WEC pospone la apertura de la temporada 2026 debido al conflicto en Oriente Medio

La apertura de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Resistencia en Catar se ha pospuesto hasta más adelante en el año debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio.

Las enormes preocupaciones en materia de seguridad relacionadas con los drones y misiles iraníes han hecho imposible que el evento se celebre en el Circuito Internacional de Losail tal y como estaba previsto este mes.

La carrera de 1812 km, que también tenía una duración máxima de 10 horas, estaba prevista inicialmente para los días 26 a 28 de marzo. Dado que el prólogo (pruebas de pretemporada) estaba programado para los días 22 y 23 de marzo, la decisión tuvo que tomarse con antelación para tener en cuenta los plazos logísticos.

"La Qatar 1812 km, inicialmente prevista para celebrar la primera prueba del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2026 del 26 al 28 de marzo, se ha pospuesto oficialmente hasta más adelante en el año", se lee en un comunicado de la serie.

"La dirección del FIA WEC ha mantenido un diálogo constante con la Federación de Motociclismo de Qatar (QMMF) a la luz de la actual y cambiante situación geopolítica en Oriente Medio. Dada la importancia primordial de la seguridad de los competidores, el personal y los aficionados, se ha tomado la decisión de aplazar el evento que debía celebrarse del 26 al 28 de marzo.

Tras nuevas conversaciones con nuestros colegas del Circuito Internacional de Lusail (LIC), donde se celebra la carrera, se fijará una nueva fecha para los 1812 km de Qatar durante la segunda mitad de la campaña, que se comunicará a su debido tiempo".

La decisión se produce tras una dramática intensificación del conflicto en la región del Golfo. Después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, predijera el 1 de marzo que las intensas operaciones de combate podrían durar al menos otras cuatro semanas, la amenaza para los objetivos civiles ha aumentado considerablemente.

Según las informaciones, Irán ha respondido al asesinato del líder supremo Ali Khamenei y de otros altos cargos del régimen con ataques con drones y misiles en toda la región del Golfo. Estos ataques también han tenido como objetivo infraestructuras civiles, como hoteles y aeropuertos.

Así, la prueba del WEC de Qatar se ha convertido en la primera carrera cancelada debido a la escalada militar en la región del Golfo.

El WEC 2026 podría ahora acortarse inesperadamente. El inicio de la nueva temporada está previsto para el 19 de abril, con las 6 Horas de Imola.