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McLaren oficializa el fichaje de Alex Lynn para el WEC 2027
Tras meses de vinculaciones con la marca de Woking, el piloto inglés se une al equipo del que ya forman parte Jensen y Vanthoor para pilotar el MCL-HY LMDh y también poder aportar una gran contribución al desarrollo, ya que conoce bien el chasis Dallara.
Francesco Corghi
Publicado: 15 oct 2026, 16:29
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Foto de: McLaren
Alex Lynn es el tercer piloto anunciado por McLaren Racing para la nueva incursión de la escudería británica en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC), cuyo inicio está previsto para 2027.
El piloto británico, de 33 años, llevaba tiempo vinculado a la marca con sede en Woking, que aún tenía cuatro plazas por cubrir tras las incorporaciones de Mikkel Jensen y Laurens Vanthoor —quienes ya trabajan en el desarrollo del MCL-HY—.
Lynn pone fin a su etapa con Cadillac Racing —regresando este fin de semana al volante del V-Series.R del equipo Jota, tras un largo periodo de inactividad debido a una lesión— para unirse a la escuadra de Zak Brown. Llega dispuesto a aportar su experiencia, respaldado por un profundo conocimiento del chasis Dallara y con el orgullo de representar a su país natal.
McLaren MCL-HY, Test a Magny-Cours
Foto di: McLaren
"Para un piloto británico, ¿existe algún honor mayor que formar parte de McLaren Racing? No lo creo. Es un nombre que llevo en el pecho con un orgullo inmenso; representarlo supone para mí un gran honor y una enorme responsabilidad", afirma Lynn.
"No subestimo el desafío que tengo por delante: sé por experiencia que ganar en el WEC y en las 24 Horas de Le Mans es una hazaña increíblemente difícil; la competencia es ahora más intensa que nunca. Sin embargo, ya puedo ver que Zak, James Barclay y el equipo están sentando las bases para construir una escudería capaz de ganar campeonatos. Estoy deseando unirme a ellos y ver qué podemos lograr juntos".
James Barclay, director del equipo McLaren Hypercar, añade: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Alex al equipo McLaren Hypercar. Es un ganador nato con una amplia experiencia al más alto nivel en las carreras de resistencia; su velocidad, su pericia técnica y su profundo conocimiento del FIA WEC serán un activo fundamental para nuestro programa".
"Alex ha demostrado constantemente su talento en los escenarios más prestigiosos, incluidas las 24 Horas de Le Mans. Su llegada aporta aún más fuerza y solidez a una alineación de pilotos ya de por sí apasionante, justo cuando nos preparamos para nuestro regreso a la cima del automovilismo de resistencia".
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