Evans gana en Portugal y Ogier consigue el podio

Elfyn Evans se llevó la victoria en el Rally de Portugal, siendo el más rápido tras el abandono de Ott Tanak en la segunda jornada. El galés jugó perfectamente sus cartas y apretó donde debía, tratando de que Dani Sordo no pudiera acercarse.

El español de Hyundai completó un magnífico rally que podría, sin duda, haber ganado de no ser por los problemas de neumáticos que tuvo en la jornada del viernes y que le hicieron perder una gran cantidad de tiempo.

Segunda posición muy meritoria del cántabro, que fue a la postre el mejor Hyundai tras los abandonos de sus dos compañeros de equipo y más teniendo en cuenta que era el primer rally del mundial que corría junto a Borja Rozada, que se estrena en el WRC con podio.

Evans no se deja sorprender

Hubo diversidad de decisiones entre los pilotos para completar los apenas 50 últimos kilómetros del rally. Evans y Sordo, que se estaban jugando la victoria final decidieron subir al coche los cuatro neumáticos nuevos que tenían todavía, de la especificación dura, más dos blandos ya usados.

Misma elección que Fourmaux, Kastsutam, Greensmith y Rovanpera. Ogier montó solo un blando usado además de los cuatro nuevos. Neuville se decidió por subir cinco blandos, prácticamente nuevos y el que más riesgos tomo de todos fue Tanak, que se decidió por montar solo cuatro neumáticos blandos, con bastante uso.

En la primera especial del día, Felgueiras, Evans salió a por todas con el objetivo de sentenciar el rally y poder administrar la ventaja en los siguientes tramos. El galés le metió 8,9 segundos a Fourmaux, 9,4 a Greensmith y 9,6 a su máximo rival, Sordo. Ogier decidía no apretar para cuidar los neumáticos de cara a la Power Stage y Neuville y Tanak directamente salieron de paseo con el mismo propósito.

"No estoy contento", confesaba Sordo. "He cometido algunos errores, es un tramo realmente complicado. No quiero cometer errores, pero al mismo tiempo quiero mantener la presión.

Evans por el contrario, admitía haber salido al ataque: "He apretado un poco, estoy bastante contento".

Sordo intenta acercarse, pero Evans resiste

Tras el big push'de Evans en Felguieras, las diferencias volvían a la normalidad en el siguiente tramo. Sordo se quedaba a solo 1,4 segundos del de Toyota y, aunque continuaba perdiendo tiempo, lograba seguir el ritmo de Evans. Ogier, bien escoltado por Katsuta, tenía el podio en el bolsillo y seguía cuidando sus neumáticos y su mecánica de cara al final del día.

En Fafe, ni Sordo ni Evans atacaron a tope y sorprendentemente, Neuville y Tanak, que se supone que estaban cuidando los neumáticos lograron acabar la especial por delante de ellos, incluso Ogier se metió por delante de Sordo, que cedió tres décimas con el líder de la carrera.

"El coche se mueve mucho en la parte trasera, es difícil de conducir. No puedo hacer nada, es lo que hay", decía el piloto español de Hyundai Motorsport, mientras que Evans claramente había entrado ya en modo evitar riesgos: "Por ahora todo bien, todo está funcionando y estoy contento".

En la vuelta a Felgueiras, Evans volvía a demostrar que era, sin duda, el piloto más rápido del rally y de nuevo le metía tiempo a un resignado Sordol que en esos momentos ya solo pensaba en terminar el rally y que no se le escapase la segunda plaza. Un sorprendente Adrien Fourmaux se colaba entre ambos, en una gran actuación en la jornada final del Rally de Portugal.

La Power Stage, para Tanak

Thierry Neuville fue el primer piloto WRC en salir a la Power Stage con el objetivo de ganarla y, de alguna manera, minimizar el error del viernes. Mismo objetivo de Tanak y Ogier, que también necesitaban llevarse algunos puntos extra.

Con Neuville marcando la primera referencia, Tanak fue capaz de rebajarle el tiempo en 1,6 segundos. El tiempo del estonio parecía muy bueno y fue suficiente para llevarse el tramo y los puntos extra.

Así, Ogier sigue al frente del Mundial con 79 puntos; Evans es segundo con 77; Neuville es tercero con 57 y Tanak cuarto, con 45. Sordo está en la séptima posición con 29.

En Constructores Toyota, con 183 aventaja en 37 puntos a Hyundai que cuenta con 146 en su casillero.

Resultados finales del Rally de Portugal 2021 del WRC

GALERÍA: El rally de Portugal 2021

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 1 / 21 Foto de: Toyota Racing Oliver Solberg, Aaron Johnston, Hyundai Motorsport N Hyundai i20 R5 2 / 21 Foto de: Jordi Rierola / Hyundai Motorsport Oliver Solberg, Aaron Johnston, Hyundai Motorsport N Hyundai i20 R5 3 / 21 Foto de: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 4 / 21 Foto de: Toyota Racing Teemu Suninen, Mikko Markkula, M-Sport Ford WRT, Ford Fiesta Rally2 5 / 21 Foto de: M-Sport Teemu Suninen, Mikko Markkula, M-Sport Ford WRT, Ford Fiesta Rally2 6 / 21 Foto de: M-Sport Adrien Fourmaux, Renaud Jamoul, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 7 / 21 Foto de: McKlein / Motorsport Images Mads Østberg, Torstein Eriksen, TRT World Rally Team Citroen C3 Rally2 8 / 21 Foto de: McKlein / Motorsport Images Adrien Fourmaux, Renaud Jamoul, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 9 / 21 Foto de: McKlein / Motorsport Images Gus Greensmith, Chris Patterson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 10 / 21 Foto de: M-Sport Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 11 / 21 Foto de: McKlein / Motorsport Images Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 12 / 21 Foto de: McKlein / Motorsport Images Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 13 / 21 Foto de: McKlein / Motorsport Images Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 14 / 21 Foto de: McKlein / Motorsport Images Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 15 / 21 Foto de: McKlein / Motorsport Images Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 16 / 21 Foto de: McKlein / Motorsport Images Gus Greensmith, Chris Patterson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 17 / 21 Foto de: M-Sport Tom Kristensson, David Arhusiander, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta Rally2 18 / 21 Foto de: M-Sport Adrien Fourmaux, Renaud Jamoul, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 19 / 21 Foto de: M-Sport Teemu Suninen, Mikko Markkula, M-Sport Ford WRT, Ford Fiesta Rally2 20 / 21 Foto de: M-Sport Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 21 / 21 Foto de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport