que con la bandera roja mostrada de hecho había seguido corriendo cuando el tiempo de la carrera belga estaba llegando a su fin.

"Para nosotros será muy importante entender la interpretación que se dará, de modo que tengamos certezas para el futuro, de lo contrario se hace difícil entender lo que está pasando. Hemos visto varias situaciones manejadas de manera diferente, como sucedió hace unos años en Fuji, o en Sebring. Lo importante es tener certezas sobre las reglas porque las estrategias pueden cambiar durante la carrera", explicó Antonello Coletta (responsable de Ferrari Endurance y Corse Clienti) respondiendo a una pregunta de Motorsport.com antes de las 24h de Le Mans.

El 3 de septiembre, el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA se reunió para escuchar a las partes del caso, presidido por Nish Shetty (Singapur) e incluyendo a Xavier Bone (España), Tomas Borec (Eslovaquia) y Mark Kletter (Austria), con el equipo de Maranello representado por el director del equipo, Batti Pregliasco, acompañado por los abogados Nigel Tozzi y Andrea Fioravanti.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Fotografía de: JEP / Motorsport Images

"Ferrari AF Corse fue convocada a una audiencia durante la cual confirmó que la protesta había sido presentada contra la Decisión nº 71 y, en consecuencia, contra la clasificación provisional. En esencia, el Apelante solicita al Tribunal que anule la Decisión y sustituya la Clasificación Final por una nueva clasificación "basada en las posiciones de los coches en la Carrera en el momento de la bandera roja que duró hasta la expiración del tiempo de carrera de 6h establecido en el Apéndice 1 de la Carrera", reza el documento de la FIA publicado el martes 10 de septiembre.

"El Recurrente explica en primer lugar que la Decisión nº 71 se basó en el artículo 14.3.1 del Reglamento Deportivo del FIA WEC 2024, que es inequívoco en el sentido de que los Comisarios pueden alterar el tiempo de carrera establecido, pero no exceder el tiempo de carrera estipulado en el Apéndice 1 de la Competición, que fija la duración de la carrera en 6h."

"Por tanto, la demandante alega que los comisarios ampliaron el tiempo de carrera de 6 horas a 7 horas y 54 minutos y que, al hacerlo, infringieron el reglamento del WEC."-

"En cuanto a su derecho a protestar, la demandante alega que tenía derecho a protestar la Decisión nº 71 sobre la base del artículo 7.2.6 del Reglamento del WEC y de los artículos 13.2.1 y 13.7 (en sentido inverso) del Código Deportivo Internacional (el "Código"), por lo que, según la demandante, el rechazo de su protesta mediante la Decisión nº 80 fue erróneo."

"Volviendo ahora a la equidad de la decisión, el Solicitante alega que el horario de las paradas en boxes y los neumáticos utilizados demuestran que todos los equipos estaban compitiendo sobre la base de estrategias similares, de modo que la prolongación de la duración de la Carrera no podía justificarse por equidad deportiva. El demandante añade que sus coches aventajaban en 55 segundos a los Porsches que marchaban en quinta y sexta posición antes de que se izara la bandera roja. El Recurrente también alega que sólo los Porsche se beneficiaron de la supuesta prolongación de la Carrera, que les ofreció "en bandeja de plata" la oportunidad de terminar en 1ª y 2ª posición, ya que fueron los únicos coches que entraron en boxes inmediatamente antes de la bandera roja."

"Esta situación situó a la Scuderia Ferrari a 34 puntos de Porsche en la clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Hipercars de Resistencia de la FIA, en lugar de a 4 puntos si no se hubiera adoptado la decisión de los Comisarios de alargar la carrera".

"Por último, la demandante se remite al asunto ICA-2023-03 Torcelleo Optimum y señala que la modificación o anulación de la Clasificación Final no tiene ninguna repercusión en las carreras posteriores del Campeonato, la decisión de los Comisarios no se dictó precipitadamente, los Comisarios tuvieron tiempo de comprobar si estaban autorizados a prolongar la carrera y no puede utilizarse el concepto de equidad deportiva cada vez que se produce una infracción del reglamento por parte de los Comisarios."

El Tribunal, tras escuchar a las partes y examinar sus comentarios, decidió confirmar la decisión nº 80 de los Comisarios, que decía: "Una decisión de los Comisarios no puede ser objeto de protesta (Art. 13.2.1 del Código Internacional de la FIA)".

También ordenó a la Autoridad Deportiva competente que extrajera las consecuencias de esta decisión cuando procediera.