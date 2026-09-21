Esapekka Lappi se tomará un respiro en su carrera profesional en el mundo de los rallies

Esapekka Lappi, piloto oficial del Campeonato Mundial de Rally (WRC), ha anunciado sus planes de pausar su carrera profesional en los rallies por el momento.

El piloto, que cuenta con dos victorias y 15 podios en el WRC, reveló su decisión de tomarse un descanso durante una conferencia de prensa de Skoda Finlandia previa al Porvoon Autopalvelu Ralli de este fin de semana —la última prueba del Campeonato de Rally de Finlandia, en la que Lappi tiene previsto participar—.

El piloto de 35 años comentó que podría competir en pruebas aisladas en el futuro, pero que su carrera profesional entrará en una pausa indefinida.

"No diré 'nunca más', porque ya lo he dicho muchas veces. Pero, por ahora, voy a parar", declaró Lappi.

"De momento, me tomo un descanso hasta que diga lo contrario. Actualmente, el plan no contempla continuar en el Campeonato de Rally de Finlandia ni en ninguna otra competición".

Lappi debutó en el WRC en 2011, cuando participó por primera vez en el Rally de Finlandia a los mandos de un Citroën C2 R2 Max; posteriormente, se hizo un nombre al ganar el título de WRC2 en 2016 con Skoda Motorsport, durante su segunda temporada completa en dicha categoría.

El finlandés dio el salto a la categoría reina del WRC en la temporada 2017 con Toyota, coincidiendo con el regreso de la marca japonesa a la máxima categoría. En esa campaña, Lappi logró una de las dos victorias de su trayectoria en el WRC tras imponerse de forma emotiva en casa, en el Rally de Finlandia.

Esapekka Lappi, Enni Malkonen, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai

Lappi terminó quinto en el campeonato de 2018 tras lograr tres podios, antes de anunciar sus planes de unirse a Citroën junto a Sébastien Ogier para la temporada 2019. Fue una temporada difícil con la marca francesa, en la que aun así consiguió tres segundos puestos.

Tras un único año en M-Sport Ford durante la temporada 2020 —acortada debido a la pandemia de COVID-19—, Lappi regresó a WRC2 en 2021, antes de volver a Toyota para un programa a tiempo parcial en 2022.

En 2023 regresó a la competición a tiempo completo con Hyundai, destacando su victoria en el Rally de Suecia. Lappi pasó a un rol a tiempo parcial en 2024 y mantuvo una posición similar con la marca coreana este año, participando en cinco pruebas al volante del tercer i20 N Rally1.

"Es una decisión tan importante que tiemblo un poco después de decirla en voz alta", comentó Lappi, quien recientemente ha ganado dos títulos consecutivos del Campeonato de Rally de Finlandia (2025 y 2026) junto a su copiloto Enni Mälkönen.

"Este deporte sigue siendo increíblemente importante para mí y me ha aportado muchísimo. Por otro lado, ha exigido mucho sacrificio a mi familia, aunque también ha contribuido a asegurar nuestro futuro económico.

"Los rallies te provocan un subidón de adrenalina y endorfinas cuando conduces al límite y triunfas. Es casi como una droga. ¿De dónde sacaré eso ahora que ya no compito? No voy a comprar drogas —esa no es una opción—, pero tengo que encontrar alguna alternativa".

Esapekka Lappi, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai

"Lo que más me asusta es preguntarme de dónde sacaré esas mismas sensaciones".

Lappi no desaparecerá por completo del mundo de los rallies, ya que seguirá ejerciendo de mentor del joven piloto Lauri Halonen, integrante del programa de desarrollo de Skoda Motorsport Finlandia.