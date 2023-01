Por qué Abiteboul decidió llegar al WRC como jefe de Hyundai

Cargar reproductor de audio

La marca surcoreana ha anunciado oficialmente esta semana el nombramiento del ex jefe de Renault en la Fórmula 1, después de que Abiteboul creciera el mes pasado como el candidato elegido por Hyundai para dirigir sus actividades de automovilismo.

Abiteboul se hará cargo ahora del equipo de Hyundai en el WRC y de sus actividades de carreras para clientes, en lo que será la primera incursión del ex jefe del equipo de F1 en el mundo de los rallies.

En una entrevista publicada por Hyundai, Abiteboul afirma que el atractivo de una marca global significativa y la conexión mutua con Hyundai desencadenaron la decisión.

"Hyundai es el fabricante más innovador y de mayor crecimiento entre las principales marcas mundiales", afirma Abiteboul.

"Mucho antes de que entabláramos conversaciones, estaba muy impresionado por los logros de la empresa, por lo que me interesó este puesto desde el principio".

"Creo que es bien sabido que después de 15 años trabajando en el automovilismo, me detuve por diferentes razones".

"Aunque necesitaba distanciarme un poco de la industria automovilística y del deporte motor, el apetito por la emoción del automovilismo seguía siendo muy fuerte en mi sangre".

"Tenía conexiones mutuas con Hyundai Motorsport y sabía que estaban buscando un nuevo director de equipo. Me puse en contacto con ellos y descubrimos que había una buena sintonía entre lo que Hyundai y yo buscábamos".

"Había una voluntad natural de ir más allá, pero sólo hace unas semanas que se concretó. Aún es todo muy nuevo, y todavía tengo que aprender mucho, pero estoy muy ilusionado con el reto. Creo que la marca Hyundai ha mejorado mucho gracias a sus actividades en el automovilismo, y ahora es mi responsabilidad continuar e impulsar este crecimiento".

Después de haber pasado la mayor parte de su carrera trabajando en la F1 como director de equipo en Caterham de 2012 a 2014, antes de volver a unirse a Renault, donde permaneció hasta el cambio de nombre del equipo a Alpine en 2021, Abiteboul entiende los desafíos de trabajar en el WRC.

Foto: Hyundai Motorsport

Aunque está emocionado por aprender una nueva disciplina, el piloto de 45 años dice que debe ser paciente y cree que el equipo Hyundai del WRC no requiere una reconstrucción después de un período turbulento tras la salida del ex director del equipo Andrea Adamo en diciembre de 2021.

La temporada pasada, bajo el liderazgo del subdirector del equipo Julien Moncet, a quien se le ha ofrecido un nuevo papel dentro de Hyundai, logró cinco victorias a pesar de un difícil comienzo en 2022.

"Afronto esto como todos los que he pasado en mi vida; con mucha humildad, pero ilusionado y paciente con lo que se puede y se debe hacer", añadió Abiteboul.

"A diferencia de donde he estado anteriormente, donde he tenido que construir un equipo, éste no necesita ser construido".

"Está establecido, funciona y es capaz de ofrecer muy buenos resultados".

"El reto estará más en mí mismo, con el aprendizaje que tengo que hacer, y rápido. No sólo hay expectativas, sino también la obligación de cumplir".

"Eso es lo que me espera, pero estoy preparado. Hasta cierto punto, puedo ver que los objetivos, los procesos y la atención al detalle son muy similares (a la F1); la dedicación implacable al trabajo y considerar el corto, medio y largo plazo al mismo tiempo. Por otro lado, también puedo ver que esto es totalmente diferente a lo que he experimentado antes".

"Desde el punto de vista profesional, esta será mi primera incursión en los rallies, pero he sido un observador de la serie a lo largo de los años".

"En el automovilismo, cuando trabajas en una categoría, tienes que estar muy concentrado y especializarte mucho, así que, en virtud de lo que hacía, me especialicé en la Fórmula 1".

"Ahora tengo que hacer lo mismo en rally, lo que llevará tiempo, pero me entusiasma el ADN y la historia de esta disciplina".

La primera tarea de Abiteboul como director del equipo será el inicio de la temporada del WRC la próxima semana en Montecarlo.