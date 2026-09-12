WRC Chile: Solberg mantiene el liderato mientras Thierry Neuville y Armstrong sufren vuelcos

Oliver Solberg mantuvo su liderato en el Rally Chile sobre Elfyn Evans tras una alocada mañana de sábado que incluyó vuelcos para Thierry Neuville de Hyundai y Jon Armstrong de M-Sport-Ford.

Solberg comenzó la mañana con una ventaja de 10.1s sobre Evans, pero sus dificultades para encontrar sensaciones al volante de su Toyota GR Yaris hicieron que ese margen se redujera a 7.2s de cara al último tramo del bucle.

El liderato se vio amenazado en el tramo nueve (Maria las Cruces 1, 28.31km), ya que Evans marcó una referencia que parecía destinada a darle la victoria de tramo. Sin embargo, Solberg arrasó en la sección final de la especial para acabar 2.9s más rápido que Evans y, al hacerlo, restauró su ventaja a 10.1s.

Increíblemente, la pareja marcó tiempos idénticos a lo largo del bucle matinal, que contó con tramos de grava seca y rugosa que castigaban los neumáticos.

“Estoy contento [con la victoria de tramo]. Se sintió horrendo”, dijo Solberg, que quedó atónito al llevarse la victoria en el tramo nueve. “Intenté cuidar los neumáticos al principio y tratar de atacar al final. No fue una mañana perfecta, pero sí una mañana limpia”.

Solo 20 segundos separaban a los cuatro primeros al final del bucle, mientras Sebastien Ogier y Adrien Fourmaux emergían como los más rápidos en su intento de alcanzar a Solberg y Evans.

Ogier superó al Hyundai de Fourmaux para situarse tercero en la general tras ganar el tramo siete. Ogier repitió la hazaña en el tramo ocho, esta vez batiendo a Fourmaux por 2.5s para crear un margen de 4.2s entre ambos.

El lanzado Ogier estaba a 9.3s del liderato y a solo 2.1s de Evans. Pero la limpieza de la carretera y la estrategia de neumáticos volvieron a cambiar la ecuación en María las Cruces. Con neumáticos duros, Ogier cedió allí 10.7s ante Solberg y también perdió el tercer puesto frente a Fourmaux, cuya decisión de montar gomas más blandas dio sus frutos.

"Me siento muy bien. Fue un tramo bastante bonito de conducir, muy fluido y con muchas curvas. Estaba disfrutando mucho del coche. Me siento confiado en el coche, así que eso es bueno”, dijo Fourmaux, que se dirigió a la asistencia del mediodía a 18.1s del liderato.

El panorama fue menos alentador para Sami Pajari, el rival más cercano de Evans por el título. El ganador de las tres rondas anteriores del WRC tuvo dificultades para encontrar confianza en las condiciones sueltas y sobrevivió a un momento considerable contra un talud en el tramo ocho, antes de llegar a la asistencia en quinto lugar, a 50.5s del liderato y 40.4s por detrás de Evans.

Pajari llegó a Chile con 20 puntos de desventaja respecto a Evans en el campeonato.

Neuville y Armstrong salen ilesos tras dramáticos vuelcos

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai

Mientras la lucha en cabeza era apasionante, hubo mucho drama por detrás.

El rally de Neuville llegó a un abrupto final en el tramo siete (Pelun) cuando se fue largo a alta velocidad a 8.3km del inicio del tramo, lo que lanzó su Hyundai i20 N Rally1 a una serie de vuelcos a gran velocidad. Neuville y Martijn Wydaeghe, que ocupaban la sexta posición, salieron ilesos, pero su coche no pudo continuar.

“Básicamente entré en una compresión un poco demasiado rápido y me sacó de la línea, y acabamos volcando”, dijo Neuville. “Por suerte, Martijn y yo estamos bien. Habíamos intentado atacar esta mañana para recuperar posiciones, ese era nuestro objetivo y no había nada que perder. Fuimos a por ello, pero obviamente íbamos un poco demasiado rápido.

“Tenemos que evaluar si hay alguna razón para reiniciar [el domingo]. Tenemos que ver cuánto daño hay y creo que lo principal es hacer un reinicio y centrarnos en Cerdeña."

Armstrong volcó después su M-Sport Ford Puma Rally1 de costado tras golpear un talud en la SS8. El norirlandés logró llegar a la meta pese a los daños significativos en la parte delantera del coche, pero posteriormente se retiró de la etapa del sábado.

“El coche subviró y nos fuimos hacia el exterior, golpeamos un talud y volcamos de lado", dijo un abatido Armstrong. “Ya no sé qué hacer porque intento ser cuidadoso y aun así sigo teniendo problemas. Es muy, muy difícil en este momento.

Eso ascendió a Esapekka Lappi al sexto puesto, aunque a más de tres minutos, con Josh McErlean de M-Sport-Ford en séptimo tras perder tiempo por un pinchazo en la rueda trasera izquierda en el tramo siete.

El drama también golpeó al líder nocturno de WRC2, Nikolay Gryazin, que volcó a los 9.9km del tramo siete. Su Lancia se incendió tras el accidente, aunque el fuego fue rápidamente extinguido y la tripulación escapó ilesa.

Yohan Rossel, de Lancia, heredó el liderato de la categoría después de que Robert Virves también sufriera un pinchazo durante el mismo tramo.