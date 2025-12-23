Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Noticias
WEC

¿Será Exeed el primer equipo chino en Le Mans?

Con ocasión de la primera ronda del LMS asiático, los representantes del Grupo Chery firmaron una declaración estratégica de cinco años con ACO para competir en la Sarthe con su marca: he aquí los hitos.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Exeed

El Grupo Chery ha firmado una asociación estratégica de cinco años con el organizador de las 24 Horas de Le Mans, marcando la primera vez que un grupo automovilístico chino ha entrado en un vínculo a gran escala con uno de los eventos de automovilismo más prestigiosos del mundo.

El acuerdo, firmado el 13 de diciembre en Kuala Lumpur entre la marca premium Exeed de Chery y el Automobile Club de l'Ouest (ACO), pone en marcha el programa automovilístico "Camino a Le Mans" del Grupo y marca su entrada en las carreras de resistencia de alto nivel a escala mundial.

Ampliamente considerada como una de las tres cumbres del automovilismo mundial, junto con la F1 y el WRC, las 24 Horas de Le Mans se consideran la prueba definitiva del rendimiento, la durabilidad y la eficiencia de los coches. Chery afirma que la colaboración pondrá a prueba sus 28 años de experiencia en ingeniería en el escenario mundial.

Según el plan quinquenal, Exeed pasará por tres fases:

1. Establecimiento de una serie nacional de carreras de resistencia para desarrollar habilidades técnicas y talento
2. 2. Participación en las Asian Le Mans Series
Formación de un equipo oficial Exeed para participar en las 24 Horas de Le Mans, con el objetivo de convertirse en el primer equipo chino en hacerlo.

Como parte del acuerdo, Chery y ACO también colaborarán en el desarrollo de un circuito certificado por Le Mans en Wuhu, la ciudad natal de la marca, para apoyar el desarrollo de los deportes de motor y la participación de los aficionados en China.

Chery dijo que la relación se centra en el desarrollo de la tecnología en lugar de sólo la marca, con los datos y conocimientos obtenidos de las carreras de resistencia que fluyen directamente en los futuros vehículos de producción, incluyendo mejoras en la eficiencia del tren motriz, durabilidad y fiabilidad.

El programa de Le Mans representa la ambición más amplia de Chery de pasar de ser un exportador de vehículos a un actor global en tecnología del automóvil, utilizando los deportes de motor como banco de pruebas para la innovación de próxima generación.

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Ferrari renuncia al nº 1 en el 499P para mantener la tradición y no hacer distinciones

Comentarios destacados
Redacción Motorsport.com
Más de
Redacción Motorsport.com
Advierten que "será una victoria" para Cadillac F1 estar en la parrilla de Australia

Advierten que "será una victoria" para Cadillac F1 estar en la parrilla de Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
Advierten que "será una victoria" para Cadillac F1 estar en la parrilla de Australia
Villeneuve rechaza que Red Bull haga sus coches de F1 para Verstappen

Villeneuve rechaza que Red Bull haga sus coches de F1 para Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
Villeneuve rechaza que Red Bull haga sus coches de F1 para Verstappen
VIDEO: El comentario de Zak Brown contra Alpine y las bromas en la fiesta de McLaren

VIDEO: El comentario de Zak Brown contra Alpine y las bromas en la fiesta de McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
VIDEO: El comentario de Zak Brown contra Alpine y las bromas en la fiesta de McLaren

Últimas noticias

Marc Márquez regresó por primera vez a una moto desde su lesión

Marc Márquez regresó por primera vez a una moto desde su lesión

MotoGP
MGP MotoGP
Marc Márquez regresó por primera vez a una moto desde su lesión
Mercedes, Red Bull y los motores de 2026: ¿Qué hay detrás del reciente alboroto en la F1?

Mercedes, Red Bull y los motores de 2026: ¿Qué hay detrás del reciente alboroto en la F1?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes, Red Bull y los motores de 2026: ¿Qué hay detrás del reciente alboroto en la F1?
Heredero de Red Bull, Mark Mateschitz, participará en el Dakar de incógnito

Heredero de Red Bull, Mark Mateschitz, participará en el Dakar de incógnito

Dakar
DAKR Dakar
Heredero de Red Bull, Mark Mateschitz, participará en el Dakar de incógnito
¿Será Exeed el primer equipo chino en Le Mans?

¿Será Exeed el primer equipo chino en Le Mans?

WEC
WEC WEC
¿Será Exeed el primer equipo chino en Le Mans?

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros