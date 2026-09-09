Cómo planea la FIA apoyar e invertir en los rallies de base

Iniciativas de detección de talento como FIA Rally Star podrían estar listas para su reactivación como parte del plan de la FIA para inyectar financiación de nuevo en el World Rally Championship y en los rallies de base.

El año pasado, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, prometió que los fondos generados por la venta de los derechos comerciales del WRC se invertirán directamente de nuevo en los rallies.

Ese plan está listo para entrar en vigor ahora que la empresa automotriz francesa Cosmobilis y el inversor de crédito privado Park Square Capital han adquirido WRC Promoter GmbH y, con ello, han asegurado un nuevo contrato de derechos comerciales con la FIA. La llegada de un nuevo promotor ha sido calificada por la FIA como el "acuerdo del siglo" para el WRC.

"No hay ningún otro acuerdo con la FIA que sea tan bueno como este. El resto de los acuerdos que [vinieron] antes de mí fueron acuerdos desfavorables. Lo diría con mucha franqueza, ¿qué obtuvimos de Formula 1? ¿Sabes cuánto [para] la FIA? Cero y ningún poder", dijo Ben Sulayem este mes.

"Esto ya no funciona. Así que lo mejoramos. Mejoramos el [acuerdo] de Formula E. Pero los rallies son muy importantes. No se trata del dinero. Se trata de trabajar junto con el promotor como un solo organismo, inyectar [financiación] de nuevo en el deporte, hacerlo mucho mejor con todos los desafíos, escuchar a los equipos, escuchar al piloto, escuchar a los aficionados y escuchar a los medios."

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, detalló el apoyo que recibirá el WRC. Photo by: Toyota Racing

Además de financiar directamente áreas del WRC, la FIA ha establecido ahora el nuevo FIA Growth Fund, que apoyará proyectos destinados a animar a jóvenes pilotos a emprender carreras en los rallies. En declaraciones a Motorsport.com, Ben Sulayem amplió cómo el FIA Growth Fund puede beneficiar a los rallies.

"La FIA siempre ha estado inyectando subvenciones, y antes las subvenciones eran limitadas porque no teníamos suficientes fondos para reinvertir. Cuando decimos cómo sería el fondo, no consistirá solo en ir y dar dinero a la gente. Se trata de animar a jóvenes pilotos a entrar en los rallies y de alentarlos", dijo Ben Sulayem a Motorsport.com.

"Pero el fondo, tengan la seguridad, será inyectado. También tiene dos vertientes: hay [financiación] en el propio campeonato. El campeonato necesita una inyección.

"¿Se trata del dinero? No. Se trata de tener al promotor adecuado. El promotor que nos entienda. El promotor irá de la mano con nosotros. Y esto es lo que pienso, ya se nota la armonía con ellos. Es evidente con el lenguaje corporal.

"Así que, volviendo al fondo, está ahí. El fondo será descrito, y se les notificará sobre ello porque ahora estamos en el proceso de decidir adónde iría el fondo."

Una iniciativa que podría estar lista para regresar es el FIA Rally Star Programme. El organismo rector mundial del automovilismo reservó una financiación significativa para un programa de cuatro años que comenzó en 2021, diseñado para encontrar a un futuro campeón del WRC.

Lee también: WRC Así podrían ser los eventos del WRC bajo su nuevo promotor

La creación del responsable de campeonatos de Rally Cross-Country y Regional de la FIA y exexperto en comunicaciones de la FFSA, Jerome Roussel, el programa estaba abierto a pilotos de entre 17 y 26 años, con más de 7.000 solicitantes optando a seis plazas en el programa. La iniciativa acabó ofreciendo codiciados puestos en Junior WRC y WRC2.

Dos de los pilotos de FIA Rally Star han progresado rápidamente dentro del WRC, con Romet Jurgenson ganando el título de Junior WRC de 2024 antes de pasar a competir en WRC2 con M-Sport-Ford. Otro graduado, Taylor Gill, terminó subcampeón en el Junior WRC el año pasado y desde entonces ha disfrutado de éxito en WRC2 esta temporada.

Cuando se le preguntó si FIA Rally Star podría volver en el futuro, Ben Sulayem añadió: "Oh, sí [puede volver], pero en una nueva versión porque necesitamos nuevas estrellas. Fue bueno, pero necesita un poco de ajuste. Necesita una versión un poco diferente, una versión mejorada."