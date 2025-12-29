WEC Hypercar e IMSA GTP: ¿quién introduce actualizaciones en 2026 y quién no?

La temporada 2026 de las carreras de resistencia está a solo un mes de comenzar, con las 24 Horas de Daytona como la primera cita en la que entrará en acción la maquinaria de prototipos de primera línea.

La mayoría de los fabricantes que compiten tanto en el Campeonato Mundial de Resistencia como en el IMSA SportsCar Championship han optado por actualizar sus coches para 2026, lo que significa que las parrillas de Hypercar y GTP podrían presentar un aspecto sensiblemente diferente el próximo año.

Estos cambios se han visto impulsados por una decisión de la FIA, el ACO y el IMSA de hacer obligatoria la recertificación de todos los coches en el túnel de viento WindShear de Carolina del Norte. Anteriormente, a los fabricantes LMH que competían en Hypercar se les permitía homologar sus coches en las instalaciones de Sauber en Hinwil, mientras que las marcas LMDh estaban obligadas a utilizar ambos túneles, independientemente de si competían en IMSA.

A partir de 2026, el túnel de viento de Sauber dejará de estar disponible y todos los coches, independientemente del reglamento o del campeonato, deberán ser homologados en Estados Unidos.

Como resultado, varios fabricantes han aprovechado la oportunidad para introducir cambios relacionados con la aerodinámica en sus Hypercar y GTP.

La nueva temporada también marcará la llegada de Genesis, que competirá en el WEC en 2026 antes de su esperado debut en IMSA en 2027. En cambio, Lamborghini estará ausente de la élite de las carreras de sport prototipos tras poner en pausa su programa LMDh SC63.

Aquí se presenta una lista completa de todos los fabricantes que competirán en las clases Hypercar y GTP, junto con sus planes para 2026.

Toyota (WEC)

Teaser de Toyota

Toyota actualizará el GR010 Hybrid por primera vez en tres años, tras una campaña 2025 desigual en la que no consiguió subir al podio hasta el final de la temporada en Bahréin. Además, esto supone el mayor cambio visual de un coche que debutó en 2021, ya que los ingenieros de Colonia han encontrado una forma de acercar el estilo a la identidad de los coches de carretera de Toyota. Todo el frontal parece haber sido rediseñado, con un nuevo diseño de la cabecera que da al LMH una nueva identidad distintiva.

El fabricante japonés confía en que la renovación le permita ser competitivo en el WEC, aunque se le asigne la potencia más baja y el peso máximo según el sistema Balance of Performance.

No está claro cuántos evo jokers utilizará Toyota como parte de su actualización de 2026, o cuántos ha gastado ya.

Cadillac (WEC e IMSA)

#31 Cadillac Action Express Cadillac V- Series.R: Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti Foto: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

La actualización de Cadillac para 2026 es la más llamativa visualmente de todos los fabricantes. La marca estadounidense ha revisado significativamente la aerodinámica del V-Series.R con la incorporación de un nuevo splitter delantero y un alerón trasero rediseñado que se sitúa mucho más bajo que la versión anterior. Otros cambios incluyen un cambio completo al sistema de frenos Brembo.

Cadillac utilizó dos evo jokers como parte del paquete de mejoras, elevando su cuenta a tres desde los cinco que le permitía el ciclo de reglamento inicial de cinco años del coche. Desplegó su primer comodín evo a principios de 2025 para actualizar la electrónica de su prototipo LMDh.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi Fotografía de: James Moy Photography vía Getty Images

Alpine revisará la aerodinámica del A424 como parte de una importante actualización para 2026. El fabricante francés abandonará su filosofía de baja carga aerodinámica, un cambio impulsado por la introducción de un nuevo Balance of Performance de dos etapas a partir de las 24 Horas de Le Mans. Hay otros cambios bajo el capó, que Alpine presentó por primera vez en el Circuito Bugatti en octubre, antes de realizar una prueba completa de su aspirante a 2026 en Bahréin el mes pasado.

Alpine utilizó previamente un evo joker para actualizar la unidad de potencia del A424 durante el último parón invernal.

#50 Ferrari Af Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, #51 Ferrari Af Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Fotografía de: Jakob Ebrey / LAT Images vía Getty Images

Ferrari no utilizará más evo jokers el año que viene, pero eso no significa que su 499P, ganador del título, vaya a permanecer inalterado. La marca italiana ha revelado un plan para hacer pequeñas revisiones a su prototipo LMH, centradas principalmente en la aerodinámica, para mantenerse por delante de la competencia. Mejorar la fiabilidad también es un objetivo clave después de que los dos coches de fábrica tuvieran problemas durante las 24 Horas de Le Mans de este año.

Desde el debut de su Hypercar, la única vez que Ferrari desplegó un evo joker fue después de Le Mans 2024, cuando actualizó los sistemas de frenos del 499P. Su próxima actualización sustancial está prevista para 2027, lo que supondrá su quinta temporada en la máxima categoría.

Peugeot (WEC)

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Foto: Shameem Fahath / Motorsport Network

Peugeot llegará a 2026 sin grandes cambios en el 9X8 LMH. Se entiende que la marca de Stellantis ha agotado todos los evo jokers -así como la segunda homologación- que le estaban permitidos hasta el final de la temporada 2027. Sin embargo, dado que la última gran revisión del 9X8 en 2024 no consiguió aliviar la suerte de Peugeot, actualmente está en conversaciones con los responsables del reglamento para estudiar si se podrían autorizar nuevos cambios. Esto se produce tras la publicación del reglamento técnico del WEC para 2026, que permite conceder "extensiones adicionales de Evoluciones (EVO Jokers)" en caso de "una falta de rendimiento significativa demostrada."

Incluso si se da luz verde a algún comodín EVO adicional, es poco probable que Peugeot pueda traer alguna actualización para el inicio de la temporada 2026. Los fabricantes también tienen prohibido introducir actualizaciones Evo a mitad de temporada, lo que significa que el 9X8 podría permanecer sin cambios al menos hasta 2027. Los planes para un diseño limpio parecen haber quedado aparcados.

Porsche (IMSA)

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Julien Andlauer, Scott McLaughlin, Matt Campbell, Felipe Nasr, Josef Newgarden Foto de: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

Puede que Porsche esté fuera de la categoría reina del WEC, pero su programa 963 seguirá vivo en la IMSA. De hecho, el fabricante alemán está utilizando dos evo jokers más para actualizar su retador LMDh, a pesar de haber dominado la temporada GTP 2025. Aunque los cambios no son inmediatamente obvios visualmente, siguen siendo sustanciales. Al igual que varios rivales, Porsche se ha centrado en la aerodinámica, con un nuevo splitter delantero y un difusor revisado que representan una parte significativa de su revisión de 2026. La suspensión del 963 también se ha actualizado.

A Porsche sólo le queda un evo joker hasta el final de la temporada 2027.

BMW (WEC e IMSA)

#25 BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8: Robin Frijns, Kevin Magnussen, Dries Vanthoor, Marco Wittmann, Rene Rast Foto: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

BMW pretende que el M Hybrid V8 sea más consistente con su nuevo paquete aerodinámico para 2026. El fabricante alemán ha revisado alrededor del 50% de la carrocería, con el cambio más visible en la parte delantera, donde sus características rejillas en forma de riñón se han reducido de tamaño para optimizar el flujo de aire. BMW puso en pista su renovado Challenger 2026 relativamente pronto este año, completando una prueba privada en Paul Ricard en agosto.

Aunque BMW compartió en las redes sociales imágenes del prototipo circulando con una librea de camuflaje, no ha querido revelar cuántos evo jokers -si es que se ha utilizado alguno- se han utilizado para la actualización. Anteriormente, la marca había utilizado un único evo joker para revisar el sistema de frenado de su LMDh.

Acura (IMSA)

#60 Acura Meyer Shank Racing c/Curb Agajanian Acura ARX-06: Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon Foto: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

Acura, la marca premium de Honda, tampoco se queda de brazos cruzados. HRC US ha anunciado que utilizará un comodín evo para actualizar la aerodinámica del ARX-06, con nuevos diveplanes y una parte trasera ligeramente modificada entre los cambios visuales. El LMDh revisado de Acura hizo su debut público en los test IMSA de noviembre en Daytona, donde marcó el ritmo absoluto en GTP con Meyer Shank Racing.

Esta es la segunda actualización importante del ARX-06 después de que Acura mejorara sus frenos delanteros de cara a la temporada 2025.

Aston Martin (WEC e IMSA)

#007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble Foto: Shameem Fahath / Motorsport Network

Aston Martin afrontará la nueva temporada esencialmente con la misma versión del Valkyrie LMH que debutó en 2025. La marca británica considera que es demasiado pronto para pensar en desplegar evo jokers y, en su lugar, se centra en extraer todo el potencial del que sigue siendo el único coche no híbrido de la categoría.

Desde el final de la temporada, Aston Martin ha realizado varias pruebas en Oriente Medio y EE.UU., sobre todo para preparar su debut en las 24 Horas de Daytona en la categoría GTP. El programa Valkyrie se puso en marcha en las 12 Horas de Sebring de este año, poco menos de dos meses después de la prueba inaugural del Campeonato IMSA SportsCar en Daytona International Speedway.