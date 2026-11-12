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Argentina regresará al WRC en 2028

Argentina está lista para albergar una ronda del Campeonato Mundial de Rally por primera vez desde 2019

Tom Howard

Editado: 12 nov 2026, 14:09

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Dani Sordo, Carlos del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Foto de: McKlein / Motorsport Images

Argentina está preparada para regresar al Campeonato Mundial de Rally en 2028 tras firmar un contrato plurianual.

La nación sudamericana tiene una rica historia en el WRC, con sus pedregosos tramos de grava presentes con regularidad desde 1980 hasta 2019, ausentes solo en 1995 y 2010.

Estaba prevista otra prueba en 2020 hasta que la pandemia de coronavirus obligó a cancelarla y, desde entonces, Chile y Paraguay son las únicas naciones sudamericanas que han figurado.

Pero ahora Argentina volverá en 2028, ya que el WRC ha acordado un trato con el Gobierno de Córdoba, la segunda ciudad más grande de Argentina, que volverá a albergar el evento.

Martin Llaryora, gobernador de la provincia de Córdoba, dijo: "El Rally es parte de la historia y la pasión de Córdoba, pero también significa turismo y puestos de trabajo para nuestra gente.

“Quiero agradecer a la FIA, al ACA y a todos los que hicieron posible este regreso. Córdoba está lista para recibir al mundo y fortalecer su posición como sede de grandes eventos."

Argentina, 2017

Photo by: M-Sport

El recinto deportivo, situado en torno al Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, albergará el parque de asistencia.

También se está trabajando en una ruta que podría ver el regreso de algunos de los tramos más reconocibles del Rally Argentina, incluido El Condor.

La FIA observará un evento candidato previsto para marzo del próximo año, que formará parte del Campeonato de Rally FIA CODASUR (campeonato regional sudamericano de rally).

El CEO de WRC Promoter, Eric Boullier, dijo: “Argentina siempre ha ocupado un lugar especial en la historia del WRC.

“Pocos eventos pueden igualar la pasión de los aficionados en Córdoba o el ambiente que rodea sus tramos legendarios, y traer de vuelta el campeonato es algo que nos entusiasma enormemente.

"Este compromiso plurianual es mucho más que simplemente regresar a un destino familiar. Se trata de construir un futuro sostenible y a largo plazo para el Rally Argentina y de reconectar al WRC con un país donde el rally significa tanto para tanta gente.

Eric Boullier

Photo by: Nikolaz Godet

"Quisiera agradecer al gobernador Martin Llaryora, a su gobierno y al Automovil Club Argentino por su compromiso para hacer posible este regreso.

“Esperamos trabajar juntos para crear un evento que honre la notable herencia rallyística de Argentina, a la vez que abrace el futuro del WRC.”

El regreso del evento ya había sido impulsado y anticipado por el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en septiembre.

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Dijo: “Argentina es un país que lleva el automovilismo en la sangre, con aficionados apasionados y un terreno extraordinario. Tiene una increíble herencia rallyística, y guardo grandes recuerdos personales de competir en Córdoba.

“Cuando visité Argentina a principios de este año, reiteré mi compromiso de traer de vuelta al país la competición de clase mundial y me enorgullece anunciar el primer paso para lograr esa visión.

“Tras el histórico ‘Acuerdo del Siglo’ y nuestra asociación con el nuevo WRC Promoter, el campeonato entra en una nueva era con mayor inversión y una visión clara para impulsar un crecimiento continuado en todo el mundo.

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Photo by: McKlein / Motorsport Images

“Asegurar el regreso a Argentina no solo brindará una gran emoción a los aficionados, sino que aprovechará el impulso global de nuestro deporte. Deseo al equipo organizador todo el éxito mientras comienzan los preparativos.”

Aún está por determinar qué significa esta noticia para las otras rondas sudamericanas del campeonato.

Tanto Chile como Paraguay figuran en el calendario de 2027, y se sabe que este último afronta el último año de un acuerdo inicial de tres años.

El Rally Paraguay ha acaparado titulares esta semana tras el colapso de su patrocinador principal Ueno Bank, que llevó a la destitución del presidente Santiago Pena, un gran defensor del evento.

La FIA ha declarado que los preparativos para el evento de la próxima temporada, del 21 al 24 de octubre, continúan según lo previsto y los informes desde Paraguay indican que el evento confía en poder conseguir un nuevo patrocinador principal.

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