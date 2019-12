Senna no esperaba la pole en Bahréin

Bruno Senna y Norman Nato encabezaron la clasificación para las 8 Horas de Bahréin el viernes, superando al #5 Ginetta G-60-LT-P1 de Charlie Robertson y Ben Hanley por 0.144s.

Ese resultado se produjo a pesar de la diferencia de 1.12s entre sus respectivos, fruto de la victoria de Rebellion en la carrera anterior de Shanghái.

Senna dijo que Rebellion quedó sorprendido por el resultado de la calificación, habiendo esperado que los dos autos de Ginetta fueran mucho más fuertes de lo que resultaron. "No esperábamos tener la pole aquí”, dijo Senna a Motorsport.com. "Se esperaba que fuéramos competitivos, definitivamente no en la pole. Nuestro ritmo de carrera también es bueno, no estoy seguro de que vaya a ser tan bueno como en China. Teniendo en cuenta que esta pista es el peor escenario para nosotros, estamos bastante sorprendidos de estar donde estamos.

"Y nos situamos en la mejor posición para mañana desde el punto de vista de la clasificación, porque sólo hemos utilizado un juego de neumáticos [en la clasificación]. Vamos a presionar con fuerza, ojalá podamos quedarnos donde empezamos".

"Esperábamos que [Ginetta] estuviera muy cerca porque tienen gran potencia. Este es un circuito de potencia, pero sabemos que han estado teniendo otros problemas.

“Esta es una carrera difícil y lo sabemos, porque el año pasado fue complicado contra los Toyota, pero este año al menos podemos competir con ellos y esperamos seguir haciéndolo".

Más imágenes de Rebellion: