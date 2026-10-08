El WRC se expande a 15 fechas en 2027 con eventos en EE.UU. y Reino Unido

La FIA publicó hoy su calendario 2027 para la nueva era Rally1 del campeonato, en el que el calendario crece a 15 pruebas por primera vez desde 2008, con una demanda para albergar rallies en su punto más alto.

Después de los exitosos eventos candidatos de este año, existía la expectativa de que al menos tres nuevas sedes se sumaran al calendario, algo que finalmente se concretó. Como se informó anteriormente, Escocia acordó un contrato de tres años para devolver el WRC al Reino Unido por primera vez desde 2019, con esa prueba de grava prevista del 30 de septiembre al 3 de octubre.

Será después del esperado regreso del WRC a Estados Unidos (26-29 de agosto). Tras haber aparecido por última vez en el calendario en 1988, el WRC identificó desde hace tiempo la entrada al mercado estadounidense como un objetivo clave para hacer crecer el campeonato. Después de quedarse corto para entrar en el calendario 2026, Estados Unidos logró su lugar para 2027 con un nuevo rally de grava con base en Knoxville, Tennessee, que recorrerá caminos tanto de ese estado como de Kentucky.

La tercera nueva ubicación verá a la fecha italiana trasladarse de los tramos de grava de Cerdeña al continente, con las rutas de asfalto de Roma como anfitrionas del WRC. El Rally di Roma Capitale consiguió su ascenso al WRC desde el calendario del European Rally Championship. La ronda italiana, sin embargo, pasará de su fecha de octubre de este año a una más tradicional en verano (8-11 de julio).

Existían temores de que el icónico Safari Rally Kenya pudiera caerse del calendario, ya que la edición de este año era la última de su contrato y el último evento que contaría únicamente con apoyo de financiación gubernamental. La responsabilidad de promover y financiar la competencia iba a pasar por completo al sector privado en el futuro. En las últimas semanas parecía que esta transición no llegaría a completarse a tiempo para 2027. Sin embargo, se alcanzó un acuerdo para conservar su fecha de marzo, aunque la FIA no pudo dar detalles exactos sobre cómo se aseguró el evento.

"Diría que Kenya forma parte del calendario en gran medida por un gran esfuerzo común de todas las partes, de la FIA, del promotor y de la autoridad deportiva local. Así que cómo se afrontó exactamente el problema financiero, creo que esos detalles no son importantes. Creo que lo importante es que fue un esfuerzo común de todas las partes", dijo Emilia Abel, directora de deporte de ruta de la FIA.

"El gobierno keniano sigue respaldando todo el proyecto, eso seguro. Los detalles exactos del modelo financiero detrás de esto no nos corresponde comentarlos".

M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Como se informó anteriormente, Portugal quedó fuera del calendario pese a que los organizadores revelaron que tenía una fecha prevista, aunque existe la posibilidad de que pueda regresar en 2028.

La temporada comenzará nuevamente en Montecarlo antes de viajar a Suecia para el único rally específicamente de nieve del año, seguido por Kenya. Luego llegarán tres rallies de asfalto consecutivos con Croacia, Islas Canarias y Japón.

Los duros tramos de grava del Rally Acrópolis de Grecia conservan una fecha en junio antes del último rally de asfalto de la temporada en Roma.

Por segunda temporada consecutiva, el año terminará con siete rallies de grava consecutivos. La serie comenzará con la introducción de eventos seguidos en Estonia y Finlandia antes de un viaje a Estados Unidos, Escocia, Paraguay, Chile y el cierre de temporada en Arabia Saudita del 25 al 28 de noviembre.

"El calendario 2027 del FIA World Rally Championship refleja el fuerte impulso detrás del WRC, con nuevos eventos en el Reino Unido e Italia que fortalecen el Campeonato en países con una orgullosa tradición en los rallies, mientras que Estados Unidos nos da una oportunidad emocionante de crecer en un país donde el interés por los rallies continúa en aumento", dijo el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"Con la introducción del reglamento técnico WRC27, un nuevo promotor gracias al acuerdo del siglo que traerá inversión y ambición a largo plazo al campeonato, y un calendario global sólido, el futuro de los rallies es extremadamente brillante".

Éric Boullier, CEO de WRC Promoter, agregó: "2027 representa el comienzo de un nuevo capítulo emocionante para el World Rally Championship, y este calendario refleja nuestra ambición de construir un campeonato más fuerte, más accesible y verdaderamente global.

"Regresar a Estados Unidos y al Reino Unido, junto con llevar el WRC a un destino icónico como Roma, crea enormes oportunidades para nuestros fabricantes, socios comerciales y aficionados.

"Combinado con la introducción de nuevas regulaciones técnicas, tenemos una oportunidad única de dar forma al futuro del WRC, atraer nuevas inversiones y llevar la emoción de los rallies a más personas alrededor del mundo".

Calendario 2027 del FIA World Rally Championship

1. Rally de Montecarlo - (Superficie mixta) - 21-24 de enero

2. Rally de Suecia - (Nieve) -18-21 de febrero

3. Safari Rally Kenya - (Grava) - 18-21 de marzo

4. Rally de Croacia (Asfalto)- 8-11 de abril

5. Rally de Islas Canarias (Asfalto) - 6-9 de mayo

6. Rally de Japón (Asfalto) - 3-6 de junio

7. Rally Acrópolis Grecia (Grava) - 24-27 de junio

8. Rally de Italia (Asfalto) - 8-11 de julio

9. Rally de Estonia (Grava) - 22-25 de julio

10. Rally de Finlandia (Grava) - 29 de julio-1 de agosto

11. Rally de Estados Unidos (Grava) - 26-29 de agosto

12. Rally de Escocia (Grava) - 30 de septiembre-3 de octubre

13. Rally del Paraguay (Grava) - 21-24 de octubre

14. Rally de Chile Biobío (Grava) - 4-7 de noviembre

15. Rally de Arabia Saudita (Grava) - 25-28 de noviembre