Crónica de carrera

WEC Monza

WEC Monza: Cadillac gana una final caótica, el #8 Toyota sella el título de pilotos

Seis fabricantes diferentes entre los seis primeros, con la lluvia del viernes y el sábado dando lugar a una carrera impredecible en seco el domingo

Rachit Thukral

Publicado: 8 nov 2026, 16:49

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Cadillac cerró la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) con una victoria dominante en las 6 Horas de Monza, mientras que el trío de Toyota integrado por Brendon Hartley, Sébastien Buemi y Ryo Hirakawa aseguró el título de pilotos a pesar de terminar fuera de la zona de puntos.

Jack Aitken, Sébastien Bourdais y Earl Bamber lideraron la mayor parte de la competencia a bordo del Cadillac V-Series R #38 del equipo Jota, luego de que Aitken superara durante la primera hora tanto al poleman Miguel Molina (Ferrari) como a Daniel Juncadella (Genesis).

Aunque Bourdais estuvo bajo una seria presión por parte del Alpine A424 #36 de Victor Martins durante la segunda hora, el trío de Cadillac no tuvo mayor oposición en la categoría Hypercar para conseguir su primer triunfo de 2026.

Toyota, que ya había asegurado el título de constructores con su victoria en Barcelona el mes pasado, vivió su carrera más difícil de la temporada, ya que ninguno de sus TR010 Hybrid logró finalizar dentro de los puntos.

Sin embargo, el 11° puesto fue suficiente para que Hartley, Buemi y Hirakawa consiguieran su tercer título de Hypercar como trío, sumándolo a sus éxitos de 2022 y 2023.

Las dos tripulaciones de Toyota eran las únicas en contienda por el campeonato al llegar a la definición en Monza, habiendo repartido entre sí cuatro victorias en las primeras siete fechas.

No obstante, el trío del Toyota #7, compuesto por Nyck de Vries, Mike Conway y Kamui Kobayashi, necesitaba terminar al menos en la segunda posición para mantener vivas las esperanzas de remontar una desventaja de 17 puntos y sumar el campeonato de Hypercar a su victoria en las 24 Horas de Le Mans de junio.

Al no sumar puntos ninguno de los dos autos del fabricante japonés, el título de Hypercar quedó automáticamente en manos de Hartley, Buemi y Hirakawa a bordo del Toyota #8.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: JEP

Hypercar

En el inicio de la carrera, Daniel Juncadella tocó ruedas con la Ferrari #50 de Miguel Molina, que salía desde la pole position. El piloto de Genesis se fue de largo en la primera chicana y regresó a la pista en la primera posición.

La maniobra fue puesta inmediatamente bajo investigación, justo cuando Aitken superó a Molina de forma limpia en la segunda chicana para colocarse directamente detrás del Genesis #19.

Mientras parecía casi seguro que Juncadella recibiría una sanción, Aitken no perdió tiempo detrás del español y tiró su Cadillac por el interior en la curva Parabólica para tomar el liderato.

Como era de esperarse, Juncadella recibió una penalización de cinco segundos por no respetar las instrucciones del director de carrera para las curvas 1 y 2. Sin embargo, un Auto de Seguridad Virtual (VSC) temprano —desplegado por un incidente en LMGT3— le permitió cumplir el castigo manteniendo intacto el segundo lugar.

El Genesis #19 se mantuvo en el segundo puesto hasta el comienzo de la tercera hora, momento en que el compañero de Juncadella, Paul-Loup Chatin, se detuvo repentinamente en la pista por un problema técnico. Esto privó al fabricante coreano de un potencial podio y provocó la salida de un nuevo auto de seguridad.

Con el Genesis fuera de combate, el Alpine A424 #36 emergió como el rival más cercano de Cadillac, después de que Jules Gounon avanzara del quinto al tercer lugar durante la primera neutralización.

Victor Martins, compañero de equipo de Gounon, le presentó una dura batalla a Bourdais por el liderato, llegando incluso a tocarse en la primera chicana.

Sin embargo, Bourdais logró contener a Martins hasta el final de su relevo, instante en el que este último cayó en las garras del BMW M Hybrid #20 de Sheldon van der Linde.

Van der Linde superó a Martins en el reinicio posterior al auto de seguridad, pero el francés recuperó el puesto cuando la competencia se neutralizó por cuarta ocasión.

Mientras tanto, el Cadillac #38 continuó girando al frente, con Bamber dándole continuidad al gran trabajo realizado previamente por sus compañeros Aitken y Bourdais.

Finalmente, Bamber cruzó la meta con una ventaja de 5.6 segundos para conseguir la primera victoria de Cadillac en Hypercar desde São Paulo 2025. Con esto, su socio de fábrica Jota mantuvo la racha de lograr al menos una victoria absoluta o de clase por temporada desde su llegada al campeonato en 2016.

Gounon y Martins se despidieron del Alpine A424 con un destacado segundo lugar, sumando así tres podios en las últimas cuatro fechas para la estructura gestionada por Signatech.

El BMW #20 se mantuvo a tiro de piedra del Alpine #36 hasta la penúltima hora, cuando fallas eléctricas provocaron que Robin Frijns cayera abruptamente en el clasificador.

El gran beneficiado fue el Aston Martin Valkyrie #007 de Tom Gamble y Harry Tincknell, luego de que este último realizara un fuerte ataque desde la octava posición en la última hora para arrebatarle el último escalón del podio al Ferrari 499P #51 de Antonio Giovinazzi.

Sin embargo, poco después de la bandera a cuadros, el Aston Martin recibió una penalización de 20 segundos por una infracción en la presión de los neumáticos, lo que elevó a Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi y James Calado al tercer puesto definitivo del podio.

El prototipo #51 fue el único Ferrari que tuvo una carrera limpia, ya que tanto al #50 como al #83 se les mostró la bandera negra con círculo naranja durante la primera hora por incumplir con los límites de presión de neumáticos. Tras realizar paradas no programadas para cambiar gomas y cumplir sanciones de 20 segundos en su siguiente ingreso a boxes por dicha infracción, ambos autos cayeron bastante más allá del top 10.

Esto le permitió a Molina, Antonio Fuoco y Nicklas Nielsen remontar hasta la zona de puntos en la séptima posición, mientras que Robert Kubica, Yifei Ye y Phil Hanson se recuperaron hasta el octavo puesto con el auto cliente de AF Corse, a pesar de haber tenido que realizar una parada adicional en boxes debido a una rueda mal ajustada.

Detrás del Ferrari #51, Peugeot aseguró su mejor resultado de la temporada en la quinta posición, aunque en medio de circunstancias controvertidas.

Al volante del 9X8 #94 que comparte con Loïc Duval y Théo Pourchaire, Malthe Jakobsen se vio involucrado en un accidente con el Cadillac #12 de Jota pilotado por Alex Lynn a falta de dos minutos, terminando Lynn contra las barreras tras el contacto entre ambos.

El abandono de ese Cadillac promovió al BMW M Hybrid V8 #15 de Dries Vanthoor, Raffaele Marciello y Kevin Magnussen al sexto lugar, justo por delante de los otros dos Ferrari.

El top 10 lo completaron la dañada unidad del BMW #20 tripulada por van der Linde, Frijns y René Rast, junto con el Peugeot #93 de Alex Quinn, Nick Cassidy y Paul di Resta.

A Toyota le faltó ritmo para pelear por los puntos, y los incidentes sobre el final de la competencia que involucraron a sus dos autos con el Genesis #17 frustraron aún más sus intentos por finalizar dentro de los diez mejores.

La carrera contó con nada menos que cuatro períodos de auto de seguridad y tres banderas amarillas en todo el circuito (Full Course Yellow) debido a múltiples incidentes en ambas categorías.

La primera neutralización se desplegó durante la primera hora debido a que el McLaren 720S GT3 #58 de Garage 59, conducido por Antares Au, quedó atrapado en la trampa de grava al intentar esquivar un choque entre el Mercedes AMG GT3 #79 de Iron Lynx (Johannes Zelger) y el #23 de Heart of Racing.

El auto de seguridad hizo su segunda aparición poco después, cuando el otro McLaren, pilotado por Alexander West, impactó contra el BMW M4 GT3 #32 de WRT conducido por Darren Leung.

Los mencionados problemas mecánicos del Genesis #19 obligaron a neutralizar la competencia por tercera ocasión, mientras que el accidente de Milesi en la variante Ascari provocó la salida final del auto de seguridad.

Porsche logra la victoria en LMGT3 y Edgar, piloto de Corvette, se queda con el título

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Photo by: JEP

Richard Lietz, Riccardo Pera y Yasser Shahin consiguieron victorias consecutivas en la categoría LMGT3 al volante del Porsche 911 GT3 R #92 de Manthey, mientras que Jonny Edgar aseguró el título tras finalizar en el tercer puesto a bordo del Corvette Z06 GT3 #33 de TF Sport.

La batalla por la victoria en LMGT3 se definió esencialmente con el auto de seguridad de la cuarta hora, cuando el Porsche #92 y el Corvette #33 saltaron a la parte delantera al ingresar a boxes durante la neutralización.

El Ford Mustang LMGT3 #88 de Proton y el Aston Martin Vantage GT3 #23, que venían disputando la victoria en la cuarta hora, cayeron a la tercera y cuarta posición al haber parado en boxes bajo bandera verde justo antes del último auto de seguridad.

Posteriormente, el Ford acumuló varias sanciones por incidentes ajenos, pero el Aston Martin se mantuvo en la pelea gracias a Eduardo Barrichello, quien lanzó un ataque final por la victoria en el auto que compartía con Newell y Jonny Adam.

Sin embargo, Lietz, quien disputaba su carrera número 100 en el WEC, logró contener a Barrichello y cruzar la bandera a cuadros con una ajustada ventaja de apenas 0.270 segundos.

El Corvette #33 llegó a caer hasta la décima posición en los primeros compases, pero Edgar, Ben Keating y Nicky Catsburg aprovecharon el último auto de seguridad para escalar hasta el tercer lugar.

El resultado fue suficiente para que Edgar fuera coronado como el primer campeón en solitario del WEC desde Lietz en 2015, mientras que Keating y Catsburg no eran elegibles para el título por haberse ausentado en competencias previas del calendario.

La cuarta posición de la competencia fue para Dan Harper, Anthony McIntosh y Parker Thompson en el único BMW M4 GT3 sobreviviente, mientras que el Lexus RC F GT3 #78 de ASP —que había salido desde la pole position en manos de Esteban Masson, Hadrien David y Tom van Rompuy— finalizó finalmente en el quinto puesto tras recibir dos penalizaciones de pase por boxes (drive-through) durante la primera mitad del evento. El segundo auto de ASP quedó fuera cuando marchaba en el segundo lugar, luego de que se le ordenara a Clemens Schmid detenerse en la pista debido a un fallo técnico.

WEC Monza Resultados

Todas las estadísticas

Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Retirada Puntos 1

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 192

2

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 192

5.607

3

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 192

27.978

4

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 192

2.182

5

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 192

19.123

6

BMW M Team WRT HYPERCAR

15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 192

8.238

7

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 192

9.771

8

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 191

14.053

9

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 R. Frijns R. Rast S. van der Linde BMW M Hybrid V8 191

2.973

10

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 P. di Resta N. Cassidy

A. Quinn

Peugeot 9X8 191

1.953

11

Toyota Racing HYPERCAR

8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 190

1LAP

12

Toyota Racing HYPERCAR

7 M. Conway K. Kobayashi N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 190

13.234

13

Genesis Magma Racing HYPERCAR

17 A. Lotterer P. Derani

M. Jaubert

Genesis GMR-001 189

1LAP

14

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 189

21.807

15

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 188

16

The Bend Manthey LMGT3

92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 174

17

Heart of Racing Team LMGT3

23

G. Newell

D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 174

0.270

18

TF Sport LMGT3

33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 174

9.330

19

TEAM WRT LMGT3

69 A. McIntosh P. Thompson

D. Harper

BMW M4 GT3 Evo 174

13.283

20

AKKODIS ASP Team LMGT3

78 T. Rompuy

H. David

E. Masson

Lexus RC F GT3 174

3.461

21

Manthey DK Engineering LMGT3

91

J. Cottingham

T. Boguslavskiy A. Guven Porsche 911 GT3 R 174

1.902

22

IRON LYNX LMGT3

61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 174

1.413

23

IRON LYNX LMGT3

79

J. Zelger

M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 174

0.538

24

Vista AF Corse LMGT3

21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 174

6.604

25

Heart of Racing Team LMGT3

27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 173

28.250

26

Racing Team Turkey by TF LMGT3

34

P. Dempsey

S. Yoluc C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 173

2.444

27

Proton Competition LMGT3

77 E. Powell B. Tuck

S. Priaulx

Ford Mustang GT3 172

1LAP

28

Garage 59 LMGT3

10

A. Au

T. Fleming

M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 170

1LAP

29

Proton Competition LMGT3

88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 170

30

Alpine Endurance Team HYPERCAR

35 C. Milesi F. Habsburg Alpine A424 170

31

AKKODIS ASP Team LMGT3

87

R. Umbrarescu

C. Schmid J. López Lexus RC F GT3 170

32

Vista AF Corse LMGT3

54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 170

33

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 170

34

Garage 59 LMGT3

58 A. West F. Gehrsitz

B. Goethe

McLaren 720S GT3 Evo 170

35

TEAM WRT LMGT3

32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 170

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