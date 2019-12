Pechito López: Estámos más retrasados de lo esperado

La primera jornada de las 8 Horas de Bahréin dejó como líderes de la clasificación general a dos vehículos no híbridos, mientras que los dos Toyota quedaron a más de 1.5 segundos en las dos sesiones.

Durante la primera práctica libre, el Ginetta #5 sacó 2.6 segundos al Toyota #8, siendo el mejor representante de la marca japonesa. En la última tanda el Rebellion #1 obtuvo 1.7 segundos sobre el #7 de José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi.

"Ha sido un día interesante porque estábamos más retrasados de lo esperado”, dijo Pechito López en un comunicado de prensa.

“Pensamos que estaríamos más cerca. Tenemos que seguir trabajando duro para mejorar el coche porque todavía no hemos sido capaces de sacarle todo el partido. Va a ser difícil luchar por la victoria, pero lo intentaremos.

Es una carrera larga y puede pasar cualquier cosa; tenemos que asegurarnos de sacar el máximo partido a nuestro coche", finalizó el sudamericano.

Por su parte, Conway, compañero del argentino, dijo que la estrategia del fin de semana es alejarse de los problemas para tener la oportunidad de sumar puntos importantes luego del déficit exhibido en las dos primeras prácticas.

"No fue un día fácil; el déficit de coches no híbridos es grande, así que va a ser un fin de semana difícil. El equilibrio del coche en sí mismo se siente bastante bien, pero hay áreas que podemos mejorar y tenemos que trabajar duro para hacerlo antes de la carrera. Al igual que en Shanghái, nuestro objetivo será tener una carrera limpia, no cometer errores y ver dónde estamos al final. Seguiremos presionando y haciendo todo lo posible para conseguir un buen resultado".

A su vez, Sébastien Buemi, parte de la tripulación del Toyota #8, se dijo “sorprendido por la diferencia” existente entre los dos grupos en la división LMP1.

“No tuvimos ningún problema técnico, pero la diferencia con nuestros competidores es grande y va a ser difícil luchar por la victoria, pero seguimos presionando. Trabajaremos duro el viernes para minimizar esa diferencia y ponernos en la mejor forma para la carrera, pero parece que esta carrera podría ser aún más difícil que la de China para nosotros".

Más imágenes de Toyota en Bahréin