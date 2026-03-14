WRC Safari 2026: Katsuta sale airoso de la masacre de la jornada del sábado

Tras una vuelta matutina de pesadilla, y antes incluso de que llegara la tarde, los tramos resultaron ser más que peligrosos para el equipo Toyota, donde, uno tras otro, el líder Oliver Solberg y su inmediato perseguidor, Sébastien Ogier, se vieron obligados a abandonar !

En un escenario increíble, del que solo la prueba keniana tiene el secreto, el liderato del rally recayó, antes del inicio de las tres últimas especiales previstas para este sábado, en el inesperado Takamoto Katsuta, del equipo . El japonés contaba entonces con un minuto y ocho segundos de ventaja sobre el dúo de Hyundai formado por Thierry Neuville y Adrien Fourmaux.

Neuville, principal víctima de la tarde

La primera especial de la tarde, la segunda pasada por los 25 km de Soysambu, arrancó sobre pistas secas, a pesar del temor y la amenaza de lluvia. También comenzó al ritmo de la mañana, con grandes dificultades para Jon Armstrong (que perdió 19 minutos)... pero sobre todo para Neuville ! El belga sufrió nada menos que tres pinchazos en pocos kilómetros, cuando solo llevaba dos ruedas de repuesto, lo que le obligó a abandonar.

Thierry Neuville quedó rápidamente eliminado en la etapa de este sábado por la tarde. Foto de: Hyundai

Hyundai daba un paso adelante y otro atrás, ya que Fourmaux se hizo con el mejor tiempo de esta 14.ª especial —no sin destrozar su parachoques al tomar un vado con especial brusquedad—, siete décimas por delante de un Katsuta que mantenía su ventaja y 15 segundos por delante de un Esapekka Lappi visiblemente prudente. Aunque inicialmente se situaba a 46 segundos, Sami Pajari había tenido dos veces la mala suerte de encontrarse con el polvo de un rival, primero con Neuville y luego con Armstrong.

Seguía sin llover en la especial n.º 15, segunda pasada por el e Elmenteita. Rápidamente, Armstrong volvió a enfrentarse a problemas con su Ford Puma, en particular un sobrecalentamiento del motor y un nuevo pinchazo. Entre los líderes, ya era hora de actuar con prudencia : Katsuta se mantenía firme, pero Fourmaux aún más, ya que el francés cedió 18 segundos a su rival.

Esto benefició a Pajari, que se anotó así su quinta mejor marca en este rally. Un tiempo importante, ya que Lappi sufrió un pinchazo en la rueda delantera izquierda y terminó esta ES15 a 50 segundos, con lo que los dos finlandeses intercambiaron sus posiciones en la general, y el piloto de Toyota volvió a situarse entre los tres primeros de la clasificación provisional.

Última especial del día cancelada

Esta jornada, decididamente diferente a las demás, iba a tener un final más precoz de lo esperado, ya que la 16.ª especial, Sleeping Warrior 2, iba a ser simplemente cancelada debido a un recorrido demasiado congestionado para la seguridad del evento.

"La caravana de seguridad inspeccionó la especial y consideró que sería difícil para los vehículos de rescate intervenir entre los km 2,5 y 11", indicó la organización. "Tras las lluvias de la tarde, cuatro tramos distintos presentaban surcos llenos de agua profunda".

En consecuencia, antes de las cuatro últimas especiales de la prueba de este domingo, Katsuta se sitúa en cabeza con una cómoda ventaja de 1'25 sobre Fourmaux.

Mejores tiempos del sábado ES11 24,94 km Soysambu 1 O. Solberg ES12 18,01 km Elmenteita 1 S. Ogier ES13 18,41 km Sleeping Warrior 1 S. Ogier ES14 24,94 km Soysambu 2 A. Fourmaux ES15 18,01 km Elmenteita 2 S. Pajari ES16 18,41 km Sleeping Warrior 2 Anulada

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Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 T. Katsuta Toyota 2h41'00"2 2 A. Fourmaux Hyundai +1'25"5 3 S. Pajari Toyota +5'29"1 4 E. Lappi Hyundai +6'18"5