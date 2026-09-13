WRC Chile: Un pinchazo en la penúltima etapa frustra el intento de Elfyn Evans de subir al podio

Un pinchazo en la penúltima etapa le ha costado al líder del World Rally Championship Elfyn Evans puntos valiosos, ya que el galés cayó del segundo al quinto puesto en el Rally Chile.

El piloto de Toyota parecía encaminado a terminar segundo y lideraba la clasificación del Super Sunday por 4.6s cuando llegó el drama en la segunda pasada del flamante tramo de Carampangue, de 26.82km.

Evans y su copiloto Scott Martin se vieron obligados a detenerse y completar un cambio de rueda que les costó a ambos más de dos minutos.

"No tengo ni idea sobre el pinchazo, pero ¿acaso sorprende?,” dijo un frustrado Evans al final del tramo tras quedar por detrás de su rival más cercano por el título, Sami Pajari, por 48.5s.

El compañero de Evans en Toyota, Oliver Solberg, seguía encaminado a conseguir una segunda victoria de la temporada que impulsaría sus opciones en el campeonato. El sueco tomó una ventaja de 13.3s sobre el nueve veces campeón del mundo Sebastien Ogier, quien subió al segundo puesto tras el pinchazo de Evans.

“Había bastante polvo [del Evans que se recuperaba], pero también fui bastante cuidadoso con los neumáticos para no destrozarlos. Tuve un pinchazo en el tramo anterior, así que estaba bastante asustado,” dijo el líder del rally Solberg.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Adrien Fourmaux, de Hyundai, escaló hasta el último puesto del podio, con el francés a 16.2s de Ogier tras sufrir dos pinchazos esta mañana temprano.

Pajari, ganador de las tres rondas anteriores del WRC, ahora parece encaminado a recortar la desventaja de 20 puntos respecto al líder de la clasificación, Evans, situado en cuarto lugar.

Esapekka Lappi, de Hyundai, mantuvo la sexta posición por delante de Josh McErlean, de M-Sport-Ford, mientras que el participante de WRC2 Yohan Rossel, Robert Virves y Gus Greensmith completaron el top 10 antes del tramo final.