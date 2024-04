¿Un tercer Toyota en la parrilla del WEC? Privado y no antes de 2026

Toyota está considerando ampliar su participación en el FIA WEC a tres Hypercars, siguiendo el ejemplo de su archirrival Ferrari de correr un GR010 Hybrid adicional a través de un equipo satélite en el futuro.

Sin embargo, Rob Leupen, Director de Operaciones de Carrera, reveló que ya es demasiado tarde para poner en marcha un plan de este tipo para la próxima temporada y que un posible coche adicional para todo el año en la clase Hypercar no llegaría hasta 2026.

"Vemos lo que Ferrari está haciendo con su coche cliente o satélite, y nos gusta", dijo Leupen a Motorsport.com. "Está claro que tener un coche adicional ofrece más posibilidades, así que es algo que estamos estudiando".

El plazo para construir un LMH adicional y crear la infraestructura para hacerlo funcionar es bastante largo, así que no habrá un tercer Toyota para 2025.

"Si quisiéramos hacerlo el año que viene, ya tendríamos que haber tomado una decisión, y de momento no hay nada de eso. No puede ser una decisión a corto plazo porque sabemos cuál sería el plazo de entrega de todos los componentes en las circunstancias actuales."

Toyota preferiría seguir el camino de Ferrari: el equipo AF Corse corre este año con el 499P nº 83 pilotado por Robert Kubica y los pilotos de fábrica Yifei Ye y Robert Shwartzman como clientes.

Aún no hemos llegado al punto en que podamos decir que así es como queremos hacerlo, pero si me preguntas cómo lo hace Ferrari, me gusta. La complejidad de llevar un LMH es alta y no tomaremos la dirección de Porsche, que ha vendido su 963 LMDh a equipos privados."

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Fotografía de: JEP / Motorsport Images

Un Toyota adicional no sumaría puntos para la clasificación de Constructores en el WEC y en su lugar competiría en la Copa del Mundo de Equipos, en la que actualmente participan AF Ferrari y los Porsches de Jota y Proton Competition.

También hay que decir que no está claro si habrá sitio para otro Toyota en 2026. La parrilla del WEC se ampliará a 40 coches el año que viene, y al parecer los fabricantes se verán obligados a competir con dos coches.

Con la llegada de Aston Martin con dos Valkyrie LMH, una ampliación de los programas actuales de Cadillac, Lamborghini e Isotta Fraschini -que actualmente corren con un coche- significaría que la parrilla tendría redundancias.

A la pregunta de si habría sitio para otro Toyota con una expansión continuada de los Hypercars, Leupen respondió: "¿Cuántos coches tiene Porsche? ¿Cuántos coches tiene Ferrari? ¿Por qué no íbamos a tener tres?".

Leupen añadió que podría haber un solapamiento entre el GR010 LMH y el prototipo de combustión de hidrógeno que tiene previsto desarrollar tras la presentación del GR H2 Concept en las 24 Horas de Le Mans del año pasado. No se espera que la nueva clase propulsada por hidrógeno se introduzca hasta 2027 como muy pronto.