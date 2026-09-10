Elfyn Evans: Imprescindible contar con neumáticos de repuesto para evitar fallos en Chile

El líder del Campeonato del Mundo de Rallyes, Elfyn Evans, afirma que el aumento de la asignación de neumáticos para el Rally de Chile es necesario para reducir el riesgo de averías en las etapas de grava, que son muy abrasivas.

Antes del rally, la FIA confirmó que las tripulaciones de Rally1 recibirán ocho neumáticos adicionales para la prueba, lo que aumenta la asignación de 28 a 36 neumáticos. Las tripulaciones podrán elegir entre un máximo de 16 neumáticos Hankook blandos y 28 duros.

El cambio en el reglamento tiene por objeto reducir el riesgo de que se repitan los pinchazos y las delaminaciones de neumáticos que afectaron al Rally de Paraguay el mes pasado. Hankook cree que los fallos se debieron a una combinación de tramos largos, temperaturas inesperadamente altas y condiciones difíciles.

Las etapas de Chile ya han presentado un alto riesgo de pinchazos en el pasado; de hecho, la edición de 2023 de la prueba provocó varios fallos en los neumáticos del entonces proveedor del WRC, Pirelli.

El aumento de la asignación ha sido muy bien acogido por los pilotos, que esperan otro fin de semana exigente en cuanto al desgaste de los neumáticos. Los equipos también podrán suministrar a las tripulaciones hasta dos neumáticos de recambio en una zona designada en Arauco, situada después de las zonas de repostaje, recibiendo a cambio el mismo número de neumáticos usados.

"Chile siempre cuenta con un tipo de tramos muy variado. El viernes hay carreteras bastante rápidas, pero estrechas y con peralte, mientras que el sábado son un poco más anchas y fluidas; pero también sabemos que el desgaste de los neumáticos es un factor muy importante", afirmó Evans, de Toyota, quien prevé una tarea difícil al abrir la pista como líder del campeonato.

"Creo que, siendo realistas, no había forma de superar la jornada sin esos neumáticos adicionales, así que eso era lo mínimo imprescindible.

Sigo creyendo que el sábado será duro para los neumáticos, sobre todo por la tarde. No creo que sea tan sencillo como un rally en el que se pueda pisar a fondo [con los neumáticos adicionales]".

Ambiente en el rally Foto: Toyota Racing

Thierry Neuville, de Hyundai, quien, al igual que Evans, fue uno de los que sufrió un fallo en los neumáticos en Paraguay, añadió: "Es lo mismo para todos, pero debería reducir ligeramente el riesgo de delaminaciones, que fue un problema en algunos de los rallies sobre grava más accidentados y, especialmente, en Paraguay.

"Aquí, con bucles largos y algunas etapas largas para cerrar el bucle el sábado por la tarde, creo que esos neumáticos adicionales son muy bienvenidos".

A pesar del aumento en la asignación de neumáticos, Josh McErlean, de M-Sport-Ford, cree que se necesitará un enfoque inteligente para completar el rally sin problemas.

"Creo que los necesitamos [los neumáticos adicionales]. Por lo que hemos visto en Paraguay con las delaminaciones y el desgaste de los neumáticos, y sabemos por años anteriores que aquí hemos tenido delaminaciones con otros neumáticos, así que creo que el sábado será todo un reto completar el circuito, por lo que tenemos que ser inteligentes", afirmó McErlean.

Curiosamente, no todos los pilotos están a favor de los neumáticos adicionales; Oliver Solberg, de Toyota , añadió: "Ayuda a quienes no se les da muy bien gestionar el desgaste de los neumáticos. Me da pena, porque normalmente se me da bastante bien. Me encantaría no tener tantos neumáticos, pero así son las cosas".