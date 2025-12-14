Cómo Hayden Paddon consiguió su segunda oportunidad en el WRC

Es justo decir que el regreso de Hayden Paddonal Campeonato del Mundo de Rallyes el año que viene tras un paréntesis de ocho años fue una sorpresa que el mundo de los rallyes tuvo que digerir. Fue incluso una sorpresa para Paddon, pero fue una de esas "buenas sorpresas" que subrayan por qué es importante no renunciar nunca a los sueños.

Ese sueño es ahora una realidad, ya que el piloto de 38 años se prepara para disputar la primera prueba de la temporada del WRC el mes que viene en Montecarlo. El simpático neozelandés se pondrá al volante del tercer coche de fábrica i20 N Rally1 de Hyundai, tras una reorganización de la alineación de la marca coreana después de la salida del campeón del mundo de 2019 Ott Tanak.

"Me sorprendió mucho [recibir la llamada de Hyundai], pero es una buena sorpresa, y además ha sucedido todo muy rápido, quizá una semana [es todo lo que ha tardado]. No he tenido mucho tiempo para pensar en ello, pero sin duda es una gran oportunidad", dijo Paddon.

En palabras de Paddon, "los rallies son su vida", una afirmación bastante acertada. El neozelandés ha pasado toda su carrera sacrificándose y esforzándose para llegar a la cima del rally, un sueño que alcanzó inicialmente con su propio equipo privado en 2007. Han pasado muchas cosas desde que condujo un Mitsubishi Lancer Evo 8 en el Rally de Nueva Zelanda, hace 18 años.

Ese sabor a grande no hizo más que espolear a Paddon, que escaló posiciones en los rallies antes de que su mundo cambiara cuando Hyundai llamó ofreciéndole un volante de fábrica a tiempo parcial en 2014, el año en que la marca coreana se reincorporó al WRC. Paddon se convirtió rápidamente en parte del mobiliario de Hyundai durante los siguientes cinco años, con su mejor temporada llegando en 2016, cuando se adjudicó una famosa victoria en Argentina en su camino hacia el cuarto puesto en el campeonato.

Pero a finales de 2018, tras terminar segundo en el Rally de Australia que cerró la temporada, por detrás de Jari-Matti Latvala, todo se detuvo estrepitosamente. En ese momento, el futuro de Paddon era incierto, pero esperaba que lo que él etiquetó como un "podio adecuado" fuera suficiente para mantener vivo su sueño en el WRC.

"Me siento como en un podio de verdad. Sentí que en los últimos nos habíamos beneficiado de la desgracia de otros, pero definitivamente nos hemos ganado este", dijo Paddon a este escritor en el Rally de Australia en 2018.

"Tenemos que ver qué pasa la próxima temporada, pero espero que este resultado ayude a nuestra causa. No sé si es nuestro último rally o no, así que esperaremos durante las próximas dos semanas y, con suerte, algo saldrá de la nada."

Hayden Paddon pilotó para Hyundai Motorsport en 2018. Foto: Toyota Racing

Desafortunadamente, nada salió de dicha carpintería en Hyundai, y el neozelandés ha estado desesperado por regresar al WRC desde entonces.

Para su crédito, Paddon siguió corriendo rallies y demostrando su valía, y lo que es crucial, permaneció unido a la marca Hyundai a través de sus conexiones con Hyundai Nueva Zelanda, que han sido leales al respaldar a Paddon, ya sea disputando campeonatos nacionales o proyectos ambiciosos como la creación de un coche de rallies Hyundai Kona totalmente eléctrico para mostrar el potencial de los rallies EV.

Tres títulos nacionales en Nueva Zelanda y uno en Australia [2025], junto con dos títulos consecutivos del Campeonato Europeo de Rallyes, pilotando un Hyundai i20 N Rally2 con apoyo de fábrica en 2023 y 2024, volvieron a demostrar que Paddon todavía tiene las habilidades para competir al más alto nivel. Pero incluso después de ocho años al margen del WRC, lo más probable es que muchos pilotos hubieran perdido la esperanza de volver, pero no Paddon. Y ahora se encuentra de nuevo en el redil de Hyundai WRC junto a Dani Sordo y Esapekka Lappi.

"En primer lugar, estoy increíblemente agradecido y soy un privilegiado por esta oportunidad. Es algo por lo que trabajaremos sin descanso, para asegurarnos de que contribuimos a los objetivos finales del equipo", dijo Paddon.

Después de 12 años con Hyundai, es una marca de la que me siento inmensamente orgulloso de representar, y una que quiero ayudar a impulsar tanto dentro como fuera de los escenarios".

"Muy poca gente sabe realmente lo mucho que he sacrificado a lo largo de mi vida por este deporte, personal y profesionalmente, y en todos los momentos de tranquilidad entre medias. Eso no ha cambiado, el compromiso sigue siendo el mismo. No porque tenga que hacerlo, sino porque realmente quiero hacerlo. Pensar que volveremos al WRC ocho años después de nuestra última prueba es algo increíblemente raro, pero demuestra que si te mantienes centrado, eres paciente y nunca te rindes, todo es posible".

Hayden Paddon mantuvo sus lazos con Hyundai a través de otras series Foto de: Red Bull Content Pool

Paddon da en el clavo. En el deporte, y en los rallies en particular, "todo es posible". Pero para lograrlo en este terreno se requiere determinación, sacrificio y trabajo duro. Estos tres atributos le sobran a Paddon, pero no es lo único que tiene ahora en su casillero.

En los años transcurridos desde su última participación en el WRC, Paddon ha crecido como piloto y ha acumulado una increíble experiencia, una de las razones por las que Hyundai le ha llamado. La marca está desesperada por dar un golpe sobre la mesa en su persecución de Toyota en la corona de constructores y ve la utilización de la experiencia como su billete para el trofeo.

"Traer a Dani, EP y Hayden nos permite aprovechar sus puntos fuertes individuales para apoyar nuestras ambiciones al título de constructores el año que viene", dijo el director deportivo de Hyundai, Andrew Wheatley.

"Teníamos que tomar una decisión difícil: optar por la experiencia y la regularidad, o traer a una estrella emergente y cultivarla. Sin embargo, estamos en el último año del reglamento técnico de Rally1, y creemos que el camino correcto es traer pilotos con conocimiento del coche y del equipo."

Paddon es plenamente consciente de que esta segunda oportunidad en el WRC será, efectivamente, diferente a la anterior. No solo han cambiado los coches desde 2018, sino también los objetivos. Los sueños de convertirse en campeón del mundo hace tiempo que quedaron aparcados, pero todavía hay una oportunidad para conseguir un título de plata.

"Ocho años después, puedo decir que soy un piloto diferente. Y junto con [el copiloto] John [Kennard] a mi lado -después de nuestra trayectoria de 20 años hasta la fecha- creemos que nuestra experiencia nos servirá de mucho. Nuestra mentalidad hoy es muy diferente a la de entonces. Cuando eres joven, lo único en lo que puedes pensar es en ganar", dijo Paddon.

"Por supuesto que queremos que Hyundai gane, pero nuestro papel ahora está claro: hacer el mejor trabajo posible para el equipo y apoyar a nuestros compañeros de equipo a tiempo completo[Thierry Neuville y Adrien Fourmaux]. Daremos todo lo que tenemos, y trabajaremos más duro que nunca, para asegurarnos de que lo hacemos".

El duro trabajo para preparar el regreso al WRC en Montecarlo, posiblemente uno de los rallies más duros del calendario, empieza ahora. Bueno, en realidad, comenzó la semana pasada cuando Paddon fue convocado rápidamente para disputar el Rallye National Hivernal du Devoluy en Francia en Rally2. Resultó ser una salida valiosa para aprender cómo reaccionan los neumáticos Hankook WRC sobre asfalto, antes de subirse al coche de Rally1 para la carrera anual en las famosas carreteras sinuosas que rodean el principado de Mónaco el mes que viene.

"No hay duda de que Montecarlo será un reto para nosotros. Pero confiamos en nosotros mismos para ofrecer lo que se requiere, y ahora hay que bajar la cabeza para prepararse y hacer exactamente eso", añade Paddon.