La nueva norma se está evaluando como parte de la ampliación prevista de la parrilla del WEC a un mínimo de 40 coches desde los 37 actuales para 2025, según ha podido saber Autosport.

Eliminaría la posibilidad de que un equipo de fábrica corra con un solo coche, como ha hecho Cadillac Racing desde la temporada pasada, Iron Lynx Lamborghini este año y como la escuadra Heart of Racing Aston Martin ha anunciado para la próxima temporada.

La norma que impide a los fabricantes de Hypercars correr con más de dos coches de fábrica seguiría en vigor.

Sólo en la ronda de las 24 Horas de Le Mans del WEC se permiten más de dos coches, aunque las inscripciones adicionales no dan puntos ni a los fabricantes ni a los pilotos.

Esta medida alinearía, al menos parcialmente, a Hypercar con la nueva categoría LMGT3 para 2024, que exige que cada fabricante esté representado por un único equipo de dos coches.

El promotor y co-organizador del WEC, el Automobile Club de l'Ouest, ha declinado hacer comentarios sobre la posibilidad de una regla de dos coches, que parece casi seguro que se aplicará en la nueva temporada.

La noticia del plan llega después de que Chip Ganassi Racing admitiera a principios de este mes que su acuerdo para llevar a cabo programas de un solo coche con el Cadillac V-Series.R LMDh tanto en el WEC como en el IMSA SportsCar Championship llegará a su fin a finales de 2024.

Watch: BrrrakeF1 - Under the Skin of Endurance Racing's Advanced Tech