Habsburg, piloto de Alpine WEC, sufre fracturas en un accidente en pruebas

Habsburg era uno de los pilotos de Alpine que probaban el Alpine A424 LMDh en Aragón el 27 de marzo, cuando sufrió un accidente en la curva 7 que le obligó a acudir a un hospital cercano para someterse a un chequeo.

Al día siguiente, tras regresar a Austria, su país de origen, se sometió a nuevas exploraciones que revelaron el alcance de sus lesiones en la espalda, aunque los médicos concluyeron que el incidente no había tenido consecuencias neurológicas.

El piloto de 26 años ha iniciado el tratamiento de recuperación, pero aún no está claro si estará en condiciones de participar en las 6 Horas de Imola el 21 de abril.

En caso de que el piloto austriaco no pueda correr en Italia, Alpine podría recurrir al piloto oficial de Mercedes Jules Gounon, que fue anunciado como piloto reserva en febrero de este año.

"En la tarde del 27 de marzo de 2024, durante la sesión de pruebas de la A424 en Motorland (Aragón), el piloto Ferdinand Habsburg tuvo un accidente en la curva 7", dijo Alpine en un comunicado emitido a Motorsport.com.

"La causa del accidente está actualmente bajo investigación.



"Ferdinand fue trasladado al hospital de Alcañiz para ser examinado y fue dado de alta por la tarde.



"Al día siguiente, fue repatriado a Austria, donde se sometió a más exámenes. Ferdinand sufre la fractura de dos vértebras lumbares, sin repercusiones neurológicas.

"Está iniciando su recuperación, cuya duración aún no se ha definido. Determinará su participación en la próxima ronda del FIA WEC en Imola.

"Alpine da todo su apoyo a Ferdinand y le desea la mejor y más rápida recuperación".

El accidente de Habsburg sigue a un impresionante inicio del programa LMDh de Alpine en los 1812Km de Qatar, donde el A424 #35 que compartía con Paul-Loup Chatin y Charles Milesi consiguió una sólida cosecha de puntos en séptima posición tras la descalificación del Cadillac V-Series.R #2 de Chip Ganassi.

El coche hermano #36, tripulado por Mick Schumacher, Nicolas Lapierre y Matthieu Vaxiviere, terminó a las puertas de los puntos en 11ª posición.

Watch: BrrrakeF1 - Under the Skin of Endurance Racing's Advanced Tech