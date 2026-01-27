Estados Unidos se acerca a su regreso al WRC en 2027

El Campeonato Mundial de Rally está un paso más cerca de regresar a Estados Unidos el próximo año, con la celebración de un rally de prueba como evento candidato prevista para más adelante este año.

El WRC mantiene desde hace tiempo la ambición de volver a Estados Unidos por primera vez desde el Olympus Rally de 1988, siendo este proyecto una parte clave de su plan para hacer crecer la categoría. En 2024, el campeonato anunció una "hoja de ruta clara" para lograr un evento en Estados Unidos en 2026, que incluía inversión directa y participación en la promoción del evento por parte del promotor del WRC.

Existía la esperanza de que un Rally de Estados Unidos sobre tierra, ubicado en Tennessee, formara parte del calendario 2026, con un acuerdo plurianual sobre la mesa, antes de que se tomara una decisión consensuada entre el organismo rector, el promotor del WRC y ACCUS para retrasar la aparición de Estados Unidos en el calendario del WRC hasta 2027 como mínimo, con el fin de asegurar que el evento tenga las mayores probabilidades de éxito.

Ahora, la FIA ha confirmado que se celebrará un evento candidato del 11 al 17 de junio como preparación para que la prueba forme parte del calendario del próximo año.

Los delegados explorarán tramos e infraestructuras en Kentucky y Tennessee, obteniendo una visión de primera mano del terreno y de las instalaciones. El programa también incluirá una visita a una fecha del Campeonato Nacional de la American Rally Association (ARA), lo que ofrecerá a la FIA la oportunidad de interactuar directamente con la comunidad del rally en Estados Unidos, incluidos organizadores, voluntarios y aficionados.

También están previstas reuniones con el promotor y organizador propuesto del evento, Podium Event Partners, que cuenta con una amplia experiencia en múltiples disciplinas del automovilismo, incluido el NASCAR.

Juha Kankkunen y Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA Photo by: Toyota Racing

"Estados Unidos representa una de las oportunidades de crecimiento más importantes para el Campeonato Mundial de Rally de la FIA", declaró el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"Es un país donde el automovilismo forma parte del ADN cultural, con campeonatos nacionales de primer nivel y un apetito en rápido crecimiento por la competición global. Estoy profundamente comprometido con fortalecer la presencia de la FIA en Estados Unidos y asegurar que el rally se convierta en un pilar definitorio de ese futuro.

"Con cinco eventos ya establecidos bajo sanción de la FIA, repartidos en tres Campeonatos Mundiales de la FIA en todo el país, las bases están firmemente asentadas. Ahora es el momento de construir sobre ese impulso. Expandir el WRC en Norteamérica no solo ampliaría el alcance global del campeonato, sino que conectaría el rally con una base de aficionados informada, apasionada y en expansión en un mercado donde la participación y el compromiso continúan acelerándose y creciendo".

El líder del proyecto del Rally de Estados Unidps del promotor del WRC, Marc de Jong, dijo: "Estados Unidos representa sin duda una gran oportunidad de crecimiento para el Campeonato Mundial de Rally de la FIA. Es un mercado realmente importante para nuestros grupos de interés y socios, y en los últimos años hemos visto un crecimiento notable en el interés de los aficionados.

"Los planes del promotor del WRC para llevar de nuevo el WRC a Estados Unidos llevan tiempo gestándose y la confirmación de este evento candidato marca un paso significativo. Es un hito importante en el tan esperado regreso del WRC a Estados Unidos, tras una ausencia de casi 40 años".

La posibilidad de que el WRC regrese potencialmente a Estados Unidos el próximo año probablemente resulte atractiva para los fabricantes, dado el impacto del país en la industria automotriz.

Miki Biasion, Tiziano Siviero, Lancia Delta Integrale Photo by: Motorsport Images

"Estados Unidos es un lugar que está en el centro de la industria del automóvil y de la cultura del automóvil, por lo que no estar presente allí para el WRC era un poco triste hasta ahora. Esto es realmente emocionante y estamos contentos, porque al fin y al cabo es un campeonato mundial", dijo el presidente de Toyota, Akio Toyoda, al ser consultado sobre la importancia de Estados Unidos para el WRC durante el Rally de Montecarlo de la semana pasada.

Estados Unidos se encuentra entre varios países que actualmente compiten por incorporarse al WRC en el futuro. Gran Bretaña, Irlanda, Indonesia, China, Australia y Nueva Zelanda están trabajando en candidaturas o considerando albergar eventos en el futuro.

En este momento, Estados Unidos es el único país que ha presentado una solicitud oficial ante la FIA para albergar un evento candidato este año.